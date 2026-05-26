Là người cha có con bại não, Chủ tịch JMB Vietnam mượn hình tượng “siêu nhân” để viết sách, biến câu chuyện của con thành dự án cộng đồng truyền cảm hứng

Ngày 24/5, ngày hội “Vì những nụ cười trở lại” diễn ra tại Hà Nội đã đánh dấu sự ra đời của artbook “Siêu nhân bay qua sàn nhà” – dự án do doanh nhân Bùi Mạnh Hà và tác giả Lê Thị Minh Nguyệt thực hiện, với mong muốn lan tỏa nghị lực sống và góp phần thay đổi định kiến về người khuyết tật.

Trong cuốn “Siêu nhân bay qua sàn nhà”, “siêu nhân” không phải những người sở hữu sức mạnh phi thường, mà là những đứa trẻ phải nỗ lực nhiều hơn người bình thường chỉ để thực hiện những điều rất giản dị như đứng lên, bước đi, cầm nắm hay giao tiếp. Tác giả Bùi Mạnh Hà gọi đó là những “siêu nhân đời thực”.

Ý tưởng ấy xuất phát từ chính trải nghiệm thật của anh – một người cha có con mắc bại não (CP). Anh chọn kể câu chuyện theo cách tiếp cận nhẹ nhàng: dùng hình ảnh, hội họa và ngôn ngữ gần gũi để nói về những đứa trẻ đặc biệt như một phần bình thường của cuộc sống. Trong cuốn sách của anh, “sàn nhà” vừa là rào cản vật lý với trẻ bại não, vừa là rào cản định kiến.

Thông qua hình ảnh siêu nhân Mark, 2 tác giả gửi gắm thông điệp: khi những rào cản tâm lý được tháo bỏ, tiềm năng bên trong mỗi đứa trẻ cũng có cơ hội được khơi mở. Những gam màu rực rỡ trong tranh minh họa của họa sĩ Funtikid cũng góp phần thay đổi góc nhìn của xã hội, từ sự thương hại sang tinh thần thấu hiểu và tôn trọng.

Theo doanh nhân Bùi Mạnh Hà, điều anh mong muốn không phải là tạo ra một chiến dịch cảm xúc ngắn hạn, mà là xây dựng một “đường ray” công bằng để trẻ yếu thế có thể tiến về phía trước theo cách riêng của mình. Anh cho rằng nhiều trẻ khuyết tật không thiếu khả năng, mà thiếu cơ hội và môi trường phù hợp để phát triển.

Từ đó, triết lý “ByNow” – vui vẻ ngay bây giờ – là điều anh và gia đình lựa chọn trong hành trình nuôi con. Theo doanh nhân này, hạnh phúc không phải là chờ đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo, mà là học cách sống trọn vẹn trong hiện tại, kể cả khi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Là Chủ tịch JMB Vietnam, đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, doanh nhân Bùi Mạnh Hà nhiều năm qua không chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mà còn tích cực đồng hành cùng các gia đình có trẻ bại não. Theo anh, truyền thông không chỉ giúp thay đổi nhận thức xã hội mà còn có thể trở thành công cụ tạo ra những cơ hội bình đẳng hơn cho người khuyết tật.

“Thông qua sức mạnh của truyền thông tôn trọng, chúng ta sẽ cùng xây dựng một 'đường ray' công bằng, nơi không một siêu nhân nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì họ có một cách di chuyển hay trưởng thành khác biệt. Triết lý ByNow – vui vẻ ngay bây giờ – chính là chìa khóa. Chúng ta không đợi đến khi các con khỏe mạnh mới hạnh phúc. Chúng ta chọn hạnh phúc ngay lúc này, để từ đó có đủ năng lượng tái tạo, tạo ra các giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng”, anh chia sẻ.

Với anh, câu chuyện về con trai mắc bại não không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà dần trở thành động lực để anh theo đuổi một dự án xã hội với mong muốn thay đổi cách xã hội nhìn nhận về "người yếu thế" – xem họ như một phần tích cực - một nguồn lực tích cực của xã hội nếu được cung cấp những công cụ và môi trường phù hợp.

Thông qua hình tượng “siêu nhân”, doanh nhân Bùi Mạnh Hà muốn gửi đi một thông điệp yêu thương và khát vọng kết nối cộng đồng: tình yêu thương và sự kiên trì có thể giúp các em vượt qua mặc cảm, chạm tới sự đồng cảm của cộng đồng.

Cũng vì vậy, ngày hội “Vì những nụ cười trở lại” không chỉ là buổi ra mắt sách, mà còn là diễn đàn kết nối doanh nhân, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong hành trình nâng cao nhận thức, tạo cơ hội công bằng hơn cho người khuyết tật tại Việt Nam.

Khép lại chương trình, hàng nghìn cuốn “Siêu nhân bay qua sàn nhà” đã được trao tặng cho trẻ bại não, khiếm thính và khuyết tật vận động trên cả nước. Nhưng điều đọng lại sau sự kiện có lẽ không chỉ là một cuốn artbook, mà còn là khát vọng tạo ra thêm nhiều cơ hội, nhiều “đường ray” công bằng hơn để những đứa trẻ khác biệt có thể lớn lên với cảm giác được đồng hành, thay vì bị bỏ lại phía sau.