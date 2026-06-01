Nữ kế toán chuyển khoản 5,4 tỷ đồng cho đối tác theo lệnh của "sếp", 1 tháng sau giám đốc công ty phải báo cảnh sát

Cuối tháng 2/2015, chị Lý, một kế toán đang làm việc tại một công ty ở quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản QQ mang tên giám đốc công ty. Trong tin nhắn, người này cho biết đang gấp rút đàm phán một thương vụ với khách hàng và yêu cầu cô nhanh chóng thực hiện một số khoản thanh toán theo hợp đồng.

Tin tưởng đó là chỉ đạo của cấp trên, chị Lý không hề nghi ngờ. Tài khoản QQ này gửi cho cô 4 số tài khoản ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản công ty vào các tài khoản đó. Ngay sau đó, nữ kế toán này đã thực hiện giao dịch với tổng số tiền lên tới 1,39 triệu NDT (hơn 5,4 tỷ đồng).

Khoảng 1 tháng sau, trong quá trình rà soát tài khoản và đối chiếu sổ sách, giám đốc công ty phát hiện ngân sách bị hụt 1,39 triệu NDT nhưng không có bất kỳ chứng từ hay biên lai nào liên quan đến khoản chi này. Khi được gọi lên giải trình, chị Lý đã kể lại toàn bộ việc mình nhận được chỉ đạo chuyển tiền từ tài khoản QQ mang tên giám đốc.

Bất ngờ hơn, vị giám đốc khẳng định chưa từng yêu cầu thực hiện giao dịch này và cũng chưa bao giờ nhắn tin cho chị Lý qua QQ. Nghi ngờ công ty đã trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo trực tuyến, vị giám đốc này ngay lập tức trình báo cảnh sát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát hình sự quận Giang Bắc nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua làm việc với ngân hàng, cơ quan chức năng xác định số tiền 1,39 triệu NDT đã được rút tại 10 máy ATM khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Từ dữ liệu camera giám sát, cảnh sát lần theo dấu vết của những người thực hiện giao dịch rút tiền và dần khoanh vùng được nghi phạm. Kết quả điều tra cho thấy đứng sau vụ việc là một nhóm lừa đảo hoạt động tại tỉnh Quảng Tây.

Theo các manh mối thu thập được, lực lượng chức năng đã 6 lần đến Quảng Tây để truy xét và cuối cùng bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu họ Đàm cùng nhiều nghi phạm liên quan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng họ Đàm khai nhận nhóm của hắn sử dụng mã độc Trojan để tấn công các doanh nghiệp. Chúng cài mã độc vào các tập tin liên quan đến công tác kế toán, sau đó phát tán trên mạng và chia sẻ trong nhiều nhóm trực tuyến nhằm thu hút nhân viên kế toán, tài chính tải về sử dụng.

Khi nạn nhân mở các tập tin này, máy tính sẽ bị nhiễm virus. Thông qua mã độc, nhóm đối tượng có thể đánh cắp dữ liệu và thông tin nội bộ của doanh nghiệp từ xa.

Sau khi thu thập được dữ liệu, các đối tượng tiến hành nghiên cứu cơ cấu tổ chức, thông tin lãnh đạo doanh nghiệp rồi tạo các tài khoản mạng xã hội giả mạo CEO hoặc giám đốc công ty. Chúng chủ động kết bạn với nhân viên kế toán, tài chính, từng bước xây dựng lòng tin trước khi đưa ra các yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp với lý do phục vụ hoạt động kinh doanh.

Khi nạn nhân mất cảnh giác, nhóm lừa đảo sẽ chỉ định các tài khoản nhận tiền và chiếm đoạt những khoản tiền có giá trị lớn.

Theo cơ quan công an, toàn bộ số tiền chiếm đoạt trong vụ án sau đó đã được các đối tượng giao nộp lại. Những người liên quan cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Từ vụ việc này, cảnh sát Trung Quốc cảnh báo các doanh nghiệp cần tăng cường biện pháp bảo mật dữ liệu, đồng thời thiết lập quy trình xác minh nhiều bước đối với các lệnh chuyển tiền có giá trị lớn.

Các nhân viên của công ty cũng cần đặc biệt cảnh giác trước các yêu cầu chuyển khoản được gửi qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

(Theo Sohu)