Công an có thông báo quan trọng đến tất cả người dân giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các đối tượng lừa đảo đã triển khai kịch bản tinh vi đánh vào tâm lý của nhiều người dân, nhất là những người đang thất nghiệp, có thu nhập thấp hoặc có nhiều thời gian muốn kiếm tiền nhanh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường quảng cáo hào nhoáng về mô hình "thuê robot AI" tự động livestream bán hàng 24/7, cam kết người tham gia không cần trực tiếp vận hành nhưng vẫn nhận được hoa hồng “khủng” chảy về tài khoản ngay cả khi đang ngủ.

Khi người dân tham gia, các đối tượng sẽ yêu cầu người dùng nộp tiền “kích hoạt” các gói thuê AI với giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Thực chất, các buổi livestream là video phát lại từ các nền tảng khác, không có hoạt động giao thương thực tế; hệ thống lấy tiền của người tham gia sau để chi trả lợi nhuận ảo cho người trước nhằm tạo lòng tin. Khi đã gom đủ tiền, các đối tượng sẽ đánh sập website, ứng dụng nhằm cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tiền của người dân.

Không những thế, khi tham gia vào hệ thống này, người dùng phải cấp quyền truy cập vào thiết bị (điện thoại di động, máy tính hay Laptop) và yêu cầu cung cấp thông tin về Căn cước, số điện thoại, tài khoản ngân hàng… nhằm mục đích sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo người dân có thể gặp phải rủi ro bị lừa đảo công nghệ cao khi đầu tư vào hệ thống "livestream ảo" trên không gian mạng.

Để tránh trở thành nạn nhân bị lừa đảo từ nền tảng “kiếm tiền thụ động” qua AI livestream, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối cảnh giác với các lời mời chào kiếm tiền dễ trên không gian mạng với nhuận cao bất thường và phi lý so với các hoạt động kinh doanh thực tế.

- Không cung cấp Căn cước, Số điện thoại, mã OTP hay cấp quyền truy cập thiết bị cho các ứng dụng lạ.

- Không chuyển khoản đầu tư vào tài khoản cá nhân hay các tổ chức không có tư cách pháp nhân rõ ràng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò “kiếm tiền thụ động” qua AI livestream, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