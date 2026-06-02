LG DUALCOOL AI: Định nghĩa lại chuẩn mực sống tiện nghi

Trở về nhà sau một ngày dài làm việc, kịch bản quen thuộc của nhiều người là bật điều hòa và... liên tục cầm điều khiển từ xa trên tay. Nhiệt độ phòng đã mát nhưng gió lạnh thổi trực tiếp vào người, đổi hướng gió thì tốc độ quạt chưa tối ưu, đi kèm với đó là nỗi lo vô hình về hóa đơn tiền điện cuối tháng. Những trăn trở nhỏ nhặt này vô tình kéo dài cảm giác mệt mỏi, khiến không gian sống chưa thực sự mang lại sự thư thái trọn vẹn.

Để giải quyết "vòng lặp" phiền toái này, LG đã giới thiệu DUALCOOL AI – thế hệ điều hòa thông minh có khả năng tự xử lý mọi thiết lập mà không cần đến sự can thiệp của con người.

"Bật" sự tiện nghi, "tắt" thao tác thủ công

Làm chủ không gian mát lành cùng LG DUALCOOL AI mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng thông minh LG ThinQ

Điểm nhấn công nghệ trên LG DUALCOOL AI chính là khả năng chủ động vận hành. Thông qua hệ thống cảm biến thông minh được tích hợp, thiết bị thu thập và phân tích dữ liệu về nhiệt độ cũng như độ ẩm thực tế trong không gian. Từ đó, nhiệt độ, tốc độ và hướng gió được điều chỉnh tối ưu nhất.

Đặc biệt, khi kết hợp với ứng dụng LG ThinQ, người dùng có thể lập lịch trình từ xa, cho phép điều hòa khởi động và làm mát phòng sẵn sàng trước khi bước chân về đến nhà.

Không còn tình trạng khí lạnh thổi buốt cố định vào một vị trí, LG DUALCOOL AI được trang bị cảm biến phát hiện người dùng với với góc quét lên đến 5 mét. Cảm biến này có khả năng theo dõi chuyển động của người dùng trong phòng để điều hướng luồng khí một cách linh hoạt: Tập trung làm mát nhanh khi người dùng mới vào phòng hoặc Tự động đảo hướng gió ra xa khi phòng đã đạt nhiệt độ lý tưởng, tránh gây cảm giác buốt giá, khó chịu.

Sự kết hợp giữa thiết kế cửa gió kép (Dual Vane) và LG AI giúp luồng khí phân tán đồng đều khắp căn phòng. Đáng chú ý, AI còn có khả năng "học" thói quen sinh hoạt của gia chủ theo thời gian và thiết lập lập môi trường sống ưa thích trong những lần sử dụng sau.

Giải bài toán hiệu suất và tối ưu chi phí tiền điện

Tính năng kW Manager cùng cảm biến thông minh giúp LG DUALCOOL AI tự động tối ưu và tiết kiệm điện năng vượt trội.

Bên cạnh sự tiện nghi, bài toán chi phí vận hành cũng được LG chú ý. Điều hòa DUALCOOL AI sở hữu chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF lên tới 7.62 – vượt trội hơn hẳn so với các dòng Inverter thông thường.

Để người dùng hoàn toàn an tâm, tính năng kW Manager trên ứng dụng ThinQ cho phép kiểm soát và theo dõi lượng điện tiêu thụ theo thời gian thực, đồng thời chủ động đặt hạn mức sử dụng theo ngân sách. Ngoài ra, nhờ cảm biến thông minh, máy sẽ tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm điện hoặc tắt hẳn khi phát hiện không có người trong phòng hoặc phát hiện cửa sổ mở.

Lá chắn bảo vệ sức khỏe toàn diện

LG DUALCOOL AI giúp diệt khuẩn đến 99,9% và duy trì độ ẩm lý tưởng 60% để bảo vệ tối ưu làn da lẫn hệ hô hấp.

Không dừng lại ở việc làm mát, LG DUALCOOL AI còn đóng vai trò như một máy lọc không khí chuyên dụng. Thiết bị sở hữu hệ thống lọc màng lọc PM 2.5 kết hợp công nghệ Plasmaster Ionizer++, được chứng nhận có khả năng diệt đến 99,9% vi khuẩn trong không gian sống.

Thiết bị còn có khả năng duy trì độ ẩm lý tưởng trong phòng ở mức 60%, giúp bảo vệ làn da và hệ hô hấp, hạn chế tối đa tình trạng khô da, rát họng khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài.

Để đảm bảo thiết bị luôn sạch sẽ và kéo dài tuổi thọ, tính năng Freeze Cleaning sẽ tự động kích hoạt chu trình đóng băng bụi bẩn trên dàn lạnh, sau đó rã đông để cuốn trôi mọi tạp chất ra ngoài một cách định kỳ.