Tắm kiểu này vào mùa hè thực sự quá sức đối với não và tim

Những ngày gần đây, nhiều địa phương trên cả nước liên tục ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 38-40 độ C. Sau khi đi ngoài trời nắng hoặc vận động khiến cơ thể đổ mồ hôi đầm đìa, không ít người có thói quen lao ngay vào phòng tắm để giải nhiệt.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch, việc tắm tưởng chừng đơn giản lại có thể trở thành "cái bẫy" đối với sức khỏe nếu thực hiện không đúng cách. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, một số thói quen tắm phổ biến có thể khiến huyết áp dao động mạnh, gây rối loạn nhịp tim, ngất xỉu, thậm chí làm tăng nguy cơ đột quỵ và đột tử ở những người có bệnh lý nền.

Tắm như thế này vào mùa hè có thể gây hại cho tim và não bộ

Bác sĩ Wang Zuoyan, trưởng khoa Tim mạch tại Bệnh viện Jishuitan Bắc Kinh trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô, Trung Quốc, đã nhắc nhở mọi người nên tránh 6 cách tắm phổ biến sau đây vào mùa hè, và những người mắc bệnh tim mạch và mạch máu não cần đặc biệt chú ý.

1. Tắm ngay khi đang đổ mồ hôi

Sau khi vận động hoặc vừa đi ngoài trời nắng về, nhiều người thường tắm ngay để cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây là thời điểm các mạch máu dưới da đang giãn nở mạnh nhằm tỏa nhiệt.

Nếu tiếp xúc đột ngột với nước lạnh, mạch máu có thể co lại nhanh chóng, khiến huyết áp biến động, làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch hoặc đột quỵ.

Tương tự, việc tắm ngay sau bữa ăn, sau khi uống rượu bia hoặc khi đang đói cũng không được khuyến khích.

- Sau ăn: Máu tập trung nhiều cho hệ tiêu hóa, việc tắm có thể ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn.

- Khi đói: Lượng đường huyết thấp, dễ gây chóng mặt, choáng váng.

- Sau khi uống rượu: Huyết áp và nhịp tim có thể thay đổi bất thường.

Khuyến nghị: Nên tắm cách bữa ăn ít nhất một giờ và cách tập thể dục ít nhất nửa giờ đến một giờ; những người đã uống rượu nên đợi đến khi tỉnh táo mới tắm; nếu đang đổ mồ hôi, hãy đợi cho đến khi mồ hôi hết hẳn mới tắm.

2. Nhiệt độ nước tắm quá cao hoặc quá thấp

Nước tắm quá nóng có thể làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu, gây gánh nặng cho tim, dẫn đến tim đập nhanh hoặc thậm chí rối loạn nhịp tim.

Ngược lại, nước quá lạnh có thể làm co mạch máu và tăng huyết áp, dẫn đến thiếu máu cung cấp cho cơ tim và có thể gây ra các vấn đề như đau thắt ngực.

Khuyến nghị: Nhiệt độ nước tắm lý tưởng là từ 35℃ đến 40℃, gần với nhiệt độ cơ thể.

3.Tắm quá lâu

Tắm lâu khiến các mạch máu dưới da giãn nở liên tục, dẫn đến máu dồn lên bề mặt da và làm giảm lượng máu cung cấp cho não và tim. Điều này có thể gây chóng mặt, tim đập nhanh, trong trường hợp nặng có thể gây rối loạn nhịp tim hoặc ngất xỉu.

Khuyến nghị: Cố gắng tắm trong bồn từ 10-15 phút hoặc ít hơn, và tắm vòi sen nói chung nên khoảng 5 phút (không tính gội đầu). Người cao tuổi hoặc những người có chức năng tim yếu nên rút ngắn thời gian tắm vòi sen cho phù hợp.

4. Tắm trong phòng quá kín

Nhiều người có thói quen đóng kín cửa và cửa sổ khi tắm, dẫn đến tình trạng ngột ngạt và thiếu oxy trong phòng tắm. Trong môi trường như vậy, người ta dễ bị tức ngực và tim đập nhanh do thiếu oxy cung cấp cho tim, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng tăng lên.

Khuyến nghị: Khi tắm, hãy đảm bảo thông gió tốt trong phòng tắm, ví dụ như bật quạt hút hoặc để cửa hé mở, để tránh phải ở trong phòng tắm kín mít và ẩm thấp trong thời gian dài.

5. Đứng quá lâu khi tắm

Đứng lâu khi gội đầu hoặc tắm có thể khiến các mạch máu ở chi dưới giãn ra, làm giảm lượng máu cung cấp cho não, dẫn đến chóng mặt, choáng váng hoặc thậm chí ngất xỉu.

Khuyến nghị: Sử dụng ghế tắm chống trơn trượt, đặc biệt là đối với người già hoặc người có thể trạng yếu. Nếu cần, hãy ngồi khi tắm để tránh tai nạn.

6. Tiếp xúc với môi trường lạnh ngay sau khi tắm

Sau khi tắm, lỗ chân lông mở rộng và mạch máu đang trong trạng thái giãn nở. Nếu lập tức ngồi trước điều hòa nhiệt độ thấp hoặc tiếp xúc với môi trường lạnh, mạch máu có thể co lại đột ngột.

Sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh này có thể gây dao động huyết áp, làm xuất hiện cơn đau thắt ngực hoặc các biến cố tim mạch nguy hiểm.

Khuyến nghị: Sau khi tắm, hãy lau khô người kỹ lưỡng và để nhiệt độ cơ thể dần trở lại bình thường trước khi làm mát. Tránh tìm cách giảm đau ngay lập tức.

Không đổ mồ hôi có cần tắm mỗi ngày?

Ai cũng biết rằng nên tắm sau khi đổ mồ hôi. Nhưng nếu bạn không đổ mồ hôi chút nào thì sao? Bạn có nên tắm không?

Tiến sĩ Xu Min, Phó Trưởng khoa Da liễu tại Bệnh viện Tưởng niệm Zhu Xianyi thuộc Đại học Y Thiên Tân (Trung Quốc), cho biết trừ khi bạn bị ốm, cảm lạnh hoặc có những trường hợp đặc biệt khác, thì vẫn nên tắm một lần mỗi ngày vào mùa hè, ngay cả khi bạn không đổ mồ hôi nhiều.

Khi chúng ta tập thể dục, trải qua cảm xúc hưng phấn, hoặc ở trong môi trường có nhiệt độ cao, tuyến mồ hôi trên da sẽ tiết ra mồ hôi để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thông qua quá trình bay hơi. Việc đổ mồ hôi này rất dễ nhận thấy. Tuy nhiên, ngay cả trong môi trường mát mẻ, nghỉ ngơi, da vẫn tiếp tục sản sinh ra "mồ hôi vô hình".

Mồ hôi chứa nhiều thành phần vi lượng, chẳng hạn như ion natri, ion clorua, kali, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt ở những vùng như nách và bộ phận sinh dục, có các tuyến apocrine chuyên biệt sản sinh ra mồ hôi nhớt, nhờn chứa protein, đường và amoniac. Kết hợp với sự xúc tác của vi khuẩn, điều này dễ tạo ra mùi cơ thể.

Vì vậy, bất kể bạn có đổ mồ hôi hay không, tốt nhất nên tắm hàng ngày vào mùa hè. Tuy nhiên, nếu bạn có vấn đề về da, nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu chuyên nghiệp dựa trên tình trạng cá nhân của bạn.

Theo nguồn QQ