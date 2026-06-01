Đi vía Bà Chúa Xứ núi Sam, 1 người trúng độc đắc 12 tỉ đồng

Chiều 1-6, anh Lê Du – đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 981576) 6 vé Long An, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 30-5.

"Vị khách này quê xã Bà Điểm, trước đó đi vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc, tỉnh An Giang. Lúc ghé trạm dừng chân, người này mua ủng hộ người bán dạo 6 vé thì sau đó phát hiện trúng giải độc đắc".

Nói về cách nhận thưởng, anh Du tiết lộ vị khách may mắn nhận toàn bộ bằng tiền mặt. Trước đó, trong 2 ngày 30 và 31-5, đại lý vé số Mỹ Hạnh cũng đã đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 5 vé Hậu Giang, 2 vé Long An và 1 vé TPHCM.

Trong số khách hàng may mắn có một nữ công nhân ngoài 30 tuổi, làm việc tại một công ty may mặc ở tỉnh Tây Ninh.