Messi đã tới Mỹ dự World Cup: Phòng ngủ "mật mã 202" của siêu sao Argentina gây sốt

Hội quân cùng đội tuyển Argentina tại Kansas (Mỹ) để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng World Cup 2026, siêu sao Lionel Messi tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Lần này, thứ khiến người hâm mộ xôn xao là một chi tiết hậu trường số phòng khách sạn của người đội trưởng gắn liền với những phép tính đầy hy vọng.

Theo ghi nhận từ nhật báo thể thao hàng đầu Argentina Infobae, Lionel Messi cùng người bạn thân Rodrigo De Paul đã đáp chuyến bay tư nhân từ Fort Lauderdale đến thẳng Kansas để kịp hội quân cùng toàn đội. Ngay sau khi đặt chân đến khách sạn Origin Hotel – đại bản doanh của nhà đương kim vô địch tại Mỹ, hình ảnh về căn phòng của chủ nhân 8 Quả bóng vàng đã lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Điều khiến các cổ động viên Albiceleste đặc biệt chú ý chính là tấm biển số phòng: 202.

Đối với những người hâm mộ bóng đá Nam Mỹ vốn nổi tiếng với văn hóa mang màu sắc tâm linh, may mắn, con số này không hề ngẫu nhiên. Bốn năm trước tại Qatar 2022, Messi được bố trí ở phòng số 201. Khi đó, các CĐV đã đưa ra một phép tính đầy ẩn ý: 2+1 = 3

Con số 3 tượng trưng cho mục tiêu chinh phục ngôi sao thứ ba trên ngực áo. Kết quả cuối cùng đã đi vào lịch sử khi Messi nâng cao chiếc cúp vàng thế giới tại sân Lusail. Giờ đây, tại World Cup 2026, việc El Pulga chuyển sang căn phòng số 202 lập tức kích hoạt một "mật mã" mới trong lòng người hâm mộ với phép tính: 2+4 = 4

Phép tính này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi như mong muốn ngọt ngào về danh hiệu vô địch thế giới lần thứ tư cho lịch sử bóng đá xứ sở Tango. Dù đây chỉ là những suy đoán mang tính giải trí và không có bất kỳ cơ sở khoa học nào, nhưng nó lại phản ánh chính xác sự kỳ vọng và tình yêu cuồng nhiệt mà người dân Argentina dành cho vị đội trưởng 39 tuổi trong vũ điệu cuối cùng của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh câu chuyện về những con số, tờ Infobae cũng xác nhận Messi vẫn sẽ tiếp tục duy trì thói quen ở phòng riêng một mình trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Đây là thói quen được anh giữ vững kể từ khi người bạn thân Sergio Aguero giã từ sự nghiệp quốc tế. Dù là phòng đơn, nơi đây vẫn được ví như "đại bản doanh thu nhỏ" của đội tuyển, nơi các ngôi sao như De Paul, Alexis Mac Allister hay Enzo Fernández thường xuyên tụ tập sau mỗi buổi tập để cùng uống trà mate, chơi bài truco và duy trì sợi dây gắn kết tinh thần.

Tại kỳ World Cup mở rộng với 48 đội năm nay, lá thăm may rủi đã đưa nhà đương kim vô địch Argentina nằm ở Bảng J, bên cạnh ba đối thủ: Áo, Algeria và Jordan.Đây là một bảng đấu tương đối "dễ thở" đối với thầy trò HLV Lionel Scaloni. Theo lịch thi đấu, trận mở màn Argentina đối đầu với Algeria ngay tại sân vận động Arrowhead ở Kansas City ngày 16/6.