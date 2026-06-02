Vietnam Airlines, Vietjet đồng loạt phát thông báo quan trọng: Tất cả hành khách có chuyến bay sau chú ý

Chiều tối ngày 2/6, Vietnam Airlines, Vietjet đồng loạt đưa ra thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay vào ngày 3/6 do ảnh hưởng của bão Jangmi tại Nhật Bản.

Cụ thể, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến, đi từ một số sân bay Nhật Bản sáng sớm và sáng ngày 03/6/2026 dự kiến sẽ phải điều chỉnh kế hoạch khai thác như sau:

- Các chuyến bay từ Việt Nam đi Narita (Tokyo) và Nagoya dự kiến khởi hành từ 0h00 - 00h25 ngày 03/6: lùi giờ khởi hành sang sáng ngày 03/6.

- Chuyến bay Hà Nội - Haneda (Tokyo) dự kiến khởi hành 8h05 ngày 03/6: lùi giờ khởi hành 2 tiếng.

- Các chuyến bay từ Narita (Tokyo), Nagoya, Haneda (Tokyo) đến Việt Nam ngày 03/6 cũng sẽ thay đổi giờ khởi hành tương ứng.

Đối với Vietjet, các chuyến bay VJ934/VJ935 chặng Hà Nội – Tokyo (Narita) – Hà Nội trong ngày 3/6/2026 sẽ phải tạm ngừng khai thác nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và tổ bay.

Hiện các hãng hàng không đang theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật thông tin qua điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé. Để đảm bảo hành trình, hành khách cần thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin khai thác.

Theo CNA, ngày 2/6, bão Jangmi đã quét qua khu vực Tây Nam Nhật Bản, gây mất điện trên diện rộng, làm gián đoạn hàng trăm chuyến bay và khiến 9 người bị thương.

Hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines đã hủy tổng cộng 600 chuyến bay trong khoảng thời gian từ ngày 1/6 đến ngày 3/6.