Phát hiện 70 triệu đồng bất thường được chuyển đến STK 55112xxxxx Techcombank, công an mời chủ tài khoản lên làm việc

Vào ngày 5/5 vừa qua, công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 1 công dân nhận lại tiền do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể vào ngày 04/5/2026, Công an xã Vũ Quý đã tiếp nhận trình báo của công dân Lại Thị Huê (SN 1977, trú tại Hà Nội) về việc chuyển nhầm số tiền 70 triệu đồng vào STK 55112xxxxx mở tại Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản mang tên Vũ Minh Lương, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Vũ Quý đã khẩn trương tiến hành xác minh, xác định trên địa bàn xã có công dân Vũ Minh Lương (SN 1999, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên). Công an xã đã gửi giấy mời công dân Vũ Minh Lương là chủ tài khoản nhận được số tiền chuyển nhầm trên đến làm việc.

Ngày 05/05/2026, tại trụ sở Công an xã, anh Phạm Minh Hiệu (chồng chị Lại Thị Huê - chủ tài khoản chuyển nhầm tiền) cùng anh Vũ Minh Lương (chủ tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm) gặp mặt, xác nhận đúng số tài khoản, số tiền 70 triệu đồng chuyển nhầm. Cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm đã hướng dẫn anh Vũ Minh Lương tự nguyện chuyển trả lại số tiền 70 triệu đồng.

Đại diện gia đình chị Lại Thị Huê ký biên bản nhận lại đủ số tiền đã chuyển nhầm tài khoản. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Gia đình chị Lại Thị Huê đã vô cùng cảm kích trước tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nghiêm túc, nhiệt tình hỗ trợ công dân của cán bộ Công an xã và tấm lòng ngay thẳng của công dân trên địa bàn.

Thông qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, mã QR trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Khi phát hiện tiền hoặc tài sản do người khác chuyển nhầm, công dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tránh bị lợi dụng trong các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên ﻿