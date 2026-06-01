Chăm đi bộ 1 tiếng mỗi ngày, người đàn ông 56 tuổi vẫn đột tử vì xuất huyết não: Bác sĩ khuyến cáo 4 sai lầm khi tập luyện khiến "lợi bất cập hại"

Nhiều người trung niên và cao tuổi tin rằng đi bộ là hình thức vận động an toàn, tốt cho tim mạch. Ông Vương (56 tuổi, Trung Quốc) cũng duy trì thói quen này suốt nhiều năm. Sau khi nghỉ hưu, ông càng chú trọng dưỡng sinh, gần như ngày nào cũng đi bộ đều đặn một giờ, bất kể thời tiết.

Gia đình tin rằng việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp ông tránh xa bệnh tật. Tuy nhiên, bi kịch bất ngờ xảy ra vào một buổi sáng, khi ông đang đi bộ thì đột nhiên chóng mặt, ngã gục. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, ông được chẩn đoán xuất huyết não và không qua khỏi.

Theo bác sĩ, nguyên nhân không nằm ở việc đi bộ, mà ở cách đi bộ sai lầm kéo dài trong thời gian dài, khiến mạch máu bị tổn thương âm thầm và dẫn đến biến cố nghiêm trọng.

Đi bộ tốt, nhưng không phải ai cũng đi đúng

Các chuyên gia khẳng định, đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Nếu thực hiện đúng cách, hoạt động này giúp tăng cường lưu thông máu, cải thiện độ đàn hồi của mạch, hỗ trợ ổn định huyết áp và mỡ máu, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, với người trung niên và cao tuổi, mạch máu thường đã lão hóa, kém đàn hồi, thậm chí có dấu hiệu xơ vữa. Khi đó, những sai lầm trong cách đi bộ có thể khiến mạch máu chịu áp lực lớn hơn, làm tăng nguy cơ tai biến.

Những thói quen như đi bộ khi bụng đói vào sáng sớm, đi quá nhanh, hoặc đi ngay sau khi ăn… có thể khiến huyết áp tăng đột ngột, rối loạn nhịp tim và làm tổn thương mạch máu theo thời gian.

4 sai lầm khi đi bộ dễ gây tai biến

Thứ nhất, đi bộ nhanh khi bụng đói vào sáng sớm. Đây là thời điểm huyết áp ở mức cao, máu đặc hơn và lưu thông chậm. Việc vận động cường độ cao khi chưa ăn có thể khiến huyết áp và đường huyết biến động mạnh, dễ gây vỡ mạch máu não.

Thứ hai, đi bộ ngay sau khi ăn. Khi đó, máu đang tập trung cho hệ tiêu hóa. Việc vận động ngay sẽ khiến máu bị phân tán, làm tim và não thiếu máu tạm thời, đồng thời gây dao động huyết áp.

Thứ ba, đi quá nhiều, vượt quá sức. Không ít người cho rằng càng đi nhiều càng tốt, cố đạt 10.000 bước mỗi ngày. Nhưng vận động quá mức lại làm tăng gánh nặng cho tim và khiến mạch máu bị “quá tải”.

Thứ tư, cố tập luyện khi đang có bệnh. Những người mắc cao huyết áp, mỡ máu cao hoặc xơ vữa động mạch nếu tập luyện khi cơ thể chưa ổn định có thể làm tăng nguy cơ vỡ hoặc tắc mạch.

Đi bộ đúng cách để tránh “lợi bất cập hại”

Để đi bộ thực sự mang lại lợi ích, các chuyên gia khuyến nghị:

Nên chọn thời điểm từ 9 - 10h sáng hoặc 16 - 18h chiều, khi huyết áp ổn định.

Tránh đi bộ khi bụng đói hoặc ngay sau ăn, nên nghỉ ít nhất 30 phút sau bữa ăn.

Duy trì tốc độ vừa phải, phù hợp với thể trạng, không gắng sức.

Tránh tập luyện trong điều kiện thời tiết quá nóng, quá lạnh hoặc gió mạnh.

Khi có dấu hiệu chóng mặt, mệt mỏi, cần dừng lại ngay.

Người có bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ và tập luyện nhẹ nhàng, từ từ.

Đi bộ là “liều thuốc miễn phí” cho sức khỏe, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi thực hiện đúng cách. Ngược lại, những sai lầm tưởng chừng nhỏ lại có thể tích tụ theo thời gian và dẫn đến hậu quả khó lường.