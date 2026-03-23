3 loại cây nên trồng trong nhà, đuổi muỗi hiệu quả, thơm phòng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần từ 13/3 đến 20/3, toàn thành phố ghi nhận 10 ca mắc sốt xuất huyết tại 7 phường, xã. Lũy kế từ đầu năm 2026 có 174 ca, chưa ghi nhận ca tử vong.

Tại TP.HCM, trong tuần 11 (9–15/3/2026), ngành y tế ghi nhận 582 trường hợp mắc sốt xuất huyết, số ca tích lũy từ đầu năm đã lên tới 12.202 ca. Một số địa bàn có tỷ lệ mắc cao như An Nhơn Tây, Tây Thạnh, Tây Nam.

Trong bối cảnh muỗi gia tăng, việc sử dụng các giải pháp tự nhiên như trồng cây có tinh dầu xua muỗi đang được nhiều gia đình lựa chọn. Dưới đây là 3 loại cây vừa giúp không gian sống thơm mát, vừa hỗ trợ hạn chế muỗi hiệu quả.

Oải hương - "khắc tinh" của muỗi

Oải hương là loại cây nổi tiếng với mùi hương dịu nhẹ, thường được sử dụng trong tinh dầu và các sản phẩm thư giãn. Ít ai biết rằng, chính hương thơm này lại khiến muỗi "tránh xa".

Trong oải hương có chứa các hợp chất như linalool và camphor – những chất có khả năng làm rối loạn hệ khứu giác của muỗi, khiến chúng khó xác định vị trí con người.

Không chỉ vậy, oải hương còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, rất phù hợp đặt trong phòng ngủ hoặc góc làm việc. Tuy nhiên, cây ưa ánh sáng và không gian thông thoáng, nên đặt gần cửa sổ hoặc ban công để phát triển tốt.

Hương thảo - mùi thơm nồng, đuổi muỗi rõ rệt

Hương thảo là một trong những loại cây được ưa chuộng nhờ mùi thơm nồng đặc trưng và khả năng xua đuổi côn trùng tự nhiên. Tinh dầu trong lá chứa cineole và camphor – các hoạt chất giúp đẩy lùi muỗi hiệu quả.

Ưu điểm của hương thảo là dễ trồng, không cần chăm sóc cầu kỳ. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ và tưới nước vừa phải, cây có thể sinh trưởng ổn định.

Ngoài công dụng đuổi muỗi, hương thảo còn được dùng như một loại gia vị trong nấu ăn, giúp tăng hương vị cho món ăn. Đây là lựa chọn "2 trong 1" vừa trang trí, vừa hữu ích cho căn bếp.

Bạc hà – dễ trồng, mát lành và đa công dụng

Bạc hà là loại cây quen thuộc, dễ trồng và phát triển nhanh, phù hợp với nhiều không gian sống. Mùi hương the mát mang lại cảm giác sảng khoái cho con người, nhưng lại khiến muỗi khó chịu.

Tinh dầu menthol trong bạc hà có khả năng làm giảm khả năng định hướng của muỗi, khiến chúng khó tiếp cận con người.

Cây không đòi hỏi chăm sóc phức tạp, có thể trồng trong chậu nhỏ đặt ở bệ cửa sổ, bàn ăn hoặc trong bếp. Ngoài ra, bạc hà còn được dùng để pha trà, làm nước giải nhiệt hoặc chế biến món ăn, rất tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Các loại cây thơm đuổi muỗi hoạt động dựa trên tinh dầu tự nhiên, giúp "che lấp" mùi cơ thể và gây nhiễu khả năng tìm mục tiêu của muỗi. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ cao hơn khi kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác như giữ nhà cửa thông thoáng, loại bỏ nước đọng – nơi muỗi sinh sản.

Việc trồng oải hương, hương thảo hay bạc hà không chỉ góp phần hạn chế muỗi mà còn tạo không gian sống xanh, dễ chịu. Tùy nhu cầu, bạn có thể chọn oải hương để thư giãn, hương thảo để kết hợp nấu ăn, hoặc bạc hà cho sự tiện dụng hằng ngày. Một không gian vừa thơm mát, vừa ít muỗi sẽ giúp cuộc sống trở nên thoải mái hơn trong những ngày giao mùa.