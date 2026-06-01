Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng: Hơn 800 thí sinh bỏ thi vào lớp 10

| | Sống

Sau 3 buổi thi vào lớp 10 tại Hải Phòng, có 1.473 lượt thí sinh vắng. Trong đó, 674 thí sinh vắng do được tuyển thẳng, 801 thí sinh không đến dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hải Phòng diễn ra trong 3 ngày (31-2/6). Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, do đó quy mô kỳ thi tăng cả số lượng thí sinh, hội đồng thi và cán bộ làm nhiệm vụ.

Năm nay, TP Hải Phòng có 61.751 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập. Trong đó, 58.739 thí sinh dự thi hệ đại trà và 3.012 thí sinh đăng ký thi vào các trường THPT chuyên Trần Phú và Nguyễn Trãi.

Sở GD&ĐT Hải Phòng bố trí 102 hội đồng thi đại trà với 2.510 phòng thi và huy động khoảng 7.750 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và chấm thi.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Hải Phòng.

Hải Phòng: Hơn 800 thí sinh bỏ thi vào lớp 10 - Ảnh 4.Tác giả đoạn văn giàu cảm xúc trong đề thi văn ở TP HCM là ai?

Đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 ở TP Hồ Chí Minh đang gây xôn xao trên các diễn đàn MXH.

Tại buổi thi môn Ngoại ngữ (chiều 31/5), có 61.268 thí sinh đến dự thi, vắng 483 thí sinh. Trong đó, có 123 thí sinh vắng do được tuyển thẳng, 360 thí sinh không dự thi.

Trong buổi thi môn Ngữ văn (sáng 1/6), có 61.259 thí sinh dự thi, vắng 492 thí sinh. Trong đó, có 262 thí sinh vắng do được tuyển thẳng, 230 thí sinh không dự thi.

Trong buổi thi môn Toán (chiều 1/6), có 61.251 thí sinh dự thi, vắng 500 thí sinh. Trong đó, có 289 thí sinh vắng do được tuyển thẳng, 211 thí sinh không dự thi.

Ngoài ra, một thí sinh đến muộn 18 phút tại Hội đồng THPT Nguyễn Du nên không được dự thi theo quy chế.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tác giả đoạn văn giàu cảm xúc trong đề thi văn ở TP HCM là ai?

Tác giả đoạn văn giàu cảm xúc trong đề thi văn ở TP HCM là ai? Nổi bật

Thiết bị "bẩn nhất" trong nhà này đang có thể khiến bạn phải đi cấp cứu, mùa hè gia đình nào cũng dùng hàng ngày

Thiết bị "bẩn nhất" trong nhà này đang có thể khiến bạn phải đi cấp cứu, mùa hè gia đình nào cũng dùng hàng ngày Nổi bật

Lộ diện tâm điểm ven sông Hàn: Ngắm trọn pháo hoa DIFF từ Sun Symphony Residence

Lộ diện tâm điểm ven sông Hàn: Ngắm trọn pháo hoa DIFF từ Sun Symphony Residence

17:30 , 01/06/2026
Mang Chủng là gì?

Mang Chủng là gì?

17:18 , 01/06/2026
Phát hiện chiếc màu đen có biểu hiện lạ, công an lập tức vào cuộc theo dõi giám sát và kiểm tra

Phát hiện chiếc màu đen có biểu hiện lạ, công an lập tức vào cuộc theo dõi giám sát và kiểm tra

17:10 , 01/06/2026
4 loại cây cản tài lộc, không nên trồng trong nhà

4 loại cây cản tài lộc, không nên trồng trong nhà

17:04 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên