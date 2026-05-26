Các “mẹo chống muỗi” đang được nhiều gia đình áp dụng mùa hè này: Có cách chỉ tốn vài nghìn đồng nhưng hiệu quả bất ngờ

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhang muỗi hay thuốc xịt hóa học, nhiều cư dân mạng gần đây chia sẻ hàng loạt mẹo chống muỗi tự làm bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà. Điều thú vị là không ít người thử xong đều cho rằng: "Rẻ, dễ làm mà cực hiệu quả".

Túi đuổi muỗi tự chế: Chỉ cần khẩu trang cũ và vài nguyên liệu trong bếp

Một trong những mẹo được chia sẻ nhiều nhất là làm túi đuổi muỗi handmade để treo trong phòng ngủ, nhà bếp hoặc nhà vệ sinh. Cách này đặc biệt được các gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng quan tâm vì hạn chế sử dụng hóa chất.

Nguyên liệu khá đơn giản:

- Khẩu trang hoặc miếng gạc

- Tỏi bóc vỏ

- Gừng thái lát

- Hạt tiêu

- Một ít tinh dầu hoặc dầu gió

Chỉ cần cho tất cả nguyên liệu vào khẩu trang, buộc chặt lại rồi treo ở tay nắm cửa, góc phòng hoặc cạnh cửa sổ. Nhiều người cho biết mùi hương từ các nguyên liệu này khiến muỗi ít xuất hiện hơn đáng kể.

Điểm được yêu thích nhất ở cách này là chi phí cực thấp. Một túi có thể dùng khoảng một tuần, nguyên liệu đều là thứ sẵn có trong bếp nên gần như không tốn thêm tiền.

"Bẫy muỗi" tự làm từ nước rửa chén và giấm trắng

Ngoài việc xua muỗi, nhiều người còn muốn "xử lý tận gốc" bằng những chiếc bẫy đơn giản đặt trong nhà.

Theo chia sẻ trong bài viết gốc, chỉ cần chuẩn bị:

- Nước rửa chén

- Đường

- Giấm trắng

- Nước

- Một chiếc khăn lau nhỏ

Sau khi pha hỗn hợp và để qua đêm ở góc nhà hoặc nhà vệ sinh, sáng hôm sau có thể thấy khá nhiều côn trùng nhỏ và muỗi bị hút vào bên trong.

Nhiều người thích cách này vì không tạo mùi nồng như thuốc xịt côn trùng. Tuy nhiên, hiệu quả còn tùy môi trường sống và mật độ muỗi trong nhà.

Tự làm "nước hoa chống muỗi": Xu hướng tiết kiệm đang được nhiều người thử

Giá các loại xịt chống muỗi hiện nay không hề rẻ, nhất là với những gia đình phải dùng thường xuyên vào mùa hè. Vì vậy, nhiều người chuyển sang tự ngâm dung dịch chống muỗi từ thảo dược.

Công thức thường gồm:

- Các loại thảo mộc

- Cồn

- Chai thủy tinh để ngâm từ 3–5 ngày

Sau khi ngâm xong, chỉ cần chiết ra chai nhỏ để mang theo khi đi ra ngoài. Một số người chia sẻ rằng họ vừa dùng để xịt lên quần áo, vừa xịt lên vùng da bị muỗi đốt để giảm ngứa.

Điểm khiến nhiều người thích thú là chi phí cực rẻ. Theo bài viết, chỉ khoảng vài chục nghìn đồng là có thể làm một chai lớn dùng suốt cả mùa hè.

Chống muỗi hiệu quả nhất đôi khi lại là… chặn từ đầu

Nhiều gia đình thử đủ loại tinh dầu, thuốc xịt nhưng muỗi vẫn xuất hiện mỗi tối. Lý do đôi khi nằm ở chính cửa lưới hoặc khe hở trong nhà.

Một mẹo được nhiều người áp dụng là dùng thêm lớp gạc hoặc vải lưới nhỏ để bịt kín các khe cửa. Với cửa sổ chưa có lưới chống muỗi, có thể dùng thêm vải ren hoặc lưới mỏng để hạn chế côn trùng bay vào.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là cách được nhiều người đánh giá "đỡ phải đánh muỗi mỗi đêm nhất".

Không phải mẹo nào cũng "thần thánh", nhưng có những cách rất đáng thử

Thực tế, không có phương pháp nào đảm bảo đuổi sạch muỗi 100%. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thích thú ở những mẹo này là:

Dễ làm Chi phí thấp Tận dụng nguyên liệu sẵn có Hạn chế hóa chất mạnh trong nhà

Đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ, việc tìm những cách chống muỗi nhẹ nhàng hơn luôn là điều được ưu tiên trong mùa hè.

Và đôi khi, chỉ cần một chiếc khẩu trang cũ, vài tép tỏi cùng chút tinh dầu… cũng đủ giúp giấc ngủ mùa hè dễ chịu hơn rất nhiều.