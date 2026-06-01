Câu nói đang khiến nhiều phụ huynh Hà Nội bật khóc nức nở ngay lúc này, phải lên mạng tìm sự an ủi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội luôn được ví như một cuộc chiến khốc liệt, áp lực thậm chí còn đè nặng hơn cả thi đại học. Những ngày này, khi các sĩ tử vừa hoàn thành bài thi, trên khắp các diễn đàn giáo dục, mạng xã hội ngập tràn những dòng trạng thái đầy âu lo. Thế nhưng, câu chuyện của một người mẹ chia sẻ trong "1 hội nhóm về lời xin lỗi của đứa con 15 tuổi đã chạm vào góc khuất yếu mềm nhất, khiến hàng nghìn cha mẹ bật khóc nức nở vì quá xót xa.

"Con xin lỗi": Khi đứa trẻ 15 tuổi gánh trên vai áp lực "phải đỗ"

Trên diễn đàn, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ về trường hợp của con mình đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Nhân Chính. Đứng ở góc độ khách quan, bảng điểm tự chấm của em bé này vô cùng đáng nể: Toán đạt tầm 8 - 8,25 điểm, Tiếng Anh đạt khoảng 8,5 điểm. Với một kỳ thi có tính phân hóa mạnh, đây rõ ràng là một kết quả tốt mà nhiều người ao ước.

"Con mình NV1 Nhân Chính. Thi Toán sáng nay khóc nức nở, về so đáp án tầm 8 - 8,25. Tiếng Anh hôm qua tầm 8,5. Văn không biết được 8 không? Con bảo con xin lỗi, con trượt NV1 rồi. Mẹ động viên còn NV2 và dự phòng dân lập rồi nhưng vẫn khóc và xin lỗi mẹ, nghĩ thương con vô cùng...".

Một đứa trẻ vừa bước qua phòng thi đầy cân não, việc đầu tiên làm không phải là thở phào nhẹ nhõm, mà là khóc nức nở và liên tục nói lời xin lỗi cha mẹ. Ba từ "Con xin lỗi" thốt ra từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đã nỗ lực hết mình nghe sao mà chát đắng. Các con dường như đang mặc định rằng: Không đỗ được vào ngôi trường công lập top đầu nghĩa là mình đã thất bại, là có lỗi với công ơn nuôi dưỡng, kỳ vọng của mẹ cha.

Tiếng lòng đồng cảm từ thế giới của những người làm cha mẹ

Dưới bài đăng, nhiều phụ huynh ngơ ngác: "Sao con lại xin lỗi mẹ nhỉ? Mà thi điểm như thế là tốt rồi mà". Họ xót xa nhận ra các con đang phải chịu một bộ lọc áp lực quá tàn nhẫn của đô thị.

Nhiều cha mẹ có con cùng chung cảnh ngộ cũng vào trải lòng đầy nước mắt. Có em bé những phút cuối môn Toán đã nghĩ ra cách làm nhưng vì tay run bần bật không viết nổi mà suýt khóc tại phòng thi. Có em bé thi xong Anh, Văn đều xuất sắc nhưng chỉ vì một chút sơ sẩy ở môn Toán mà cảm giác như mình "rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu". Sự thất vọng, tự trách của những đứa trẻ hiểu chuyện chính là nhát dao cứa vào lòng người làm cha mẹ.

Hãy ôm con vào lòng: Kỳ thi này không định nghĩa được con!

Câu chuyện lay động này để lại một khoảng lặng lớn về giáo dục. Áp lực thi cử đang đè nặng lên vai những đứa trẻ 15 tuổi xuất phát từ thực tế thiếu hụt trường công lập tại các thành phố lớn trước tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này không phải là điểm số mà là tâm lý của các con. Những đứa trẻ quá hiểu chuyện, luôn sợ cha mẹ buồn thường là những đứa trẻ dễ bị tổn thương và trầm cảm nhất khi gặp thất bại đầu đời.

Các bậc phụ huynh, nếu con bước ra khỏi phòng thi với những giọt nước mắt và lời xin lỗi, xin hãy ôm thật chặt con vào lòng. Hãy nói với con rằng: "Con không có lỗi gì cả. Con đã chiến đấu như một chiến binh quả cảm và bố mẹ tự hào vì năng lực thực sự của con" . Điểm số của một kỳ thi không bao giờ định nghĩa được giá trị của một con người và cánh cửa công lập khép lại chỉ là để một cánh cửa khác phù hợp hơn mở ra cho hành trình trưởng thành của con.