Việt Nam có 1 xã mát mẻ quanh năm chỉ 20 độ, diện tích sau mở rộng to gấp 37 lần thị trấn cũ: 3 lần liên tiếp được World Travel Awards gọi tên, không phải Sa Pa

Địa phương đặt mục tiêu trở thành thị xã du lịch đặc sắc năm 2030

Xã Tam Đảo hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của bốn đơn vị cấp xã trước đây gồm thị trấn Hợp Châu, thị trấn Tam Đảo và hai xã Hồ Sơn, Minh Quang (thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Việc điều chỉnh này đã tạo nên một đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn đáng kể. Theo đó, xã Tam Đảo hiện có diện tích tự nhiên 79,20 km². So với thị trấn Tam Đảo trước đây chỉ rộng hơn 2,1 km², quy mô không gian đã tăng gần 37 lần. Dân số cũng có sự thay đổi rõ rệt khi đạt 34.772 người, cao gấp hơn 34 lần so với con số chưa đến 1.000 người của thị trấn cũ.

Trên cơ sở đó, Tam Đảo đang đặt mục tiêu trở thành thị xã du lịch đặc sắc vào năm 2030, theo hướng phát triển bền vững gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái tự nhiên. Nhiều giải pháp đang được triển khai đồng thời như đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

Ảnh: vietnamtourism

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và định hướng phát triển rõ ràng, Tam Đảo không chỉ đóng vai trò là điểm nhấn của du lịch Phú Thọ mà còn được xem là minh chứng cho mô hình khai thác hiệu quả tài nguyên gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Trong bức tranh chung của địa phương, du lịch tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng. Theo báo cáo quý I/2026, tỉnh Phú Thọ ước đón khoảng 4,65 triệu lượt khách, trong đó có hơn 277.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 5.053 tỷ đồng, riêng lĩnh vực lưu trú đóng góp tỷ trọng lớn với khoảng 2.779 tỷ đồng, tạo đà tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm.

Điểm tránh nóng lý tưởng tại miền Bắc, thế giới cũng liên tục ghi nhận

Không cần lên kế hoạch cầu kỳ hay di chuyển quá xa, ngày càng nhiều bạn trẻ tại Hà Nội lựa chọn Tam Đảo như một điểm "trốn nóng" lý tưởng mỗi dịp hè. Nhờ lợi thế khí hậu mát mẻ, không khí trong lành cùng hệ thống lưu trú đa dạng, thị trấn vùng núi này dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc cho các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Ảnh: Báo Phú Thọ

Chỉ mất khoảng hơn 2 giờ di chuyển từ trung tâm Thủ đô, Tam Đảo mang đến cảm giác dễ chịu với nền nhiệt quanh năm phổ biến ở ngưỡng 20 độ C, đôi khi lên khoảng 25 độ C nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với cái nóng oi bức ở đô thị. Nhiều du khách chia sẻ, họ có thể cảm nhận rõ sự mát lạnh ngay khi đặt chân tới đây; thậm chí giữa trưa hè vẫn cần khoác thêm áo mỏng khi dạo bước trong làn sương đặc trưng của thị trấn.

Không chỉ ghi điểm bởi khí hậu, Tam Đảo còn nhiều lần được vinh danh trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong giai đoạn 2022-2024, World Travel Awards trao danh hiệu "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới" liên tiếp 3 lần cho Tam Đảo.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên trang uy tín như Travel and Tour World cũng dành những lời khen tích cực khi nhắc đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Tam Đảo vào những đợt hè.

Sức hút từ thiên nhiên xanh mướt, mùa nào cũng đẹp

Sức hút của Tam Đảo trước hết đến từ điều kiện tự nhiên ưu đãi. Khu vực này nằm ở độ cao trung bình khoảng 900 m so với mực nước biển, trên dãy núi Tam Đảo với ba đỉnh chính là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Không gian thường xuyên bao phủ bởi sương mờ, tạo nên vẻ đẹp bồng bềnh, huyền ảo. Đặc biệt, Tam Đảo còn gây ấn tượng bởi kiểu khí hậu "bốn mùa trong một ngày": buổi sáng se lạnh, trưa ấm áp, chiều dịu mát và tối trở lạnh rõ rệt.

Mỗi mùa trong năm, Tam Đảo lại mang một diện mạo riêng. Mùa xuân rực rỡ với hoa nở khắp nơi, tạo nên khung cảnh tràn đầy sức sống, mùa hè lại có không gian xanh mướt mát mẻ. Khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 1 thì được xem là "mùa săn mây" đẹp nhất. Đây là lúc nhiệt độ giảm sâu, sương mù bao phủ, tạo nên khung cảnh vừa huyền ảo vừa trầm lắng. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, thời điểm lý tưởng để bắt gặp biển mây là khi trời hửng nắng sau những cơn mưa, vì vậy du khách nên theo dõi dự báo thời tiết để có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Bên cạnh đó, Tam Đảo còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng với Vườn quốc gia Tam Đảo, nơi lưu giữ hàng nghìn loài động, thực vật quý hiếm. Những địa danh như Thác Bạc, đỉnh Rùng Rình hay Cổng Trời… cũng là điểm check-in quen thuộc, phù hợp cho những ai đam mê khám phá thiên nhiên, dã ngoại.

Ảnh: @Cổng trời Tam Đảo

Ngoài cảnh quan, giá trị văn hóa - tâm linh cũng góp phần làm nên sức hấp dẫn của Tam Đảo. Nổi bật là Khu di tích danh thắng Tây Thiên với hệ thống đền, chùa, miếu, am nằm trên núi cao, tạo thành quần thể du lịch tâm linh quy mô, mỗi năm đón hàng vạn lượt du khách hành hương và tham quan.

Ẩm thực "lạ tai" nhưng cực hấp dẫn

Bánh trùng mật mía

Bánh trùng mật mía là đặc sản ngọt thơm tại Vĩnh Phúc. Bánh làm từ gạo nếp xay nhuyễn, nặn thành hình nhỏ rồi nấu trong mật mía pha gừng. Khi chín, bánh có màu nâu đỏ, dẻo mềm, vị ngọt đậm và thơm, thường ăn kèm vừng rang.

Bò tái kiến đốt

Bò tái kiến đốt gây ấn tượng bởi cách chế biến độc đáo: thịt bò tươi được treo gần tổ kiến để kiến đốt, sau đó rửa sạch và nướng tái. Mỗi loại kiến mang đến hương vị khác nhau như chua, cay hay thơm nồng. Thịt đạt chuẩn có màu hồng, thái mỏng, ăn kèm rau và nước chấm đậm đà, tạo trải nghiệm lạ miệng.

Gà đồi bọc đất nướng

Gà đồi bọc đất nướng sử dụng gà thả tự nhiên, thịt chắc và ngọt. Gà được bọc lá sen, phủ đất sét rồi nướng than đến khi lớp đất nứt. Thành phẩm có da giòn, thịt thơm, giữ trọn độ ngọt tự nhiên, thường chấm muối chanh.

Xôi đen

Xôi đen Tam Đảo có màu tự nhiên từ lá rừng. Gạo nếp được ngâm kỹ, trộn nước lá rồi đồ chín. Xôi dẻo, thơm, vị bùi ngọt nhẹ, không chỉ ngon mà còn được ưa chuộng nhờ tốt cho sức khỏe, thường xuất hiện ở chợ đêm và quán địa phương.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)