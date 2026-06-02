Tin vui cho hàng triệu bệnh nhân: Việt Nam vừa có thêm 1 bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật ghép thận

Từ ngày 15-19/5, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện ghép thận cho hai bệnh nhân trẻ tuổi với nguồn tạng từ người hiến sống cùng huyết thống. Sau gần hai tuần theo dõi hậu phẫu, chức năng thận ghép của cả hai bệnh nhân ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Bệnh viện cho biết đã hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép thận cho hai trường hợp này.

Hai ca ghép thận nằm trong chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận chuyên sâu từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh dấu hợp tác công - tư theo chủ trương "đẩy mạnh xã hội hóa và kết hợp công tư trong hoạt động khám chữa bệnh" theo Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ với cam kết đặt lợi ích và an toàn của người bệnh lên trên hết.

GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp đơn vị mở rộng phạm vi điều trị các bệnh lý về thận, từ tầm soát, điều trị nội khoa, lọc máu đến ghép thận và theo dõi sau ghép.

Ca ghép thận được thực hiện bởi ekip các chuyên gia đầu ngành

Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu người mắc bệnh thận mạn tính, trong đó nhiều người suy thận giai đoạn cuối có nhu cầu ghép thận. Việc các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia triển khai kỹ thuật ghép thận góp phần tăng thêm nguồn lực điều trị, hỗ trợ người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

Để triển khai kỹ thuật này, bệnh viện đã tham gia chương trình đào tạo và chuyển giao chuyên môn với sự phối hợp của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tiết niệu, thận học và ghép tạng.

PGS.TS.BS.CKII Trần Văn Hinh, Trưởng khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết ghép tạng nói chung và ghép thận nói riêng là một trong những kỹ thuật phức tạp hàng đầu của y học hiện đại. Thành công của một ca ghép đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như Tiết niệu, Thận học, Miễn dịch ghép, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm miễn dịch, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dược lâm sàng và Dinh dưỡng lâm sàng, cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị công nghệ cao, phòng mổ vô khuẩn và quy trình chăm sóc nghiêm ngặt trước, trong và sau ghép.

Trung tâm Thận học - Lọc máu của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS.BS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, đánh giá đơn vị đã chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất và quy trình chuyên môn để triển khai kỹ thuật ghép thận.

Song song với công tác đào tạo,Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ khám chuyên sâu, chẩn đoán hình ảnh và điều trị, bao gồm các hệ thống CT, MRI và PET/CT nhằm hỗ trợ đánh giá tình trạng người bệnh và xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi tại đơn vị hồi sức tích cực với các thiết bị hỗ trợ chuyên sâu như ECMO, hệ thống lọc máu liên tục CRRT cùng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định chuyên môn.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển tới phòng hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi và chăm sóc chuyên sâu

Các chuyên gia đánh giá việc tăng số lượng cơ sở y tế có khả năng thực hiện ghép tạng có thể góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối, đồng thời giúp người bệnh có thêm lựa chọn trong tiếp cận các dịch vụ điều trị chuyên sâu.

Hiện Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang vận hành Trung tâm Thận học - Lọc máu, thực hiện các hoạt động khám, điều trị và chăm sóc người bệnh thận. Trung tâm cũng phối hợp với một số đơn vị y tế quốc tế nhằm hỗ trợ nhu cầu lọc máu ngắn hạn cho Việt kiều và người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống, làm việc hoặc du lịch.

Theo Báo Chính phủ, BVĐK Tâm Anh