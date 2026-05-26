Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Là người cha có con bại não, Chủ tịch JMB Vietnam mượn hình tượng “siêu nhân” để viết sách, biến câu chuyện của con thành dự án cộng đồng truyền cảm hứng

Ánh Lê | 26-05-2026 - 16:45 PM | Sống

Là người cha có con bại não, Chủ tịch JMB Vietnam mượn hình tượng “siêu nhân” để viết sách, biến câu chuyện của con thành dự án cộng đồng truyền cảm hứng

Từ câu chuyện của chính con mình, doanh nhân Bùi Mạnh Hà mượn hình tượng “siêu nhân” để kể về hành trình cùng con vượt định kiến, đồng thời thể hiện khát vọng tạo ra một “đường ray” công bằng cho trẻ yếu thế trong xã hội.

Ngày 24/5, ngày hội “Vì những nụ cười trở lại” diễn ra tại Hà Nội đã đánh dấu sự ra đời của artbook “Siêu nhân bay qua sàn nhà” – dự án do doanh nhân Bùi Mạnh Hà và tác giả Lê Thị Minh Nguyệt thực hiện, với mong muốn lan tỏa nghị lực sống và góp phần thay đổi định kiến về người khuyết tật.

Trong cuốn “Siêu nhân bay qua sàn nhà”, “siêu nhân” không phải những người sở hữu sức mạnh phi thường, mà là những đứa trẻ phải nỗ lực nhiều hơn người bình thường chỉ để thực hiện những điều rất giản dị như đứng lên, bước đi, cầm nắm hay giao tiếp. Tác giả Bùi Mạnh Hà gọi đó là những “siêu nhân đời thực”.

Ý tưởng ấy xuất phát từ chính trải nghiệm thật của anh – một người cha có con mắc bại não (CP). Anh chọn kể câu chuyện theo cách tiếp cận nhẹ nhàng: dùng hình ảnh, hội họa và ngôn ngữ gần gũi để nói về những đứa trẻ đặc biệt như một phần bình thường của cuộc sống. Trong cuốn sách của anh, “sàn nhà” vừa là rào cản vật lý với trẻ bại não, vừa là rào cản định kiến.

Thông qua hình ảnh siêu nhân Mark, 2 tác giả gửi gắm thông điệp: khi những rào cản tâm lý được tháo bỏ, tiềm năng bên trong mỗi đứa trẻ cũng có cơ hội được khơi mở. Những gam màu rực rỡ trong tranh minh họa của họa sĩ Funtikid cũng góp phần thay đổi góc nhìn của xã hội, từ sự thương hại sang tinh thần thấu hiểu và tôn trọng.

Theo doanh nhân Bùi Mạnh Hà, điều anh mong muốn không phải là tạo ra một chiến dịch cảm xúc ngắn hạn, mà là xây dựng một “đường ray” công bằng để trẻ yếu thế có thể tiến về phía trước theo cách riêng của mình. Anh cho rằng nhiều trẻ khuyết tật không thiếu khả năng, mà thiếu cơ hội và môi trường phù hợp để phát triển.

Từ đó, triết lý “ByNow” – vui vẻ ngay bây giờ – là điều anh và gia đình lựa chọn trong hành trình nuôi con. Theo doanh nhân này, hạnh phúc không phải là chờ đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo, mà là học cách sống trọn vẹn trong hiện tại, kể cả khi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Là Chủ tịch JMB Vietnam, đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, doanh nhân Bùi Mạnh Hà nhiều năm qua không chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mà còn tích cực đồng hành cùng các gia đình có trẻ bại não. Theo anh, truyền thông không chỉ giúp thay đổi nhận thức xã hội mà còn có thể trở thành công cụ tạo ra những cơ hội bình đẳng hơn cho người khuyết tật.

“Thông qua sức mạnh của truyền thông tôn trọng, chúng ta sẽ cùng xây dựng một 'đường ray' công bằng, nơi không một siêu nhân nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì họ có một cách di chuyển hay trưởng thành khác biệt. Triết lý ByNow – vui vẻ ngay bây giờ – chính là chìa khóa. Chúng ta không đợi đến khi các con khỏe mạnh mới hạnh phúc. Chúng ta chọn hạnh phúc ngay lúc này, để từ đó có đủ năng lượng tái tạo, tạo ra các giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng”, anh chia sẻ.

Với anh, câu chuyện về con trai mắc bại não không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà dần trở thành động lực để anh theo đuổi một dự án xã hội với mong muốn thay đổi cách xã hội nhìn nhận về "người yếu thế" – xem họ như một phần tích cực - một nguồn lực tích cực của xã hội nếu được cung cấp những công cụ và môi trường phù hợp.

Thông qua hình tượng “siêu nhân”, doanh nhân Bùi Mạnh Hà muốn gửi đi một thông điệp yêu thương và khát vọng kết nối cộng đồng: tình yêu thương và sự kiên trì có thể giúp các em vượt qua mặc cảm, chạm tới sự đồng cảm của cộng đồng.

Cũng vì vậy, ngày hội “Vì những nụ cười trở lại” không chỉ là buổi ra mắt sách, mà còn là diễn đàn kết nối doanh nhân, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong hành trình nâng cao nhận thức, tạo cơ hội công bằng hơn cho người khuyết tật tại Việt Nam.

Khép lại chương trình, hàng nghìn cuốn “Siêu nhân bay qua sàn nhà” đã được trao tặng cho trẻ bại não, khiếm thính và khuyết tật vận động trên cả nước. Nhưng điều đọng lại sau sự kiện có lẽ không chỉ là một cuốn artbook, mà còn là khát vọng tạo ra thêm nhiều cơ hội, nhiều “đường ray” công bằng hơn để những đứa trẻ khác biệt có thể lớn lên với cảm giác được đồng hành, thay vì bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch trường ĐH FPT: Một số doanh nghiệp Việt Nam sẽ tuyển dụng mà không bắt buộc ứng viên có bằng đại học

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nắng nóng đặc biệt gay gắt, Sở GD&ĐT Hà Nội ra chỉ đạo khẩn

Nắng nóng đặc biệt gay gắt, Sở GD&ĐT Hà Nội ra chỉ đạo khẩn Nổi bật

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng Nổi bật

Một khoản thu nhập phụ giúp tôi dám nghỉ việc sau 10 năm chịu đựng

Một khoản thu nhập phụ giúp tôi dám nghỉ việc sau 10 năm chịu đựng

16:23 , 26/05/2026
Loài động vật quý hiếm bất ngờ tái xuất ở Việt Nam, giới khoa học khẩn cấp bảo tồn: Còn dưới 50 cá thể

Loài động vật quý hiếm bất ngờ tái xuất ở Việt Nam, giới khoa học khẩn cấp bảo tồn: Còn dưới 50 cá thể

16:10 , 26/05/2026
Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ sốc nhiệt

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ sốc nhiệt

15:55 , 26/05/2026
Đăng ký định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em mà nhận được thông báo này, cha mẹ cần trình báo công an ngay lập tức

Đăng ký định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em mà nhận được thông báo này, cha mẹ cần trình báo công an ngay lập tức

15:50 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên