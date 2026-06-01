Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường ĐH của đại gia Hoàng Quốc Việt đào tạo 1 ngành học cực hiếm, cung cấp nhân lực khai phá “mỏ vàng” 10 tỷ USD tại Việt Nam

| | Sống

Trường ĐH của đại gia Hoàng Quốc Việt đào tạo 1 ngành học cực hiếm, cung cấp nhân lực khai phá “mỏ vàng” 10 tỷ USD tại Việt Nam

Ngôi trường này vừa có bước đi mới trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kinh tế Thể thao tại Việt Nam.

Mới đây, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) công bố triển khai 5 chương trình đào tạo trọng điểm thuộc ngành Kinh tế Thể thao, gồm: Kinh doanh Thể thao và Giải trí; Quản lý Sự kiện Thể thao; Quản trị Truyền thông và Marketing Thể thao; Quản lý Thể thao điện tử; Quản lý Sức khỏe và Trị liệu Thể thao.

Ngành Kinh tế Thể thao được Trường Đại học Hoa Sen tuyển sinh từ năm 2021 và hiện vẫn là một ngành còn mới tại Việt Nam, khi phần lớn các chương trình thuộc khối thể dục - thể thao hiện nay chủ yếu tập trung đào tạo theo hướng quản lý, huấn luyện hoặc giáo dục thể chất.

Trường Đại học Hoa Sen

Với hướng đào tạo mới của ngành, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu theo từng chương trình đào tạo: từ tổ chức sự kiện, truyền thông thương hiệu, vận hành hệ sinh thái Esports đến quản lý và phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Điểm nổi bật của 5 chương trình đào tạo là được xây dựng như một hệ sinh thái tích hợp, phản ánh đầy đủ cấu trúc của ngành công nghiệp thể thao hiện đại. Đây cũng là nền tảng để HSU từng bước phát triển Khoa Công nghiệp Thể thao trong thời gian tới.

Các chương trình được thiết kế theo định hướng gắn với thực tiễn, với khoảng 50% thời lượng dành cho hoạt động thực hành và trải nghiệm tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mỗi chương trình có từ 6-8 học phần giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực hội nhập cho sinh viên.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, cho biết nhà trường kỳ vọng trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghiệp thể thao tại Việt Nam.

Bên cạnh việc mở các chương trình đào tạo mới, HSU cũng ký kết hợp tác với 15 doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể thao nhằm mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và kết nối việc làm cho sinh viên.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kinh tế Thể thao có thể làm việc tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thể thao, trung tâm thể dục thể thao, câu lạc bộ thể thao, công ty truyền thông, đơn vị tổ chức sự kiện hoặc các khu nghỉ dưỡng, khách sạn có hoạt động thể thao.

Một số vị trí phổ biến gồm chuyên viên marketing thể thao, chuyên viên tổ chức sự kiện thể thao, quản lý phòng gym, câu lạc bộ thể thao, quản lý khu thể thao tại khách sạn - resort hoặc chuyên viên nghiên cứu thị trường…

Nhu cầu đối với nhóm nhân sự này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh thể thao tại Việt Nam đang dần phát triển thành một ngành kinh tế với xu hướng xã hội hóa thể thao, sự phát triển của các giải đấu chuyên nghiệp, thể thao điện tử cùng nhu cầu ngày càng lớn về rèn luyện sức khỏe và giải trí.

Theo báo cáo công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thể thao 2026, quy mô kinh tế thể thao Việt Nam giai đoạn 2024-2025 được ước tính khoảng 3-5 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng từ 8-15% mỗi năm, lĩnh vực này được dự báo có thể đạt quy mô 8-10 tỷ USD vào năm 2030 và tăng lên 20-30 tỷ USD vào năm 2040.

Sự xuất hiện của các chương trình đào tạo chuyên biệt như tại Trường Đại học Hoa Sen được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho một lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển lớn trong những năm tới.

Trường Đại học Hoa Sen thuộc hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng Group). Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nguyễn Hoàng - doanh nhân Hoàng Quốc Việt - hiện giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của nhà trường.

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 1 nhà máy trứng sản xuất gần 900.000 quả/ngày: Trứng “không chạm đất” từ lúc đẻ tới lúc bán

Phát hiện 1 nhà máy trứng sản xuất gần 900.000 quả/ngày: Trứng “không chạm đất” từ lúc đẻ tới lúc bán Nổi bật

Bộ Y tế thu hồi 2 lô sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika

Bộ Y tế thu hồi 2 lô sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika Nổi bật

Bác sĩ cảnh báo: 3 THỨC UỐNG quen thuộc mùa hè có thể âm thầm làm tổn thương thận, nhiều người vẫn dùng thường xuyên

Bác sĩ cảnh báo: 3 THỨC UỐNG quen thuộc mùa hè có thể âm thầm làm tổn thương thận, nhiều người vẫn dùng thường xuyên

23:24 , 01/06/2026
Nữ kế toán chuyển khoản 5,4 tỷ đồng cho đối tác theo lệnh của "sếp", 1 tháng sau giám đốc công ty phải báo cảnh sát

Nữ kế toán chuyển khoản 5,4 tỷ đồng cho đối tác theo lệnh của "sếp", 1 tháng sau giám đốc công ty phải báo cảnh sát

23:07 , 01/06/2026
Câu nói đang khiến nhiều phụ huynh Hà Nội bật khóc nức nở ngay lúc này, phải lên mạng tìm sự an ủi

Câu nói đang khiến nhiều phụ huynh Hà Nội bật khóc nức nở ngay lúc này, phải lên mạng tìm sự an ủi

23:05 , 01/06/2026
Chăm đi bộ 1 tiếng mỗi ngày, người đàn ông 56 tuổi vẫn đột tử vì xuất huyết não: Bác sĩ khuyến cáo 4 sai lầm khi tập luyện khiến "lợi bất cập hại"

Chăm đi bộ 1 tiếng mỗi ngày, người đàn ông 56 tuổi vẫn đột tử vì xuất huyết não: Bác sĩ khuyến cáo 4 sai lầm khi tập luyện khiến "lợi bất cập hại"

22:26 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên