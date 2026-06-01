Tá hỏa phát hiện số điện thoại đang dùng có chủ khác trên VNeID

Nhiều người dùng bất ngờ khi biết số điện thoại mình đã sử dụng nhiều năm được đăng ký VNeID của người khác, không thể xác thực chính chủ thuê bao.

Khi nhận được tin nhắn yêu cầu xác thực thông tin thuê bao viễn thông, anh Đ.T.N (Hà Nội) đã ra điểm giao dịch của nhà mạng để làm xác thực sinh trắc học. Tại đây, anh N tá hỏa khi phát hiện, số điện thoại mà mình sử dụng nhiều năm nay đã có một cá nhân khác xác thực sim chính chủ trên ứng dụng VNeID.

Như vậy, dù là người sử dụng số điện thoại này nhiều năm, song giờ đây anh N không thể xác thực mình là chính chủ.

Tình trạng trên của anh N không phải là trường hợp hiếm gặp khi triển khai xác thực thông tin thuê bao theo quy định tại Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Anh Cương – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) - trường hợp trên của anh Đ.T.N được hiểu là người sử dụng SIM và người đăng ký thông tin kích hoạt SIM ban đầu là khác nhau, dẫn đến số thuê bao sẽ xuất hiện trên VNeID của người đăng ký chứ không phải của người sử dụng. Điều này sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

Trường hợp thứ nhất, cá nhân thấy số thuê bao xuất hiện trên VNeID của mình nhưng bản thân không sử dụng sẽ tích chọn “Không sử dụng”. Theo thống kê đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1,6 triệu thuê bao xác nhận không sử dụng trên hệ thống VNeID.

Khi đó, nhà mạng sẽ thông báo để người đang sử dụng số thuê bao thực hiện việc chuẩn hóa lại đúng thông tin bản thân (bao gồm các bước xác minh đúng bản thân đang sử dụng thông qua SMS OTP gửi đến số thuê bao, thông tin cước, các số liên hệ thường xuyên,…).

Còn trường hợp thứ hai, cá nhân thấy số thuê bao xuất hiện trên VNeID của mình nhưng bản thân không sử dụng nhưng vẫn tích chọn “Đang sử dụng”. Với trường hợp này, theo quy định tại Luật Viễn thông 2023, người đăng ký là chủ sở hữu thuê bao này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số thuê bao mình đứng tên.

Hơn nữa, cá nhân không sử dụng sim nhưng vẫn xác nhận trên VNeID không thể yêu cầu nhà mạng cấp lại số này cho mình. Vì để cấp lại số thuê bao, các nhà mạng cần yêu cầu các thông tin xác minh đúng cá nhân đang sử dụng số thuê bao thông qua xác thực SMS OTP gửi đến số thuê bao, thông tin cước, các số liên hệ thường xuyên,…

Hơn 103 triệu thuê bao đã xác thực trên VNeID

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ KH&CN, đại diện Cục Viễn thông cho biết thời điểm hiện tại theo thống kê sơ bộ đã có hơn 103 triệu thuê bao được đưa lên VneID, khoảng 1,6 triệu số điện thoại được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ và còn hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái.

Các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, VNPT đang tiếp tục triển khai việc thông báo yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao, tạm dừng 1 chiều với các số thuê bao không thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKCN.

Từ số liệu trên, đại diện Cục Viễn thông cho biết vướng mắc lớn nhất hiện tại là còn nhiều thuê bao (hơn 25 triệu) chưa được người dùng xác nhận trạng thái dù đã được đưa lên VneiD. Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN đến thời điểm 15/6/2026 nếu vẫn không thực hiện xác nhận, các thuê bao này sẽ tạm dừng dịch vụ chiều đi (gọi điện, nhắn tin SMS đến các thuê bao khác).

Cục Viễn thông khuyến nghị người dân chủ động truy cập ứng dụng VneID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để thực hiện kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VneID.

Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

The Minh Hoàn/VTC News

