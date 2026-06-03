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Nữ nghệ sĩ Việt cưới chồng đại gia hơn 15 tuổi: Sinh 3 con vẫn trẻ đẹp, sống bình yên trong biệt thự 1.400m²

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Nữ nghệ sĩ Việt cưới chồng đại gia hơn 15 tuổi: Sinh 3 con vẫn trẻ đẹp, sống bình yên trong biệt thự 1.400m²

Biệt thự trắng của nữ nghệ sĩ này có thiết kế 4 tầng gây ấn tượng với khuôn viên phủ kín cây xanh và hoa nở rực rỡ.

Ca sĩ Vy Oanh sinh năm 1985, gây ấn tượng với khán giả nhờ giọng hát trong trẻo ngọt ngào, nổi bật với bản hit Đồng Xanh. Năm 2015, cô chính thức lên xe hoa với doanh nhân Lê Thiện. Ông xã hơn Vy Oanh 15 tuổi, là kỹ sư xây dựng, thành công trong lĩnh vực bất động sản và sở hữu khối tài sản lớn Hiện tại, Vy Oanh đang tận hưởng hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia và 3 con đủ nếp đủ tẻ. Ở tuổi 41, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, được chồng ủng hộ để duy trì đam mê ca hát và hoạt động nghệ thuật. Gia đình Vy Oanh đang sống trong căn biệt thự 4 tầng bề thế ở TP.HCM, nổi bật với không gian rộng rãi, thiết kế tinh tế cùng khuôn viên ngập tràn cây xanh và hoa cỏ.

Biệt thự 4 tầng sang xịn của vợ chồng Vy Oanh

Cơ ngơi của vợ chồng Vy Oanh gây ấn tượng với quy mô bề thế và không gian sống ngập tràn cây xanh, được ví như khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa lòng thành phố. Biệt thự có diện tích lên tới 1.400m², thiết kế 4 tầng với gam màu trắng chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn vô cùng gần gũi. Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên rộng rãi phủ kín hoa cỏ và cây xanh, tạo nên bầu không khí trong lành, thư thái.

Vy Oanh yêu thích làm vườn và thường tự tay chăm sóc các loại hoa trong khuôn viên nhà. Không gian sống được thiết kế đúng với sở thích của hai vợ chồng khi ưu tiên sự thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên và hạn chế những chi tiết cầu kỳ. Sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, gam màu sáng cùng những khoảng xanh rộng lớn giúp căn biệt thự luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và tràn đầy sức sống.

Biệt thự 4 tầng của vợ chồng Vy Oanh sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại TP.HCM

Không gian sử dụng tông trắng chủ đạo

Ngay từ khu vực cổng nhà đã ngập tràn các loại cây hoa

Không gian được chăm chút kỹ lưỡng, phủ sắc màu lung linh của hoa tươi và cây cảnh giúp không gian thêm sinh động

Cơ ngơi rộng 1.400m² được thiết kế đúng sở thích của vợ chồng Vy Oanh

Nội thất bên trong biệt thự cũng gây ấn tượng không kém với phong cách hiện đại, sang trọng và ấm cúng. Toàn bộ không gian lấy gam màu trắng làm chủ đạo, kết hợp cùng những món đồ nội thất cao cấp và các chi tiết trang trí tinh tế. Từ phòng khách, phòng bếp đến khu vực sinh hoạt chung đều được thiết kế rộng rãi, thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Để ngôi nhà thêm sinh động và gần gũi, Vy Oanh bố trí nhiều chậu cây xanh trong các không gian khác nhau. Bên cạnh đó là những món đồ trang trí như đàn piano, ghế võng hay các vật dụng mang tính nghệ thuật, góp phần tạo điểm nhấn cho tổ ấm. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và những mảng xanh thiên nhiên, căn biệt thự luôn mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu.

Không gian phòng khách to rộng, được bài trí theo phong cách hiện đại, trẻ trung

Khu vực phòng bếp, phòng khách và ở cầu thang đều có những chậu cây hoa cho không gian thêm sinh động

Vy Oanh thường tự tay vào bếp để chuẩn bị món ngon cho cả gia đình.

Cuộc sống của nữ nghệ sĩ Việt sở hữu 5 két kim cương, “cung điện” xa hoa

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

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