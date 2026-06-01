Hai đứa trẻ 9 tuổi bị kẹt trong thang máy gần 2 giờ: Nhấn chuông khẩn cấp 50 lần nhưng bảo vệ chỉ cho là... đang "nghịch"

Theo Đài truyền hình Chiết Giang (Trung Quốc), anh Trương - phụ huynh một trong hai bé bị mắc kẹt, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 23/5 tại khu chung cư nơi gia đình sinh sống, thuộc quận Lâm Bình (thành phố Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc). Con gái anh cùng một bé gái khác bị kẹt trong thang máy và đã thay nhau bấm nút khẩn cấp từ 35 đến hơn 50 lần.

Điều khiến gia đình phẫn nộ là dù bộ phận an ninh tòa nhà có nhận được tín hiệu cầu cứu, họ lại không có hành động xử lý thích đáng. Thậm chí, theo lời kể của các bé, người trực tổng đài còn cho rằng các em “đang nghịch” và yêu cầu không tiếp tục bấm nút.

Một phụ huynh khác cho biết, khi xem lại camera giám sát, chị đã không kìm được nước mắt: “Hai đứa trẻ mới 9 tuổi nhưng đã cố gắng làm mọi cách có thể để thoát ra. Chúng liên tục tìm cách liên lạc, kêu cứu. Khi được giải cứu, đầu tóc cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, hoảng loạn rõ rệt”.

Ngay sau khi xác định vị trí con bị mắc kẹt, gia đình đã trực tiếp liên hệ với đơn vị bảo trì thang máy đến hiện trường để giải cứu.

Đáng chú ý, theo ghi nhận từ truyền thông Trung Quốc, phòng điều khiển phòng cháy chữa cháy (nơi tiếp nhận tín hiệu khẩn cấp của thang máy) chỉ cách vị trí thang máy gặp sự cố một bức tường. Tuy nhiên, việc phản ứng chậm trễ đã khiến thời gian cứu hộ bị kéo dài bất thường.

Phía ban quản lý tòa nhà sau đó xác nhận đã cho thôi việc nhân viên trực ca hôm đó. Theo giải thích, trong khoảng thời gian hai bé bị mắc kẹt, hệ thống có ghi nhận 3 lần kết nối liên lạc. Tuy nhiên, do tín hiệu kém và lỗi thiết bị (micro không được đặt lại đúng vị trí sau khi sử dụng), các tín hiệu cầu cứu tiếp theo không được truyền về trung tâm, dẫn đến việc chậm trễ xử lý.

Ban quản lý tòa nhà gửi lời xin lỗi tới gia đình hai bé và cam kết chịu trách nhiệm. Đồng thời cho biết sẽ chi trả toàn bộ chi phí kiểm tra sức khỏe, cũng như tiến hành thương lượng bồi thường tổn thất tinh thần cho các nạn nhân. Ngoài ra, đơn vị này cũng đã triển khai đào tạo khẩn cấp cho toàn bộ nhân viên, đồng thời rà soát lại toàn bộ hệ thống thang máy và quy trình ứng cứu nhằm tránh tái diễn sự cố tương tự.

Hiện tình trạng sức khỏe của hai bé vẫn đang được theo dõi thêm, đặc biệt về yếu tố tâm lý sau sự việc.

Kỹ năng sinh tồn khi mắc kẹt thang máy

Thang máy là phương tiện quen thuộc nhưng khi gặp sự cố, nếu xử lý sai cách có thể gây nguy hiểm. Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng:

Giữ bình tĩnh, không hoảng loạn: Không gian kín dễ khiến bạn mất kiểm soát. Hãy hít thở sâu, trấn an bản thân (đặc biệt nếu đi cùng trẻ nhỏ).

Nhấn nút khẩn cấp hoặc gọi cứu hộ: Sử dụng nút “Emergency” hoặc intercom trong thang máy để liên hệ với bên ngoài. Nếu có điện thoại, hãy gọi ngay cho ban quản lý hoặc người thân.

Không cố cạy cửa hoặc tự thoát ra: Đây là sai lầm nguy hiểm nhất. Thang máy có thể bất ngờ hoạt động trở lại, gây tai nạn nghiêm trọng.

Tạo tín hiệu cầu cứu rõ ràng: Ngoài việc bấm nút, có thể dùng tay gõ mạnh vào cửa để phát tín hiệu cho người bên ngoài.

Giữ sức, hạn chế vận động: Không nhảy hoặc rung lắc thang máy. Điều này không giúp thoát ra mà còn khiến tình huống nguy hiểm hơn.

Với trẻ em: Cha mẹ nên dạy trẻ cách bấm nút khẩn cấp, đứng yên và chờ người lớn hỗ trợ khi gặp sự cố.

Lưu ý: Hầu hết các thang máy hiện đại đều có hệ thống thông gió, nên nguy cơ “hết oxy” là rất thấp. Điều quan trọng nhất là chờ lực lượng cứu hộ đến thay vì tự xử lý.

Theo Toutiao