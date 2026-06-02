Ly kỳ 11 ngày tìm đường sống của 4 người mắc kẹt trong hang động: "Tôi phải ra ngoài để gặp các em và mẹ"

Lực lượng cứu hộ đã đưa thêm 4 người mắc kẹt trong hang động tại tỉnh Xaysomboun, Lào ra ngoài, nâng tổng số người được giải cứu lên 5 người, hiện còn 2 người vẫn đang mất tích.

Trước đó, vụ mắc kẹt xảy ra vào ngày 20/5, khi 8 người đàn ông đi vào một hang động tại khu vực hiểm trở thuộc tỉnh Xaisomboun để tìm vàng nhưng bị kẹt lại do mưa lớn làm lở đất, bịt kín lối ra. Một người trong số này đã thoát ra ngoài và báo cáo với chính quyền về 7 người còn mắc kẹt trong hang.

Cả 5 người sống sót đang hồi phục trong bệnh viện sau hơn một tuần chỉ uống nước cầm hơi và ngủ để giữ sức trong hang.

11 ngày nương tựa vào nhau để sống xót

"Chúng tôi sống ở làng bản, thường lên núi mưu sinh. Nghe nói có vàng nên chúng tôi vào tìm. Rồi hang ngập nước, chúng tôi không ra được", Mee Singfamalai, 23 tuổi, ngày 31/5 kể về 11 ngày mắc kẹt trong hang ở vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Xaisomboun, Lào.

Những năm gần đây, hoạt động khai khoáng tự phát lan rộng ở một số vùng hẻo lánh ở Lào. Từng tìm thấy vàng ở nơi khác, Mee và bạn bè quyết định thử vận may ở vùng núi Xaisomboun.

Nhóm của Mee vào hang từ hôm 19/5 để tìm vàng, rồi mắc kẹt do lũ quét khiến nước dâng làm ngập hang. Một người đi cùng nhóm này trước đó đã kịp thoát khỏi hang và thông báo với giới chức về những nạn nhân mắc kẹt.

Mee cho biết trong những ngày mắc kẹt, họ kiệt sức và chỉ có thể uống nước cầm hơi. Nhóm của anh cố ngủ nhiều nhất có thể và cầu nguyện đội cứu nạn sẽ tìm thấy mình.

"Không có chăn, 4-5 người chúng tôi ôm lấy nhau ngủ để giữ ấm", Mee nói, cho biết mọi người bám vào hy vọng có thể gặp lại người thân để quên đi cơn đói. "Tôi luôn tin mình sống sót, tôi phải ra ngoài để gặp các em và mẹ".

Lực lượng cứu nạn, trong đó có các thợ lặn chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Pháp và Australia, đã tìm cách lần mò qua những ngách hang ngập nước nhỏ hẹp để tìm kiếm các nạn nhân. Thợ lặn lần đầu tiếp cận được nhóm 5 người vào ngày 27/5, tròn một tuần sau khi họ vào hang.

Khu vực nhóm người mắc kẹt trong hang ngập nước - Đồ họa: CNN

Sau đó, nhóm cứu nạn liên tục bơm nước khỏi hang, hướng dẫn các nạn nhân cách lặn qua những đoạn ngập nước và tìm cách để cung cấp nước, thực phẩm cho nhóm người mắc kẹt.

Ngày 29/5, giới chức đưa thành công nạn nhân đầu tiên và yêu cầu 4 người còn lại chờ đến khi đủ an toàn mới tiếp tục chiến dịch giải cứu. Nhưng khi nhận thấy nước lũ bắt đầu rút, 4 người này đã tự thoát ra ngoài mà không cần bất kỳ hỗ trợ nào vào chiều 30/5, khiến đội cứu nạn sững sờ.

Qua những lối hang hiểm trở, có đoạn ngập nước lạnh đến mức cần đồ lặn, có đoạn hẹp, thiếu oxy, nhóm 4 người này đã vượt 260m từ khúc hang bị mắc kẹt đến cửa hang, tương đương chiều cao một tòa nhà 78 tầng.

"Tôi sợ vì chúng tôi chỉ còn một mình trong đó", Mee giải thích. "Chúng tôi đã ở đó quá lâu, nước cũng rút bớt. Trong hang quá lạnh nên chúng tôi quyết định bò ra ngoài. Có những đoạn sâu cả mét, chúng tôi có lúc phải lặn, có lúc phải bò, rất chậm. Lối hang chỉ vừa một người".

"Khi ra khỏi hang, tôi cảm giác như được trao thêm một cuộc đời khác", anh cho biết thêm.

Tiếng gõ đáp lại từ trong hang động

Theo hãng tin CNN và báo Guardian, hiện vẫn còn 2 người mất tích. Tổ chức Tình nguyện cứu hộ nhân dân của Lào cho biết, sẽ tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân.

Đáng chú ý, lực lượng cứu hộ phát hiện khả năng có "tiếng gõ đáp lại" từ sâu bên trong hệ thống hang động bị ngập ở miền trung Lào, nơi 2 người đàn ông mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận được nhóm nạn nhân đầu tiên, hướng dẫn những người bị mắc kẹt cách sử dụng thiết bị lặn

Các tiếng gõ được ghi nhận khi lực lượng cứu hộ đu dây xuống một đường hầm thẳng đứng mới được phát hiện. Nhóm cứu hộ hy vọng lối này có thể mở ra đường tiếp cận an toàn hơn vào khu vực hang ngập thuộc tỉnh Xaisomboun (miền trung Lào), dẫn tới một khoang sâu nơi 2 người mất tích có thể đang trú lại.

"Chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn tiếng gõ phát ra từ các nạn nhân bị mắc kẹt. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xác nhận đã có tiếng gõ đáp lại các tín hiệu", chuyên gia lặn hang động người Thái Lan Kengkard Bongkawong nói với CNN ngày 1/6.

Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng cứu hộ ghi nhận tiếng gõ đáp lại ít nhất 2 lần. Kỹ thuật viên cứu hộ người Thái Lan Manat Artmongkron cho biết âm thanh kêu cứu dường như phát ra từ độ sâu khoảng 70m bên dưới đường hầm thẳng đứng. "Âm thanh có vẻ chỉ cách khoảng 5m, làm dấy lên hy vọng rằng những người mất tích có thể đang ở gần đó", ông viết trên Facebook ngày 1/6.

Lực lượng cứu hộ phải bơm nước ra khỏi hang động bị ngập nước - Ảnh: Josh Richards

Lực lượng cứu hộ hiện tiếp tục cuộc chạy đua để tìm kiếm 2 người còn lại, được cho là đã vào hang bằng một lối khác. Lực lượng cứu hộ đang sử dụng bản đồ được dựng lại với sự hỗ trợ của 5 người sống sót. Họ hy vọng đường hầm mới có thể nối với một lối đi khác nằm sâu bên trong khoang nơi các nạn nhân trước đó được tìm thấy.

Hiện tình hình tại cửa hang vẫn rất phức tạp do mưa gần đây gây lũ quét. Ông Bounkham Luanglath, Chủ tịch Hiệp hội Tình nguyện nhân dân Lào, ngày 1/6 cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực "bơm nước ra ngoài để làm khô hang nhanh nhất có thể". Ngoài bơm nước, lực lượng chức năng cũng tìm cách chặn các nguồn nước đổ vào khu vực và xây thêm hồ chứa tạm nhằm ngăn tình trạng ngập tiếp diễn.

Theo CNN, The Guardian