Chuyên gia cảnh báo: Làm ngay điều này trước khi nắng nóng “thiêu rụi” khu vườn

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt nhiều nơi vượt 40 độ C, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Theo cơ quan khí tượng, trạm Láng vừa ghi nhận mức 40,7 độ C — cao nhất cả nước. Hiệu ứng đô thị khiến cảm giác thực tế ngoài trời còn oi bức, ngột ngạt hơn, với nắng nóng kéo dài từ sáng đến tối.

Để bảo vệ cây trồng trước đợt nắng nóng khắc nghiệt, có một việc quan trọng cần làm để giúp cây cối chống chọi tốt hơn với ánh nắng mùa hè.

David Denyer, chuyên gia hoa và làm vườn tại Eflorist (dịch vụ giao hoa tại Anh), cho biết sự kết hợp giữa mưa kéo dài rồi chuyển sang nắng nóng gay gắt thực tế có thể khiến cây dễ tổn thương hơn.

Ông giải thích: “Nhiều người nghĩ rằng sau khi có mưa, khu vườn sẽ dễ dàng chịu được thời tiết nóng. Nhưng thực tế, nắng gắt xuất hiện ngay sau một giai đoạn ẩm ướt lại có thể khiến cây bị sốc khá nghiêm trọng.”

“Sau mưa, cây thường phát triển nhanh với những mầm non mềm do hấp thụ nước mạnh hơn. Nhìn bên ngoài, phần phát triển mới này có vẻ khỏe mạnh, nhưng thành tế bào lại mỏng và yếu hơn lá già, nên rất dễ bị cháy nắng hoặc mất nước khi nhiệt độ tăng đột ngột.”

Ông cũng cảnh báo đất có thể khô nhanh hơn mọi người nghĩ, đặc biệt là ở chậu cây, giỏ treo hoặc các luống hoa nằm ở nơi đón nhiều nắng.

“Khi nhiệt độ lên mức gần 30 độ C hoặc cao hơn, độ ẩm sẽ bốc hơi nhanh hơn rất nhiều. Những cây hôm trước còn xanh tốt có thể bắt đầu héo rũ chỉ sau một hoặc hai ngày.”

Thứ cần bổ sung ngay cho đất ngay bây giờ

Để giúp khu vườn có cơ hội vượt qua mùa hè tốt hơn, David khuyên mọi người nên phủ lớp mùn lên mặt đất ngay lúc này.

Ông nói: “Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để chống nóng cho cây là phủ mùn cho luống cây khi đất vẫn còn ẩm. Lớp phủ này giúp giữ độ ẩm trong đất trước khi hơi nóng làm mọi thứ khô kiệt. Nếu chờ đến lúc cây bắt đầu héo mới xử lý thì thường đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bảo vệ chúng.”

Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để chống nóng cho cây là phủ mùn cho luống cây khi đất vẫn còn ẩm. (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia, cây trồng trong chậu hoặc giỏ treo sẽ cần được chăm sóc kỹ hơn trong những ngày tới vì chúng khô nhanh hơn nhiều so với cây trồng trực tiếp dưới đất.

Ngoài ra, các loại hoa mới trồng hoặc cây con cũng dễ gặp khó khăn vì bộ rễ còn nông và chưa phát triển ổn định.

David cho biết: “Cẩm tú cầu, dương xỉ và các loại cây ưa ẩm đặc biệt dễ héo hoặc cháy lá khi nhiệt độ tăng đột ngột, nhất là nếu bị nắng chiều chiếu trực tiếp. Nếu có thể, hãy chuyển những chậu cây dễ tổn thương tới nơi có bóng râm hơn trong vài ngày tới, dù chỉ là tránh được khoảng thời gian nắng gắt nhất buổi chiều.”

Chỉ một vài thay đổi nhỏ trong cách chăm sóc cũng có thể giúp cây cối vượt qua đợt nắng nóng khắc nghiệt dễ dàng hơn. Làm sớm ngay từ bây giờ sẽ giúp khu vườn giữ được độ xanh tốt suốt mùa hè.