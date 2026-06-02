Cuộc gặp gỡ của những đôi tay tài hoa bậc nhất

Ngày nay, công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) đã có thể thay thế kỹ năng và làm thay con người nhưng có một thứ mà không bao giờ thay thế được: trải nghiệm sống. Bởi mỗi người đều có những trải nghiệm rất riêng mà chỉ khi tự dấn thân mới tạo nên chiều sâu trong từng nghề nghiệp, sản phẩm và giá trị độc bản.

Đó là lý do vì sao, những con người với trái tim và đôi bàn tay tài hoa vẫn luôn khiến thế giới trân trọng. Vì cảm giác của người đầu bếp bỏng rát nhiều lần trong suốt 20 năm trong căn bếp nóng để tạo nên những món ăn tuyệt hạng, hay sự bình tĩnh đến lạnh người của người cơ trưởng khi phải đưa ra quyết định trong vài giây để cứu cả trăm người - là những điều mà công nghệ hay AI không thể thay thế được.

Dĩ nhiên, AI càng không thể cảm nhận được sự "ám ảnh" và đam mê của những nghệ nhân Takumi đã dành cả cuộc đời để theo đuổi sự hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ nhất. Thứ hiện diện trên chiếc Lexus LM trong hành trình Sense Vietnam by Lexus mùa thứ 3, từ cao nguyên Măng Đen xanh mát đến miền cát trắng Quy Nhơn.

Trong thế giới luxury hiện đại, giá trị không chỉ ở việc sở hữu những thứ đắt tiền nhất, mà ở chiều sâu. Một chiếc xe sang không đơn thuần là phương tiện lịch lãm, nó phản chiếu triết lý của người tạo ra và dùng nó mỗi ngày. Người ta vẫn nói Lexus LM là chiếc xe cực sang trọng và yên tĩnh như khoang hạng nhất. Nhưng nếu chưa trải nghiệm, làm sao cảm nhận rõ cảm xúc khi chạm vào lớp gỗ họa tiết Gin-Soi-Boku, sờ vào lớp da mịn với đường chỉ may tinh tế, hay lắng nghe âm thanh vòm từ hệ thống loa Mark Levinson trứ danh.

Lexus không chỉ tạo ra một chiếc xe, họ truyền vào đó là trải nghiệm cả một đời người. Những nghệ nhân Takumi - được ví như linh hồn của thương hiệu Lexus, dành hơn 60.000 giờ tôi luyện và dành cả chục năm chỉ để rèn một giác quan, một thao tác duy nhất. Họ có thể phát hiện ra sai lệch nhỏ hơn khả năng nhận biết của máy móc. Không phải vì công nghệ chưa đủ tốt, mà vì cảm nhận của con người là thứ không thể lập trình. Và tất cả hội tụ trên chính chiếc Lexus LM bạn đang và sẽ sở hữu.

Không gian bên trong yên tĩnh, êm ái với tiện nghi tinh tế được ví như khoang hạng nhất

Tinh thần ấy cũng chính là điều Sense Vietnam by Lexus mùa 3 chọn làm nền để đưa khách mời đến gần hơn với những con người có đôi bàn tay tài hoa bậc nhất.

Đầu tiên là Y Trang - người được chúng tôi gọi là Nghệ nhân của đại ngàn, có niềm đam mê cafe cháy bỏng ở giữa núi rừng Măng Đen. Với giống THA1 được trồng xen giữa rừng nguyên sinh, Y Trang đem đến một tách cafe ngon không chỉ vì đúng kỹ thuật về nhiệt độ hay thời gian chiết xuất, mà còn là sự trải nghiệm được tích lũy qua hàng ngàn lần sửa sai, lả khả năng cảm nhận hương vị bằng cả ký ức lẫn cảm xúc cá nhân.

Với sommelier Dung Trâm, chọn một chai vang cho từng món ăn không đơn thuần là kỹ thuật, đó là hàng chục năm trải nghiệm, thưởng thức văn hóa ẩm thực, thử hàng ngàn chai vang và kiến thức tích lũy để đọc khí hậu của một vùng đất qua mùi hương của rượu vang, phân biệt niên vụ bằng vị giác. Bằng những trải nghiệm ấy, người nghệ nhân của giác quan đã thấu hiểu từng vị "chát-ngọt" của rượu vang xứ trời Âu để sáng tạo vô bờ bến và kết nối với những món ăn đậm chất miền Trung Việt Nam.

