Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quế Ngọc Hải kỷ niệm 10 năm tình yêu ngọt ngào bên cựu hoa khôi Đại học Vinh

| | Lifestyle

Quế Ngọc Hải kỷ niệm 10 năm tình yêu ngọt ngào bên cựu hoa khôi Đại học Vinh

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Quế Ngọc Hải.

Mới đây, trung vệ Quế Ngọc Hải thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Dương Thùy Phương trên trang cá nhân, đánh dấu cột mốc tròn một thập kỷ gắn bó. Nam cầu thủ chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Chúc mừng ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta".

Ngọc Hải và vợ kỷ niệm 10 năm bên nhau

Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ và các đồng nghiệp thân thiết tại đội tuyển quốc gia đã để lại những lời chúc mừng giữ lửa hạnh phúc cho cặp đôi. Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương từ lâu đã được biết đến là một trong những cặp "trai tài gái sắc" có chuyện tình đẹp và bền vững bậc nhất làng bóng đá Việt Nam. Ít ai biết rằng, để cưới được cựu hoa khôi Đại học Vinh, ngôi sao sinh năm 1993 đã phải trải qua một hành trình chinh phục không hề dễ dàng. Gặp gỡ và đem lòng "cảm nắng" Thùy Phương từ 12 năm trước, Quế Ngọc Hải đã kiên trì theo đuổi suốt 2 năm, bất chấp nhiều lần bị cựu hoa khôi từ chối khéo, trước khi chính thức nhận được cái gật đầu yêu thương từ cô.

Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng để tập trung cho sự nghiệp, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 1/2018 – thời điểm trùng với cột mốc lịch sử "kỳ tích Thường Châu" của bóng đá nước nhà. Qua 8 năm hôn nhân, tổ ấm nhỏ lần lượt chào đón thêm các thành viên mới vào các năm 2018, 2022 và gần đây nhất là năm 2025.

Dù lịch trình thi đấu và tập luyện bận rộn, Quế Ngọc Hải vẫn luôn nổi tiếng là người chồng mẫu mực, chiều chuộng vợ con hết mực. Vào mỗi dịp lễ hay ngày kỷ niệm quan trọng, cựu thủ quân tuyển Việt Nam chưa bao giờ quên dành tặng bà xã những món quà bất ngờ cùng những lời bày tỏ ngôn tình.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới hồi đầu năm nay, nam trung vệ cũng từng bộc bạch: "12 năm quen nhau, 10 năm yêu nhau, 8 năm trở thành vợ chồng nhưng ánh mắt từ ngày đầu tiên anh nhìn em, tình yêu anh dành cho em vẫn luôn như vậy". Sự ngọt ngào và thấu hiểu lẫn nhau giúp gia đình Quế Ngọc Hải - Dương Thùy Phương luôn giữ được ngọn lửa hạnh phúc viên mạn, trở thành hình mẫu lý tưởng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh: FBNV

Đình Bắc hội ngộ Quế Ngọc Hải sau cú hat-trick lịch sử nhưng nhan sắc mặt mộc của Hoa khôi ĐH Vinh mới chiếm spotlight

Theo Tiên Tiên

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tình thế khó tin của đại gia chủ chuỗi nhà hàng “đóng phim vì đam mê”

Tình thế khó tin của đại gia chủ chuỗi nhà hàng “đóng phim vì đam mê” Nổi bật

Cảnh tượng bên trong đám cưới của đôi vợ chồng trẻ ở di sản UNESCO: Không thu một đồng tiền mừng cưới, khách mời được bao trọn chi phí, đi về còn được cầm thêm 22 triệu đồng

Cảnh tượng bên trong đám cưới của đôi vợ chồng trẻ ở di sản UNESCO: Không thu một đồng tiền mừng cưới, khách mời được bao trọn chi phí, đi về còn được cầm thêm 22 triệu đồng Nổi bật

Nữ ca sĩ Việt xuất thân gia đình ngoại giao tại Đức: Nhiều MV trăm triệu view nhất showbiz, tuổi thật là điều bí ẩn nhất

Nữ ca sĩ Việt xuất thân gia đình ngoại giao tại Đức: Nhiều MV trăm triệu view nhất showbiz, tuổi thật là điều bí ẩn nhất

22:43 , 02/06/2026
Vietnam Airlines, Vietjet đồng loạt phát thông báo quan trọng: Tất cả hành khách có chuyến bay sau chú ý

Vietnam Airlines, Vietjet đồng loạt phát thông báo quan trọng: Tất cả hành khách có chuyến bay sau chú ý

22:21 , 02/06/2026
Nam danh ca đông con nhất Việt Nam: U90 khỏe mạnh, hạnh phúc bên vợ 4, đi du lịch khắp Việt Nam

Nam danh ca đông con nhất Việt Nam: U90 khỏe mạnh, hạnh phúc bên vợ 4, đi du lịch khắp Việt Nam

22:03 , 02/06/2026
Một nam ca sĩ rủ nữ diễn viên giàu có làm ăn chung, nói hậu quả

Một nam ca sĩ rủ nữ diễn viên giàu có làm ăn chung, nói hậu quả

21:36 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên