Đại học FPT của ông Trương Gia Bình tung ra 200 tỷ đồng để tìm kiếm hơn 1.000 nhân tài trên khắp cả nước: Bao trọn học phí, cấp vốn để khởi nghiệp

Hiện trường ĐH FPT đang thực hiện Chương trình Tìm kiếm Nhân tài kỷ nguyên số Việt Nam - Học bổng Nguyễn Văn Đạo, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng , triển khai 1.030 suất học bổng dành cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc thông qua quy trình tuyển chọn đa chiều.

Chương trình gồm 6 nhóm học bổng, hướng tới nhiều nhóm năng lực khác nhau, bao gồm: Tinh hoa mở lối, Tinh hoa công nghệ, Chiến binh công nghệ, Tài năng khởi nghiệp, Nhà lãnh đạo trẻ, Bản lĩnh thế hệ.

Thay vì chỉ tập trung hỗ trợ tài chính, Trường Đại học FPT thiết kế Học bổng Nguyễn Văn Đạo như một chương trình đầu tư toàn diện. Bên cạnh khoản tài trợ 50% - 100% học phí toàn khóa, học sinh được tiếp cận với nguồn lực đầu tư để triển khai dự án học thuật, công nghệ, khởi nghiệp bằng nguồn vốn thực; cố vấn trực tiếp bởi các lãnh đạo, chuyên gia cấp cao; tham gia hệ sinh thái công nghệ - trí tuệ nhân tạo; dự án nghiên cứu - phát triển (R&D), phòng Lab công nghệ cao; cơ hội trải nghiệm học tập, thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế của Tập đoàn FPT, mạng lưới đối tác toàn cầu. Các quyền lợi phát triển được triển khai theo chương trình đào tạo và không quy đổi trực tiếp thành tiền mặt.

Chương trình hướng tới các học sinh lớp 12 có năng lực nổi trội và tiềm năng phát triển dài hạn, không giới hạn trong một khuôn mẫu duy nhất. Đối tượng tham gia gồm học sinh có thành tích học thuật xuất sắc, năng lực công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp, tố chất lãnh đạo, cũng như những học sinh có bản lĩnh vượt qua hoàn cảnh và mong muốn tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Việc xét tuyển được thực hiện theo hướng đánh giá toàn diện, kết hợp giữa điểm số, thành tích, hồ sơ năng lực, dự án cá nhân, video giới thiệu và phỏng vấn chọn lọc.

Với 1.030 suất học bổng cùng tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng, chương trình “Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam - Học bổng Giáo sư Nguyễn Văn Đạo” không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn được xem là bước khởi đầu cho hành trình phát triển của những học sinh có tiềm năng nổi bật trong thời đại số.

Vào cuối tháng 5 vừa qua, nhà trường đã tiến hành vòng phỏng vấn đợt 1 của chương trình này tại 5 cơ sở của trường ĐH FPT trên toàn quốc.