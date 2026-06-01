Phát hiện 1 nhà máy trứng sản xuất gần 900.000 quả/ngày: Trứng “không chạm đất” từ lúc đẻ tới lúc bán

Đó là cách vận hành của nhà máy trứng Hải Khẩn Hải Tân Ích Gia tại huyện Trừng Mại, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Nhà máy thuộc Dự án chuỗi sản xuất trứng gà khép kín 3 triệu con do Công ty Hải Tân Ích Gia, thành viên Tập đoàn Nông nghiệp Hải Nam, đầu tư. Với quy mô đàn gà hơn 1 triệu con, đây là một trong những cơ sở sản xuất trứng có sản lượng lớn nhất khu vực miền Nam Trung Quốc.

Từ đàn gà đến quả trứng đều được quản lý bằng dữ liệu

Để tạo ra một quả trứng đạt tiêu chuẩn, quy trình kiểm soát bắt đầu ngay từ khi gà giống được đưa vào trang trại.

Vào năm 2024, khoảng 120.000 gà mái giống Hy-Line Grey đã được đưa vào khu nuôi hậu bị của dự án. Đây là giống gà nổi tiếng nhờ khả năng thích nghi tốt với môi trường, sức đề kháng cao, chất lượng trứng ổn định và chỉ mất khoảng 150 ngày để bắt đầu đẻ trứng.

Theo ông Vương Tiểu Cương, Phó Tổng giám đốc sản xuất Công ty Chăn nuôi Hải Tân Ích Gia thuộc Tập đoàn Nông nghiệp Hải Nam, tất cả gà giống trước khi nhập trại đều phải trải qua các xét nghiệm dịch bệnh nghiêm ngặt. Việc này nhằm loại bỏ nguy cơ lây nhiễm ngay từ nguồn giống và bảo đảm chất lượng sản phẩm đầu ra.

Sau khi vượt qua các đợt kiểm tra, đàn gà được chuyển vào những khu chuồng nuôi hiện đại mà doanh nghiệp ví như các “biệt thự thông minh”.

Mỗi khu chuồng gồm hệ thống lồng nuôi cao 8 tầng. Gà được cung cấp thức ăn và nước uống hoàn toàn tự động. Sau khi đẻ, trứng sẽ tự động lăn lên băng chuyền, được hệ thống thu gom thông minh vận chuyển tới khu phân loại. Trong khi đó, chất thải được máy móc tự động thu gom, sấy khô và tái sử dụng.

Toàn bộ thiết bị được kết nối thành một hệ thống chăn nuôi thông minh có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và môi trường sống của đàn gà.

Nhờ mức độ tự động hóa cao, các công việc như cho ăn, cấp nước, kiểm soát nhiệt độ hay chiếu sáng đều được quản lý bằng dữ liệu số. Điều này không chỉ giảm đáng kể nhu cầu lao động thủ công mà còn hạn chế việc người ra vào khu chuồng nuôi, qua đó giảm nguy cơ mang mầm bệnh từ bên ngoài vào trang trại.

Gần 900.000 quả trứng được sản xuất mỗi ngày

Điểm nổi bật nhất của dự án nằm ở hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn bộ quá trình sản xuất. Mỗi ngày, hệ thống tự động ghi lại công thức thức ăn, số lần cho ăn, lượng thức ăn tiêu thụ, nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng trong chuồng cũng như dữ liệu về sản lượng trứng của từng khu nuôi.

Tại nhà máy, gần 900.000 quả trứng được thu hoạch mỗi ngày. Sau khi rời khỏi ổ, trứng được chuyển thẳng bằng băng chuyền đến khu xử lý và phân loại. Tại đây, chúng lần lượt trải qua các công đoạn sơ tuyển, làm sạch, sấy khô, kiểm tra chất lượng, khử trùng và đóng gói tự động.

Từ khi được đẻ ra cho tới khi trở thành sản phẩm hoàn thiện, những quả trứng gần như “không chạm đất”, nhờ đó hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bẩn và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với quy mô đàn gà khoảng 1,08 triệu con và sản lượng gần 900.000 quả mỗi ngày, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống logistics riêng để đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian ngắn nhất.

Theo đại diện công ty, nhiều lô trứng được đóng gói và vận chuyển ngay trong ngày thu hoạch. Thông qua hệ thống phân phối và thương mại điện tử, sản phẩm có thể được giao tới nhiều khu dân cư trong vòng 48 giờ.

Bên cạnh việc mở rộng thị trường, doanh nghiệp còn tập trung xây dựng thương hiệu trứng địa phương mang tên “Hải Đảo Phúc Đản” và tìm cách gia tăng giá trị sản phẩm thông qua nghiên cứu, đổi mới công nghệ cũng như kéo dài chuỗi giá trị ngành hàng.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi trứng ngày càng cạnh tranh, câu chuyện của tổ hợp sản xuất tại Hải Nam cho thấy xu hướng chuyển đổi từ mô hình chăn nuôi truyền thống sang mô hình quản lý bằng dữ liệu và tự động hóa.

(Theo China News)