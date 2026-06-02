Choáng với thành tích dày đặc từ MẦM NON đến lớp 1 của cậu bé ở Hà Nội: Gia đình không ép học, con đi thi như đi chơi!

Mới đây, một bảng thành tích học tập sau khi kết thúc năm lớp 1 của cậu bé Đặng Gia Huy (sinh năm 2019) tại Hà Nội khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Nếu như năm ngoái, bảng "CV" mầm non với 37 thành tích học thuật của em đã khiến dư luận xôn xao thì sau một năm bước vào tiểu học, danh sách giải thưởng của cậu bé này lại tiếp tục nối dài với hàng loạt chiếc cúp vô địch và huy chương vàng danh giá.

Bảng thành tích "vô tiền khoáng hậu" của cậu bé lớp 1

Được biết, em Đặng Gia Huy vừa hoàn thành năm đầu tiên của bậc tiểu học với một danh sách giải thưởng dày đặc ở cả đấu trường quốc gia lẫn quốc tế, chủ yếu là vượt cấp (trình độ lớp 2).

Ở Vòng Quốc tế, Gia Huy xuất sắc rinh về: Cúp World star & Cúp Vô địch TIMO (Lớp 2 – Thái Lan). Cúp Vô địch VIAMC (Cấp độ lớp 1&2 – Đà Nẵng). Cúp Vô địch FMO (Lớp 2 – Nha Trang). Huy chương Vàng WIMO (Vượt lớp 1 – Trung Quốc). Huy chương Vàng HKIMO 2025 (Vượt lớp 1).

Ở Vòng Quốc gia, cậu bé càn quét hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ như: Huy chương Vàng + Champion VIAMC (Lớp 2), Huy chương Vàng + Perfect Score HKIMO 2026 (Lớp 2), cùng vô số huy chương vàng, thứ hạng cao (High Distinction) tại các kỳ thi Toán học uy tín như AMO, VTMO, IKMC, ITMC, ASMO, FMO, TIMO, GMEC, WMI, AIMO... Bên cạnh thế mạnh Toán học, Gia Huy còn đạt Huy chương Vàng tiếng Anh HIPPO 2026 (Vòng loại).

Đặc biệt, kết thúc năm lớp 1, cậu bé cũng đã xuất sắc giành được các gói học bổng "khủng" từ nhiều trường tên tuổi. Ở trên lớp, Gia Huy cũng giữ vững danh hiệu Học sinh xuất sắc tại một ngôi trường có môi trường học tập khá nhẹ nhàng, giúp con giữ được tâm lý thoải mái.

Anh Đặng Việt Hùng, bố của em chia sẻ, sang năm học lớp 2, gia đình quyết định cho con chuyển về học lớp chuyên Toán tại 1 trường nổi tiếng với học bổng 100%.

"Cuối tuần đi thi như đi chơi, con không hề bị ép buộc"

Anh Hùng cho biết, các cuộc thi này con vẫn rất vui vẻ và thích tham gia. Gia đình chưa bao giờ ép buộc. Nhờ có nền tảng tư duy tốt từ trước, đối với con, cuối tuần đi thi giống như một chuyến đi chơi, thậm chí có những kỳ thi hôm trước thông báo là hôm sau con vào phòng thi luôn một cách nhẹ nhàng.

Theo chia sẻ của người cha, việc tham gia nhiều cuộc thi thực chất là phương pháp "học thông qua kỳ thi".

Quá trình con giải các đề mẫu chính là cách con tiếp nhận kiến thức mới. Khi gặp một dạng toán lạ, nếu con tự làm được, anh sẽ để con giải thích cách tư duy. Nếu bài quá khó vượt tầm tiếp thu hiện tại, anh sẵn sàng bỏ qua để chờ tư duy của con phát triển thêm. Chính sự đam mê tự nhiên khiến cậu bé thường tự suy ngẫm, tự mày mò vẽ số ra giấy để tìm ra quy luật. Đối với hai cha con, đó là niềm hạnh phúc chứ không phải áp lực.

Khi được hỏi liệu một đứa trẻ chưa đầy 7 tuổi tham gia quá nhiều cuộc thi có đang bị quá tải, hay bố mẹ đang "chạy đua thành tích" để đánh bóng tên tuổi của bản thân, anh Đặng Việt Hùng thẳng thắn khẳng định anh không hề sợ những lời dị nghị.

