Tâm sự khó tin của cô vợ mỗi tháng được chồng đưa 100 triệu, "nếu cần có thể đưa thêm"

Trong những diễn đàn kín của các gia đình trẻ, một tâm sự ẩn danh vừa được chia sẻ đã chạm đúng vào "nỗi đau" của không ít phụ nữ hiện đại: cảm giác hôn nhân đổ vỡ ngay trong chính ngôi nhà đầy đủ vật chất. Người vợ 31 tuổi, với cuộc hôn nhân 7 năm cùng người chồng 34 tuổi có thu nhập "khủng", đã thốt lên chua chát rằng cô không còn cảm giác mình là vợ, mà chỉ là một "đối tác góp vốn" để nuôi con.

Sự giàu có về vật chất và cái đói khát về tình thân

Cuộc hôn nhân của họ là mơ ước của bao người về mặt con số. Người chồng có công việc ổn định, mỗi tháng mang về cho vợ tròn 100 triệu đồng để lo cho gia đình, ngoài ra còn sẵn sàng đưa thêm nếu vợ đề xuất. Thực tế, thu nhập của người chồng còn cao hơn nhiều, thậm chí đạt mức 200-300 triệu đồng, nhưng anh để lại phần dư thừa để đầu tư.

Về mặt tài sản, họ sở hữu một ngôi nhà đứng tên chung, chồng đi một ô tô riêng và cũng mua cho vợ một ô tô riêng. Tuy nhiên, cái giá của sự đầy đủ đó là người chồng cực kỳ bận rộn:

Lịch trình làm việc dày đặc: Sáng rời nhà từ 7h và thường xuyên vắng mặt cho đến 8-9h tối.

Sự vắng bóng trong bữa cơm: Chồng thường xuyên không ăn cơm nhà, hoặc nếu có thì ăn xong lại đi tiếp tục công việc, gặp gỡ đối tác hoặc rơi vào trạng thái say khướt.

Thiếu hụt thời gian chất lượng: Các dịp cuối tuần, chủ nhật cũng bị chiếm dụng bởi các hoạt động như chơi pickleball, đánh golf cả ngày, hoặc các chuyến công tác tại Đà Nẵng, TP.HCM.

Hệ quả là, hai vợ chồng thiếu vắng những phút giây đi chơi, du lịch cùng con cái. Đời sống tình cảm vợ chồng cũng nguội lạnh, "chuyện ấy" đã lâu không xảy ra vì người chồng luôn trong trạng thái mệt mỏi, say xỉn hoặc cần thời gian nghỉ ngơi.

Khi hôn nhân biến thành "giao dịch"

Dưới góc độ tâm lý học hôn nhân, đây là minh chứng rõ nét cho sự đứt gãy kết nối cảm xúc. Người chồng đang vận hành hôn nhân như một dự án kinh doanh, cho rằng chu cấp tài chính là hoàn thành nghĩa vụ, trong khi người vợ lại cần sự kết nối tình cảm mà tiền bạc không thể mua được. Việc người chồng coi vợ là "rảnh rỗi sinh nông nổi" khi vợ muốn trò chuyện là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng, dễ dẫn đến những hệ lụy hôn nhân nghiêm trọng mà chính người vợ cũng cảm thấy bất an.

Để thoát khỏi vai trò đối tác góp vốn, cặp đôi này cần một cuộc đối thoại thẳng thắn về kỳ vọng. Người vợ cần bày tỏ rõ ràng nhu cầu về sự hiện diện của chồng thay vì áp lực tài chính, đồng thời người chồng cũng cần nhìn nhận lại sự cân bằng giữa thu nhập và hạnh phúc gia đình. Cần thiết lập những khoảng thời gian cố định dành riêng cho gia đình và vợ chồng, coi đó là những "cuộc họp quan trọng" không thể hủy bỏ. Nếu người chồng vẫn từ chối nhìn nhận, người vợ cần xác định rõ giới hạn chịu đựng của bản thân, bởi hôn nhân là sự đồng lòng xây dựng từ hai phía.

Tiền bạc là điều kiện cần để duy trì cuộc sống, nhưng sự quan tâm, thấu hiểu mới là điều kiện đủ để giữ vững một gia đình. Nếu bạn đang ở trong ngôi nhà đầy đủ vật chất mà lòng mình trống rỗng, hãy lên tiếng trước khi sự im lặng trở thành khoảng cách không thể xóa nhòa.