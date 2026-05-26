Lời khuyên từ bác sĩ BV Bạch Mai trong những ngày nắng nóng gay gắt

Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khiến nguy cơ sốc nhiệt, say nắng tăng cao. Nếu không được nhận biết và sơ cứu kịp thời, đúng cách các trường hợp sốc nhiệt, say nắng có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trên trang thông tin của bệnh viện Bạch Mai, ThS. BSNT Nguyễn Minh Hiếu, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ về cách nhận biết, xử trí và phòng sốc nhiệt, say nắng, nóng.

Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Nhận biết say nắng, nóng

Theo đó, say nắng, nóng là tình trạng xảy ra khi cơ thể bị rối loạn điều hòa thân nhiệt do tiếp xúc quá lâu với môi trường nắng nóng ẩm, nhiệt độ cao không chỉ ngoài trời mà cả trong nhà, hoặc do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Say nắng sẽ xuất hiện nhanh hơn so với say nóng bởi trước khi có tình trạng say nóng cơ thể sẽ cố gắng điều hòa để lượng nhiệt sinh ra và mất đi cân bằng nhau.

Ở mức độ nhẹ, người say nắng, nóng có biểu hiện như mệt mỏi, khát nước, chóng mặt, tăng nhịp tim, nhịp thở, đánh trống ngực, chuột rút.

Ở mức độ nặng hơn, người bệnh sẽ thấy đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, buồn nôn hoặc nôn, liệt nửa người, co giật, bất tỉnh, hôn mê, trụy tim mạch và có thể tử vong.

Cách sơ cứu đúng cách

- Đưa người bệnh ra khỏi nơi nắng nóng càng sớm, càng tốt, thoáng gió hoặc phòng điều hòa

- Cởi bớt quần áo, dùng khăn ẩm đắp lên các vị trí như cổ, nách, bẹn, nơi có nhiều mạch máu và dùng quạt thổi để tăng tốc độ thải nhiệt cho bệnh nhân.

- Nếu người bệnh còn tỉnh, cho uống nước oresol pha đúng hướng dẫn (trong giờ đầu), nếu không có cho uống nước trắng, nước mát hoặc nước hoa quả.

- Nếu bất tỉnh, đặt nằm nghiêng an toàn và gọi cấp cứu ngay.

- Tuyệt đối không dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh, không tự pha nước muối hay uống đồ thể thao không rõ thành phần. Không chườm đá khiến mạch co không thải được nhiệt ra.

Cách phòng chống say nắng, nóng

- Không hoạt động quá lâu trong môi trường nắng nóng. Hạn chế hoạt động lúc nắng nóng nhất.

- Uống bù đủ nước, điện giải trước - trong - sau khi vận động ngoài trời nắng nóng vào giữa trưa. Tối thiểu 600-800ml trước vận động, 200ml mỗi 20 phút dù không khát.

- Mặc quần áo rộng rãi màu sáng, thấm mồ hôi; đội mũ rộng vành, dùng kem chống nắng khi đi, làm việc ngoài trời nắng nóng.

- Bổ sung thực phẩm giàu carbonhydrat, đủ chất, năng lượng để cơ thể dùng điều hoà thân nhiệt, giảm protein để tránh sinh quá nhiều nhiệt

- Không uống rượu vì nó gây giãn mạch và dễ bị mất nước nếu ở lâu ngoài trời nắng nóng.

- Trẻ nhỏ, người già, người có bệnh nền, mạn tính cũng cần chú ý đến nguy cơ say nắng nóng. Các đối tượng này cần bù nước đúng khi trời nóng, đảm bảo môi trường ở đủ mát, hạn chế ra ngoài lúc trời nắng nóng, nếu có việc phải di chuyển cần lựa chọn phương tiện như ô tô để tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng, đảm bảo nhiệt độ ổn định.

Say nắng, say nóng nếu không xử lý kịp thời có thể gây suy đa tạng, suy gan, thận, tổn thương não. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã từng tiếp nhận nhiều ca nặng phải thở máy, lọc máu hồi sức.

Theo Trang thông tin Bệnh viện Bạch Mai