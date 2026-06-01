Bác sĩ cảnh báo: 3 THỨC UỐNG quen thuộc mùa hè có thể âm thầm làm tổn thương thận, nhiều người vẫn dùng thường xuyên

Mùa hè là thời điểm cơ thể cần bổ sung nhiều nước hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều đáng lo không chỉ là uống đủ nước mà còn là uống đúng loại nước.

Một số thức uống quen thuộc được nhiều người lựa chọn để giải nhiệt lại có thể trở thành "sát thủ thầm lặng" đối với thận nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài

Thận đang phải "gánh việc" nhiều hơn vào mùa hè

Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể mất nước liên tục qua mồ hôi. Để duy trì hoạt động bình thường, con người cần bổ sung nước thường xuyên hơn. Đây cũng là giai đoạn thận phải làm việc vất vả hơn nhằm duy trì cân bằng nước và điện giải trong cơ thể.

Nhiều người cho rằng suy thận chủ yếu xuất phát từ việc lạm dụng thuốc, thức khuya hay làm việc quá sức. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo một nguyên nhân thường bị bỏ qua là thói quen uống nước không khoa học kéo dài nhiều năm.

Thận được ví như hệ thống lọc của cơ thể, có nhiệm vụ xử lý lượng nước đưa vào cùng các chất thải sinh ra từ quá trình trao đổi chất. Khi thường xuyên tiếp nhận những loại đồ uống không phù hợp, gánh nặng lên thận sẽ tăng lên đáng kể, từ đó làm gia tăng nguy cơ tổn thương chức năng thận.

4 loại đồ uống cần hết sức chú ý

1. Nước ngọt, trà sữa và các loại đồ uống nhiều đường

Những ngày nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng nước ngọt có ga, trà sữa, nước ép đóng chai hay nước tăng lực tăng mạnh. Cảm giác mát lạnh và vị ngọt dễ chịu giúp nhiều người nhanh chóng giải nhiệt.

Tuy nhiên, phần lớn các loại đồ uống này chứa lượng đường rất cao, cùng siro ngô giàu fructose và nhiều chất phụ gia khác. Việc tiêu thụ thường xuyên không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn đường huyết mà còn khiến nồng độ axit uric trong cơ thể tăng lên.

Suy thận diễn biến âm thầm từ những thứ bạn uống hằng ngày

Khi axit uric tích tụ quá mức, chúng có thể lắng đọng trong thận, gây tổn thương các ống thận và làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Nếu kéo dài trong nhiều năm, tình trạng này có thể dẫn đến suy giảm chức năng thận nghiêm trọng.

Ngay cả các loại đồ uống được quảng cáo là "không đường" cũng không nên sử dụng quá thường xuyên. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ kéo dài các chất tạo ngọt nhân tạo có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe chuyển hóa và chức năng thận.

So với những lựa chọn trên, nước đun sôi để nguội hoặc nước lọc ở nhiệt độ phòng vẫn là phương án an toàn và thân thiện với thận hơn cả.

2. Nước đun đi đun lại nhiều lần

Trong nhiều gia đình, việc đun sẵn một ấm nước lớn rồi sử dụng trong nhiều ngày là thói quen khá phổ biến. Không ít người còn cho rằng đun đi đun lại nhiều lần sẽ giúp nước sạch hơn.

Theo các chuyên gia, đây là thói quen cần được xem xét lại. Bởi nước được đun sôi nhiều lần có thể làm thay đổi thành phần hóa học và làm tăng một số hợp chất không có lợi.

Trong khi đó, nước để ngoài môi trường quá lâu, đặc biệt trong mùa hè, có nguy cơ bị nhiễm khuẩn hoặc lẫn bụi bẩn từ không khí.

Những vi sinh vật và tạp chất này sau khi đi vào cơ thể sẽ phải được thận xử lý và đào thải. Nếu tình trạng lặp lại thường xuyên, chức năng lọc của thận có thể bị ảnh hưởng theo thời gian.

Các bác sĩ khuyến nghị nên đun lượng nước vừa đủ sử dụng trong ngày. Nếu còn thừa, cần đậy kín và bảo quản nơi sạch sẽ, thoáng mát, đồng thời sử dụng càng sớm càng tốt.

3. Trà đặc, cà phê đậm đặc và những loại trà thảo dược không rõ nguồn gốc

Đối với dân văn phòng, một ly cà phê đậm hoặc trà đặc dường như là "vũ khí" quen thuộc để chống lại cảm giác mệt mỏi trong những ngày hè oi bức.

Tuy nhiên, trà quá đặc chứa hàm lượng axit oxalic cao. Chất này có thể kết hợp với canxi trong cơ thể để hình thành sỏi thận. Khi sỏi xuất hiện, chúng không chỉ gây đau đớn mà còn có thể làm tổn thương mô thận và cản trở hoạt động của hệ tiết niệu.

Bên cạnh đó, cả trà đặc và cà phê đậm đều có tác dụng lợi tiểu mạnh. Việc sử dụng quá nhiều trong thời gian dài khiến thận phải hoạt động liên tục, từ đó làm tăng áp lực lên cơ quan này.

Một nguy cơ khác cũng được các bác sĩ nhắc đến là việc sử dụng các loại trà thảo dược hoặc nước uống dân gian không rõ nguồn gốc với mục đích "thanh nhiệt", "giải độc", "mát gan".

Nhiều người cho rằng các nguyên liệu tự nhiên luôn an toàn, nhưng thực tế một số loại thảo dược có thể chứa hoạt chất gây độc cho thận. Nếu sử dụng sai cách hoặc kéo dài trong thời gian dài, những tổn thương này có thể trở nên nghiêm trọng và khó phục hồi.

Theo các chuyên gia, không ít trường hợp suy giảm chức năng thận bắt nguồn từ những thói quen uống nước tưởng chừng vô hại kéo dài nhiều năm.

Để bảo vệ thận trong mùa hè, mọi người nên ưu tiên nước lọc, nước đun sôi để nguội hoặc nước ở nhiệt độ phòng. Việc uống nước nên được thực hiện đều đặn trong ngày thay vì đợi đến khi khát mới uống.

Lượng nước phù hợp đối với người trưởng thành thường dao động từ 1,5-2 lít mỗi ngày, tùy thuộc vào mức độ vận động và lượng mồ hôi tiết ra. Đồng thời, cần hạn chế tối đa đồ uống nhiều đường, trà quá đặc, cà phê đậm, nước để qua đêm và các loại trà thảo dược không rõ nguồn gốc.