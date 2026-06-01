Tin rất vui: Từ đúng hôm nay 1/6, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ
Đây là dịch vụ gì, chính sách cụ thể ra sao là điều được nhiều người quan tâm.
Mùa hè vừa bắt đầu, nhiều gia đình và nhóm bạn đang lên kế hoạch cho những chuyến đi biển ngắn ngày từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, thông tin về một tuyến buýt điện miễn phí đưa khách từ Thủ đô tới Hạ Long đang thu hút sự quan tâm.
Theo thông báo được đăng tải trên fanpage có tích xanh của VinBus, từ ngày 1/6/2026, tuyến buýt điện HLX kết nối Hà Nội – Hạ Long Xanh chính thức áp dụng giá vé miễn phí. Tuyến hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6, thời gian di chuyển dự kiến khoảng 2 giờ 20 phút.
Đáng chú ý, trong phần phản hồi với người dùng, VinBus cho biết tuyến xe áp dụng cho toàn bộ hành khách có nhu cầu, không cần đăng ký trước. Tuy nhiên, hành khách được phục vụ theo số ghế thực tế còn trống trên xe.
Đi xe buýt điện miễn phí từ Hà Nội tới Hạ Long Xanh thế nào?
Theo thông tin VinBus công bố, chiều đi của tuyến HLX xuất phát từ KĐT Times City, di chuyển qua Minh Khai, cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Vinhomes Ocean Park 1, sau đó theo cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng – Móng Cái và Quốc lộ 18 để tới Hạ Long Xanh, Quảng Ninh.
Các điểm đón, trả khách ở chiều đi gồm KĐT Times City, tòa nhà S2.15 tại Vinhomes Ocean Park 1 và Văn phòng bán hàng Vinhomes Hạ Long Xanh. Chiều về, xe xuất phát từ khu vực Hạ Long Xanh, trả khách tại Ocean Park 2, Ocean Park 3 và KĐT Times City.
Mỗi ngày vận hành, chiều đi từ Times City có các chuyến khởi hành lúc 7h, 9h, 13h và 14h. Ở chiều ngược lại, xe từ Hạ Long Xanh trở về Hà Nội vào các khung giờ 11h, 13h, 17h và 18h.
Với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 2 giờ 20 phút, hành khách chọn chuyến 7h có thể tới khu vực Hạ Long Xanh vào giữa buổi sáng. Đây là khoảng thời gian tương đối thuận tiện để tiếp tục tham quan, vui chơi tại Hạ Long trước khi quay lại điểm đón xe vào cuối ngày.
Xuống xe tại khu vực Tuần Châu, du khách có thể tiếp tục đi đâu?
Điểm đáng chú ý của tuyến xe này là điểm trả khách nằm ở khu vực thuận tiện để mở rộng hành trình du lịch. Theo thông tin được Vinhomes Market công bố ngày 10/4/2026, Văn phòng bán hàng Vinhomes Global Gate Hạ Long đặt tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.
Tuần Châu vốn là một trong những khu vực quen thuộc với du khách muốn khám phá vịnh Hạ Long. Từ điểm xuống xe, du khách có thể tiếp tục di chuyển bằng taxi hoặc xe dịch vụ tới Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu để lựa chọn các hành trình tham quan vịnh phù hợp.
Theo Cổng thông tin Du lịch Quảng Ninh, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu là nơi phục vụ hoạt động đón, trả khách tham quan vịnh Hạ Long. Đây được xem là điểm kết nối quan trọng đối với du khách muốn tiếp tục hành trình ra di sản thiên nhiên nổi tiếng của Quảng Ninh.
Bên cạnh các tuyến tham quan vịnh truyền thống, website chính thức của Ban Quản lý vịnh Hạ Long hiện giới thiệu hành trình VHL8, kết nối Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu – Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long – Cảng Nam Cầu Trắng. Hành trình này mở thêm lựa chọn cho du khách muốn ngắm không gian ven bờ vịnh và diện mạo đô thị Hạ Long trong thời gian ngắn.
Nếu không lựa chọn đi tàu, du khách có thể tiếp tục sang khu vực Bãi Cháy để vui chơi, dạo biển hoặc trải nghiệm Sun World Ha Long. Theo website chính thức của khu vui chơi, Sun World Ha Long nằm tại số 9 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, là tổ hợp giải trí gắn với nhiều trải nghiệm nổi bật như cáp treo Nữ Hoàng và các khu vui chơi tại Bãi Cháy.
Ở hướng trải nghiệm văn hóa, du khách có thể đi tiếp qua cầu Bãi Cháy sang khu vực Hòn Gai để tham quan Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh trên đường Trần Quốc Nghiễn. Website chính thức của điểm đến này cho biết đây là nơi lưu giữ, trưng bày các tư liệu, hiện vật gắn với lịch sử, văn hóa và thiên nhiên Quảng Ninh, đồng thời là công trình kiến trúc nổi bật bên bờ vịnh.
Gợi ý lịch trình đi Hạ Long trong ngày bằng chuyến xe miễn phí
Với du khách muốn ưu tiên trải nghiệm vịnh Hạ Long, lựa chọn phù hợp là khởi hành từ Times City lúc 7h. Sau khi tới khu vực Tuần Châu vào khoảng giữa buổi sáng theo thời gian dự kiến, du khách có thể tiếp tục tới cảng tàu để lựa chọn hành trình tham quan phù hợp với quỹ thời gian, sau đó quay lại điểm đón VinBus để trở về Hà Nội vào chuyến 17h hoặc 18h.
Trong khi đó, gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn muốn vui chơi nhẹ nhàng có thể lựa chọn di chuyển sang Bãi Cháy, ghé Sun World Ha Long, dạo khu vực ven biển rồi chủ động trở lại Tuần Châu trước giờ xe về. Với những người yêu thích không gian văn hóa, kiến trúc, hành trình tới Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh và tuyến đường ven biển Trần Quốc Nghiễn cũng là một gợi ý đáng cân nhắc.
