Phát hiện chiếc màu đen có biểu hiện lạ, công an lập tức vào cuộc theo dõi giám sát và kiểm tra

Một buổi chiều tháng 8/2025, trên tuyến cao tốc trên cao Thu Thạch ở Hàng Châu, Trung Quốc, lực lượng cảnh sát giao thông, đặc nhiệm và công an địa phương bất ngờ tiếp cận và yêu cầu một chiếc ô tô màu đen phải dừng ngay lập tức. Điều đáng nói, tài xế không hề vi phạm bất cứ điều gì.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo khẩn về một người đàn ông họ Lý có dấu hiệu đang trở thành nạn nhân của một đường dây lừa đảo qua mạng. Theo thông tin ban đầu, người này đang mang theo một khoản tiền lớn để đến điểm giao nhận theo hướng dẫn của các đối tượng lạ. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, chiếc xe đã được tiếp cận và yêu cầu dừng lại an toàn trên cao tốc.

Bất ngờ khi bị yêu cầu dừng xe, ông Lý liên tục thắc mắc lý do. Lực lượng công an giải thích rằng họ đang xác minh nguy cơ lừa đảo và hỏi thẳng liệu trên xe có mang theo tiền mặt hoặc vàng hay không. Nghe câu hỏi này, ông Lý tỏ ra lo lắng.

Sau khi được sự đồng ý của tài xế, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trên ghế phụ có một thùng giấy chứa 121.760 NDT tiền mặt (hơn 470 triệu đồng). Khi được hỏi về nguồn gốc số tiền, ông Lý khẳng định đây là khoản tiền dùng để đầu tư, không liên quan đến lừa đảo. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tiếp tục đặt câu hỏi liệu ông có từng tham gia các nhiệm vụ trực tuyến để nhận tiền thưởng hay không.

Cảnh sát Hàng Châu kiểm tra chiếc xe màu đen của người đàn ông họ Lý

Từ những thông tin thu thập được, công an nhanh chóng nhận ra đây là một kịch bản lừa đảo quen thuộc. Theo đó, nạn nhân thường được giao thực hiện những nhiệm vụ nhỏ trên mạng và nhận thưởng thật để tạo lòng tin. Khi bắt đầu bỏ ra số tiền lớn hơn, các đối tượng sẽ viện lý do tài khoản bị đóng băng hoặc hệ thống gặp sự cố, sau đó yêu cầu nạn nhân giao dịch bằng tiền mặt để nhận lại tiền gốc cùng khoản lợi nhuận đã hứa.

Nghe phân tích này, ông Lý mới nhận ra mình có thể đang rơi vào bẫy lừa đảo. Người đàn ông thừa nhận đang trên đường mang số tiền trên đến một địa điểm theo hướng dẫn của người quen qua mạng.

Tại cơ quan công an, ông Lý kể rằng hai ngày trước đó, ông quen một phụ nữ lạ thông qua ứng dụng nhắn tin QQ. Người này giới thiệu cho ông một “kênh kiếm tiền” bằng hình thức thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng ảo.

Ban đầu, ông chỉ thực hiện một số nhiệm vụ nhỏ và thực sự nhận được tiền thưởng, mỗi lần từ vài chục đến vài trăm nhân dân tệ. Điều này khiến ông tin tưởng và tiếp tục tham gia.

Sau đó, khi quyết định đầu tư số tiền lớn hơn, một người tự xưng là “nhân viên chăm sóc khách hàng” thông báo rằng hệ thống không thể xử lý giao dịch trực tuyến. Muốn nhận lại tiền và khoản lợi nhuận được hứa hẹn, ông phải rút tiền mặt mang đến điểm hẹn để “giao dịch trực tiếp”.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn cam kết ông sẽ nhận thêm 40.000 NDT (khoảng 155 triệu đồng) lợi nhuận sau khi hoàn tất giao dịch. Tin vào lời hứa này, ông Lý đã chuẩn bị toàn bộ số tiền mặt và lên đường trước khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn.

May mắn thay, thông tin về vụ việc đã được báo đến cơ quan công an kịp thời. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng của nhiều đơn vị, ông Lý cùng toàn bộ số tiền đã được bảo vệ trước khi rơi vào tay nhóm lừa đảo.

Sau khi Lý việc với nạn nhân, lực lượng chức năng đã hỗ trợ ông xóa toàn bộ liên lạc với các đối tượng, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn nhận diện những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tại Hàng Châu tiếp tục điều tra.

Qua sự việc, Công an Hàng Châu, Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo về các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi. Người dân được khuyến cáo chỉ nên đầu tư hoặc giao dịch thông qua các nền tảng hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng và được cơ quan chức năng cấp phép.

Đặc biệt, nếu có người yêu cầu mua vàng, kim loại quý hoặc rút tiền mặt để giao trực tiếp cho bên thứ ba với lý do đầu tư, gần như chắc chắn đó là dấu hiệu của lừa đảo. Mọi người không nên chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hay thông tin tài khoản cho những người không rõ danh tính để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.

(Theo Baijiahao)