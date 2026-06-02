Công an điều tra xác minh giao dịch 508.000.000, Nguyễn Văn Tuấn SN 1997 ở Hà Nội được mời tới làm việc

Công an địa phương nhanh chóng xác minh làm rõ nguồn gốc số tiền hơn nửa tỉ đồng.

Theo công an tỉnh Phú Thọ, ngày 17/5/2026, anh Lê Hồng Phương, trú tại xã Tu Vũ, bất ngờ nhận được số tiền 508.000.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Do giao dịch không hiển thị đầy đủ thông tin người chuyển và để tránh các thủ đoạn lừa đảo có thể xảy ra, anh Phương đã chủ động đến Công an xã Tu Vũ trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh nguồn gốc số tiền trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tu Vũ đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác minh. Kết quả xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1997, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Ngày 18/5/2026, tại trụ sở Công an xã Tu Vũ, dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an, anh Lê Hồng Phương đã thực hiện chuyển trả đầy đủ số tiền 508.000.000 đồng cho anh Nguyễn Văn Tuấn.

Nhận lại được số tiền lớn do chuyển nhầm, anh Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Lê Hồng Phương cùng tập thể cán bộ Công an xã Tu Vũ đã kịp thời hỗ trợ xác minh, giúp đỡ giải quyết vụ việc.

Qua vụ việc, Công an xã Tu Vũ cũng khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản cần bình tĩnh, không tự ý thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của người lạ mà nên thông báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Ánh

