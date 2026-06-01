Trường ĐH của đại gia Hoàng Quốc Việt đào tạo 1 ngành học cực hiếm, cung cấp nhân lực khai phá “mỏ vàng” 10 tỷ USD tại Việt Nam

Mới đây, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) công bố triển khai 5 chương trình đào tạo trọng điểm thuộc ngành Kinh tế Thể thao, gồm: Kinh doanh Thể thao và Giải trí; Quản lý Sự kiện Thể thao; Quản trị Truyền thông và Marketing Thể thao; Quản lý Thể thao điện tử; Quản lý Sức khỏe và Trị liệu Thể thao.

Ngành Kinh tế Thể thao được Trường Đại học Hoa Sen tuyển sinh từ năm 2021 và hiện vẫn là một ngành còn mới tại Việt Nam, khi phần lớn các chương trình thuộc khối thể dục - thể thao hiện nay chủ yếu tập trung đào tạo theo hướng quản lý, huấn luyện hoặc giáo dục thể chất.

Với hướng đào tạo mới của ngành, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu theo từng chương trình đào tạo: từ tổ chức sự kiện, truyền thông thương hiệu, vận hành hệ sinh thái Esports đến quản lý và phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Điểm nổi bật của 5 chương trình đào tạo là được xây dựng như một hệ sinh thái tích hợp, phản ánh đầy đủ cấu trúc của ngành công nghiệp thể thao hiện đại. Đây cũng là nền tảng để HSU từng bước phát triển Khoa Công nghiệp Thể thao trong thời gian tới.

Các chương trình được thiết kế theo định hướng gắn với thực tiễn, với khoảng 50% thời lượng dành cho hoạt động thực hành và trải nghiệm tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mỗi chương trình có từ 6-8 học phần giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực hội nhập cho sinh viên.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, cho biết nhà trường kỳ vọng trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghiệp thể thao tại Việt Nam.

Bên cạnh việc mở các chương trình đào tạo mới, HSU cũng ký kết hợp tác với 15 doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể thao nhằm mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và kết nối việc làm cho sinh viên.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kinh tế Thể thao có thể làm việc tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thể thao, trung tâm thể dục thể thao, câu lạc bộ thể thao, công ty truyền thông, đơn vị tổ chức sự kiện hoặc các khu nghỉ dưỡng, khách sạn có hoạt động thể thao.

Một số vị trí phổ biến gồm chuyên viên marketing thể thao, chuyên viên tổ chức sự kiện thể thao, quản lý phòng gym, câu lạc bộ thể thao, quản lý khu thể thao tại khách sạn - resort hoặc chuyên viên nghiên cứu thị trường…

Nhu cầu đối với nhóm nhân sự này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh thể thao tại Việt Nam đang dần phát triển thành một ngành kinh tế với xu hướng xã hội hóa thể thao, sự phát triển của các giải đấu chuyên nghiệp, thể thao điện tử cùng nhu cầu ngày càng lớn về rèn luyện sức khỏe và giải trí.

Theo báo cáo công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thể thao 2026, quy mô kinh tế thể thao Việt Nam giai đoạn 2024-2025 được ước tính khoảng 3-5 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng từ 8-15% mỗi năm, lĩnh vực này được dự báo có thể đạt quy mô 8-10 tỷ USD vào năm 2030 và tăng lên 20-30 tỷ USD vào năm 2040.

Sự xuất hiện của các chương trình đào tạo chuyên biệt như tại Trường Đại học Hoa Sen được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho một lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển lớn trong những năm tới.