Tinh thần Omotenashi thể hiện trong cả những chăm chút nhỏ nhất trong Sense Vietnam mùa 3

Luxury thật sự chưa bao giờ là những thứ có thể đo đếm bằng thông số. Nó là cảm giác. Là sự tinh tế đến từ những con người đã dành cả cuộc đời mình để làm một việc duy nhất thật tốt với đam mê cháy bỏng.

Như cách mà Chef Hiếu Trung lặn lội xuống từng ruộng hành ngò, chọn từng mẻ cá trong phiên chợ sớm ở cảng, ra tận cánh đồng muối để tạo nên một bữa fine dining từ chính những nguyên liệu bản địa thân thuộc nhất. Bằng giác quan nhạy bén, đôi bàn tay khéo léo bậc thầy và kỹ thuật xử lý nhiệt độ, lửa, khói,... đã phá bỏ những giới hạn tưởng là rào cản để đưa ẩm thực Việt vươn tầm thế giới.

Hệt như những Takumi Nhật Bản, không bao giờ đặt ra giới hạn cho mình để tạo nên những kiệt tác đang lăn bánh trong suốt hành trình Sense Vietnam.

Có lẽ vì vậy mà khi hình ảnh nữ cơ trưởng đầu tiên của Vietnam Airlines bước xuống từ khoang lái và tiến vào chiếc Lexus đã tạo nên một sự đồng điệu rất đặc biệt. Cả hai đều đại diện cho sự chính xác, an tâm và tính kỷ luật tuyệt đối. Phía sau công nghệ hiện đại vẫn luôn là trải nghiệm của con người.

Thiết kế khoang lái đều hướng nhẹ về phía người lái và hiển thị trong tầm mắt - đúng tinh thần của triết lý Tazuna

Chỉ khi thực sự cầm lái chiếc Lexus LM từ đại ngàn chạm biển xanh, chúng tôi mới hiểu được những triết lý mà Lexus đã gửi gắm vào chiếc xe. Một cảm giác lái nhẹ nhàng thư thái, khối động cơ hybrid mạnh mẽ cùng hệ thống khung gầm chắc chắn với hệ thống treo thích ứng AVS triệt tiêu các dao động lắc ngang giúp mọi hành khách cực kỳ thoải mái dù người lái có ôm cua đổ đèo tốc độ cao qua những con đường Trường Sơn Đông đầy khúc khuỷu.

Một phi công không thể trưởng thành sau vài giờ bay mô phỏng.

Một sommelier không thể sở hữu chiều sâu nếu chưa trải qua hàng ngàn chai vang và những nền văn hoá khác nhau.

Một người bếp trưởng danh tiếng không thể đạt đỉnh cao danh vọng chỉ bằng những công thức rập khuôn trên sách vở.

Một nghệ nhân Takumi không được tạo ra bằng dữ liệu, bằng quảng cáo.

Một chiếc xe khiến ta nhớ mãi không phải vì thông số kỹ thuật.

Và trong thời đại của AI, trải nghiệm đang dần trở thành thứ xa xỉ nhất. Bởi mọi thứ có thể được sao chép rất nhanh, nhưng trải nghiệm thì không. Vì nó cần thời gian, cần va chạm, cần những năm tháng cháy bỏng đam mê với công việc và cần những chuyến đi đầy xúc cảm…

Sense Vietnam không chỉ là chuyến đi mà còn là hành trình kết nối giá trị nguyên bản

Sense Vietnam by Lexus không đơn thuần là một hành trình, đó là nơi kết nối những giá trị nguyên bản được chắt lọc, được những bàn tay tài hoa thổi vào đó sự sáng tạo để chưng cất thành tinh hoa thủ công bậc thầy. Mùa thứ 3, Sense Vietnam by Lexus một lần nữa nâng ẩm thực và văn hóa bản địa lên một tầng cao mới, theo cách mà chỉ Lexus mới làm được ngay trên chính quê hương Việt Nam.