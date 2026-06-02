Nam sinh giỏi nhất tỉnh thi đại học lại nộp toàn bộ giấy trắng, camera hé lộ sự thật: "Em cố tình thi trượt", nhà trường lập tức vào cuộc

Từ học sinh xuất sắc nhất tỉnh đến cú sốc điểm thi

Năm 2015, Lý Kim Sơn, một học sinh trường trung học ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) được xem là niềm hy vọng lớn nhất của nhà trường. Trong suốt những năm phổ thông, Kim Sơn luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc nhất. Các kỳ thi thử đại học, cậu liên tục dẫn đầu toàn tỉnh với số điểm thường xuyên trên 650/750. Tại trường, nhiều học sinh thậm chí chỉ cạnh tranh vị trí thứ hai bởi ai cũng mặc định Kim Sơn sẽ đứng đầu.

Thầy cô kỳ vọng nam sinh sẽ trở thành học sinh đầu tiên của địa phương đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Thế nhưng khi kết quả kỳ thi đại học được công bố, tất cả đều chết lặng. Kim Sơn chỉ đạt khoảng 200/750 điểm.

Ảnh minh họa

Các giáo viên không thể tin nổi vào kết quả này. Nhiều người cho rằng bài thi đã bị chấm nhầm và liên tục động viên nam sinh nộp đơn phúc khảo. Tuy nhiên, trái với sự sốt sắng của mọi người, Kim Sơn lại tỏ ra bình thản một cách bất thường.

Không những từ chối phúc khảo, cậu còn tuyên bố sẽ không thi lại. Ít lâu sau, Kim Sơn lên thành phố làm nhân viên giao hàng với mức lương khoảng 5.000 NDT/tháng (hơn 19 triệu đồng), khiến những người từng đặt nhiều kỳ vọng vào cậu không khỏi tiếc nuối.

Sự thật phía sau bài thi gần như bỏ trắng

Là người hiểu học trò nhất, thầy giáo chủ nhiệm họ Lưu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Theo ông, Kim Sơn là một học sinh chăm chỉ, điềm đạm và có ý chí mạnh mẽ. Việc cậu đột ngột từ bỏ giấc mơ đại học hoàn toàn không phù hợp với tính cách thường ngày.

Quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân, thầy Lưu đã liên hệ với cơ quan giáo dục để xin xem lại bài thi cũng như trích xuất camera phòng thi.

Kết quả khiến ông sững sờ. Trong nhiều môn thi quan trọng, Kim Sơn chỉ viết tên mình lên giấy rồi gần như bỏ trắng toàn bộ bài làm. Chỉ ở môn Khoa học, cậu mới trả lời một số câu hỏi nên vẫn có được số điểm nhất định. Điều đó đồng nghĩa với việc nam sinh đã cố tình thi trượt.

Ảnh minh họa

Nhận thấy học trò đang che giấu điều gì đó, thầy Lưu quyết định tìm đến gia đình Kim Sơn. Ngôi nhà của Kim Sơn nằm trong một vùng quê nghèo, với những bức tường cũ kỹ và khoảng sân nhỏ đầy đồ đạc cũ.

Khi tiếp đón thầy giáo, cha của Kim Sơn liên tục ho dữ dội. Qua trò chuyện, thầy Lưu mới biết ông mắc bệnh lao phổi sau nhiều năm làm nghề thợ nề. Trong khi đó, gia đình còn phải nuôi người em trai của Kim Sơn đang đi học.

Rời khỏi căn nhà, thầy giáo không cầm được nước mắt. Ông lập tức gọi điện cho học trò. Lần này, Kim Sơn mới chịu nói ra sự thật.

Nam sinh cho biết khoảng một tháng trước kỳ thi, cậu nhận ra chi phí học đại học là gánh nặng quá lớn đối với gia đình. Học phí, sinh hoạt phí và các khoản chi khác có thể buộc bố mẹ phải vay nợ trong khi cha đang mang bệnh.

"Em không muốn bố mẹ phải khổ thêm vì em. Em muốn đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Nếu mất bố, việc học đại học còn ý nghĩa gì nữa?", Kim Sơn nghẹn ngào chia sẻ.

Vì suy nghĩ đó, cậu đã tự tay đóng lại cánh cửa đại học bằng cách cố tình bỏ trắng bài thi.

Ảnh minh họa

Cái kết đẹp cho nam sinh hiếu thảo

Câu chuyện của Kim Sơn khiến thầy Lưu vô cùng xúc động. Sau khi xin phép nhà trường, ông đã chia sẻ hoàn cảnh của nam sinh để kêu gọi sự giúp đỡ từ giáo viên và học sinh trong trường. Đồng thời, ông cũng thuyết phục Kim Sơn quay lại ôn thi.

Thầy phân tích rằng với năng lực học tập nổi bật, cậu hoàn toàn có thể nhận học bổng, xin trợ cấp hoặc vay vốn sinh viên để tiếp tục con đường học vấn mà không tạo thêm áp lực quá lớn cho gia đình. Nhờ sự hỗ trợ của nhà trường và cộng đồng, gánh nặng tài chính dần được tháo gỡ.

Một năm sau, Kim Sơn quyết định thi lại. Lần này, cậu đạt tới 710/750 điểm và trúng tuyển vào Đại học Vũ Hán - một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc. Cậu lựa chọn ngôi trường gần nhà để có thể thường xuyên về chăm sóc gia đình. Trong khi đó, cha của Kim Sơn cũng được điều trị kịp thời và sức khỏe dần ổn định.

Ngày nhận giấy báo nhập học, nam sinh bật khóc vì xúc động. Cậu gửi lời cảm ơn tới thầy Lưu cùng tất cả những người đã giúp mình có cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Trong những năm đại học, Kim Sơn không chỉ nỗ lực học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Cậu thường xuyên trở về trường cũ để chia sẻ câu chuyện của mình, động viên các em khóa sau không từ bỏ ước mơ trước những khó khăn của cuộc sống.

Theo Toutiao