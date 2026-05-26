Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ sốc nhiệt

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trường hợp thứ nhất là người bệnh N.B.K, 50 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Trước khi nhập viện, người bệnh gặt lúa ngoài trời nắng nóng liên tục khoảng 2 giờ, sau đó xuất hiện mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân và đau mỏi toàn thân.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh được chẩn đoán say nắng, say nóng. Các bác sĩ nhanh chóng xử trí bù nước, điện giải và làm mát cơ thể. Sau khoảng 1 giờ cấp cứu, người bệnh tỉnh táo trở lại, tay chân hết co quắp, giảm đau nhức rõ rệt. Hiện sức khỏe ổn định.

Trường hợp thứ hai là người bệnh L.T.K, 69 tuổi, ở Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ. Người bệnh được đưa vào viện sau khi choáng ngất trong lúc làm việc ngoài đồng. Trước đó, người bệnh được sơ cứu tại trạm y tế trong tình trạng sốt cao 40 độ C, sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Khi nhập viện, người bệnh hôn mê sâu, Glasgow 5 điểm, sốt cao 41 - 42 độ C, huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch, tiểu ít. Các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiệt, suy đa tạng. Người bệnh được hồi sức tích cực, hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, dùng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi sát. Hiện tình trạng vẫn nguy hiểm, tiếp tục được điều trị tích cực.

ThS.BS Bùi Tất Luật, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc lao động gắng sức dưới trời nắng nóng, khiến cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn.

Khi thân nhiệt tăng quá mức, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não, tim mạch, hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo say nắng, say nóng, sốc nhiệt gồm mệt lả, đau đầu, chóng mặt, khát nhiều, da nóng đỏ, co quắp tay chân, thở nhanh, tim đập nhanh, buồn nôn, rối loạn ý thức, sốt cao trên 39 - 40 độ C, lơ mơ hoặc hôn mê.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế lao động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ; uống đủ nước, bổ sung điện giải khi làm việc trong môi trường nắng nóng; mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, sử dụng phương tiện chống nắng.

Người dân không nên làm việc quá sức liên tục dưới trời nắng gay gắt. Người cao tuổi, người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp cần đặc biệt thận trọng trong thời tiết nắng nóng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt nhiều, chóng mặt, co quắp tay chân, sốt cao hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.