Nếu như năm mầm non còn có người hoài nghi, thì đến lớp 1, với những học bổng top đầu và giải thưởng "xịn" thế này, năng lực thực sự của con đã được khẳng định.

Về tính cách, anh Hùng đánh giá con mình khá hoà đồng và vui vẻ, con thích kể chuyện chia sẻ suy nghĩ hay vui buồn của mình với mọi người, nên khi đã thân quen con sẽ nói hơi nhiều. Con cũng tình cảm và dễ xúc động. Con có tố chất, yêu thích với môn toán, phương pháp học phù hợp giúp con phát huy được điểm mạnh của mình mà không bị áp lực.

Ngoài Toán thì Gia Huy cũng học khá môn Tiếng Anh. Bố mẹ đều không tốt môn này nên không dám dạy con, sợ dạy con sai. Con chỉ học trên lớp nhưng con tiếp thu tốt, nhớ từ vựng nhanh, giao tiếp cũng tự tin.

"Toán học thực sự là niềm đam mê của con. Và cũng như các bạn nhỏ khác, con thích thể hiện khả năng của mình để được khen ngợi, động viên. Chúng tôi chưa từng thấy con mệt mỏi hay chán nản vì môn Toán", anh chia sẻ.

Tôn trọng sở trường và không học thêm

Dù sở hữu khối lượng giải thưởng khổng lồ nhưng anh Đặng Việt Hùng tiết lộ một sự thật bất ngờ: Gia Huy không hề tham gia bất kỳ một lớp học thêm nào ở ngoài.

Khi bước vào lớp 1, lịch trình của con có sự thay đổi so với thời mầm non để làm quen với nền nếp mới, dành thời gian cho việc đọc, viết và hoàn thành bài tập trên lớp. Tuy nhiên, thời gian học ở nhà của con vẫn được phân bổ cực kỳ khoa học và vừa vặn.

Thời gian còn lại trong ngày và cuối tuần, Gia Huy hoàn toàn được xả hơi. Con được xuống sân chơi vận động, xem chương trình yêu thích (đặc biệt là kênh hoạt hình tư duy Numberblocks), chơi đồ chơi hoặc về quê thăm ông bà. Phần thưởng lớn nhất sau mỗi giải đấu của con không phải là áp lực cho kỳ thi tiếp theo mà là những chuyến du lịch cùng gia đình, những buổi vui chơi trọn vẹn tại các trung tâm giải trí.

Là một người cha và cũng là một người thầy, anh Việt Hùng thấu hiểu những lo âu của các bậc phụ huynh về ranh giới giữa "giáo dục sớm" và "đánh mất tuổi thơ". Anh bày tỏ quan điểm: "Một đứa trẻ được giáo dục sớm phù hợp với tâm lý, học tập nhẹ nhàng lồng ghép trong các hoạt động vui chơi theo sở thích của con thì đó không thể nào là 'mất tuổi thơ'. Khi thấy con vui vẻ khám phá và tự hào vì học được điều mới lạ, tuổi thơ của con sẽ trở nên phong phú hơn rất nhiều với những trải nghiệm tuyệt vời".

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà anh muốn nhắn gửi tới các cha mẹ chính là sự thấu hiểu và tôn trọng tính bản sắc của mỗi đứa trẻ. Bố mẹ không nên ép buộc hay lấy thành tích của bất kỳ "con nhà người ta" nào để làm thước đo áp đặt lên con mình. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một tốc độ phát triển riêng và những sở trường khác nhau. Nếu đứa trẻ không có năng khiếu với những con số nhưng lại yêu thích hội họa, âm nhạc hay các môn thể thao vận động, thì đó chính là thế mạnh tuyệt vời cần được nâng niu và cổ vũ.

"Không ai hiểu con bằng cha mẹ, mình biết giới hạn của con và yêu thương con hơn bất cứ ai", câu nói của anh Hùng có lẽ cũng chính là chiếc chìa khóa vàng cho mọi hành trình đồng hành cùng con trẻ. Phát hiện năng khiếu, đầu tư đúng hướng nhưng phải dựa trên sự tự nguyện và niềm hạnh phúc của con, đó mới là bệ phóng vững chắc nhất cho tương lai.