70 lần bấm "hoàn tiền" khi mua hàng online, người phụ nữ ngay lập tức bị cảnh sát triệu tập vì nghi vấn này

Theo thông tin từ Công an thành phố Thụy An (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), ngày 19/5, cơ quan này nhận được đề nghị phối hợp điều tra liên quan đến một khách hàng có dấu hiệu bất thường khi liên tục mua quần áo từ cùng một cửa hàng trực tuyến. Người này sau đó yêu cầu “chỉ hoàn tiền, không cần trả hàng” với tổng số tiền liên quan vượt quá 20.000 NDT (khoảng 77,8 triệu VNĐ).

Phát hiện hàng loạt quần áo chưa sử dụng

Qua điều tra, lực lượng chức năng thành phố Thuỵ An nhanh chóng xác định nghi phạm là một phụ nữ họ Lý. Tiến hành kiểm tra nơi ở phát hiện nhiều túi hành lý chứa đầy quần áo đủ các mùa, phần lớn còn nguyên bao bì hoặc chưa từng sử dụng, đều được mua từ cùng một cửa hàng.

Ảnh: Công an thành phố Thuỵ An (Chiết Giang, Trung Quốc)

Làm việc với cơ quan công an Thuỵ An, người phụ nữ cho rằng hành vi của mình chỉ là “tranh thủ chút lợi nhỏ”, đồng thời khẳng định các yêu cầu hoàn tiền đều được người bán chấp thuận.

Thủ đoạn lợi dụng kẽ hở hệ thống

Theo điều tra, thủ đoạn của người phụ nữ này bắt đầu ngay từ lần mua hàng đầu tiên. Khi không muốn giữ món đồ đã đặt, bà sử dụng tính năng “chỉ hoàn tiền” trên sàn thương mại điện tử. Với cơ chế này, nếu người bán không phản hồi trong vòng 24 giờ, hệ thống sẽ tự động hoàn tiền cho người mua. Lợi dụng việc cửa hàng đã gửi hàng nhưng xử lý chậm, bà Lý vừa được hoàn lại tiền, vừa giữ luôn sản phẩm.

Nghi phạm họ Lý được triệu tập với cáo buộc lừa đảo. Ảnh: Công an thành phố Thuỵ An (Chiết Giang, Trung Quốc)

Nhận ra “kẽ hở” này, người phụ nữ đã liên tục đặt mua hàng, chờ người bán gửi đi rồi lập tức yêu cầu hoàn tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, bà đã thực hiện hơn 70 lần với cùng một thủ đoạn.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết, dù cơ chế “chỉ hoàn tiền” được thiết kế nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các trường hợp hàng lỗi, hàng kém chất lượng hoặc tranh chấp khó giải quyết, nhưng việc cố tình lợi dụng chính sách để chiếm đoạt tài sản có thể cấu thành hành vi lừa đảo.

Theo truyền thông Trung Quốc, thời gian gần đây, nhiều nền tảng thương mại điện tử như Taobao, Pinduoduo hay Douyin Shop đã siết chặt quy trình xử lý “chỉ hoàn tiền”, đồng thời tăng cường khâu xác minh. Động thái này được đưa ra sau khi ghi nhận không ít trường hợp trục lợi tương tự, gây thiệt hại cho người bán.

Hiện, nghi phạm họ Lý đã bị tạm giữ hình sự với cáo buộc lừa đảo. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Các chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc cũng cảnh báo, người tiêu dùng nước này cần hiểu rõ ranh giới giữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hành vi trục lợi. Nếu cố tình khai thác kẽ hở hệ thống để chiếm đoạt tài sản, người vi phạm có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự, không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính.