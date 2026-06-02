Khi nào khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng 100% BHYT?

Chị Cao Thị Hảo (ở TPHCM) thắc mắc: Chị đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Trạm Y tế xã Nhà Bè, giờ muốn khám tại Bệnh viện Nhân dân 115, vậy có phải là khám chữa bệnh trái tuyến và có được thanh toán BHYT 100% hay không?

Trả lời về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hải Nam (Đoàn Luật sư Đồng Nai) cho biết: Luật BHYT (sửa đổi) quy định rõ những trường hợp đặc biệt mà người dân sẽ được thanh toán 100% mức hưởng BHYT.

Cụ thể, một số trường hợp tự đi khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng 100% mức hưởng. (trong đó, mức hưởng là 100%, 95% hoặc 80% chi phí khám chữa bệnh tùy theo mức hưởng quy định trên thẻ BHYT của người tham gia. 100% mức hưởng không đồng nghĩa với 100% mức chi phí):

- Khám chữa bệnh tại cơ sở tuyến cơ bản hoặc chuyên sâu được chẩn đoán xác định để điều trị một số bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, cần phẫu thuật hoặc kỹ thuật cao theo quy định của Bộ Y tế (danh mục bệnh đã được Bộ Y tế ban hành).

- Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo khi điều trị nội trú tại tuyến chuyên sâu.

- Khám chữa bệnh tại cơ sở cấp ban đầu, nội trú tại cấp cơ bản.

- Các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu mà trước ngày 1-1-2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến huyện.

- Khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu mà trước ngày 1-1-2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh.

Ngoài ra, một trong những thay đổi nổi bật là quy định về các nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT. Trong đó, có các lực lượng vũ trang như sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên trong quân đội và công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu; dân quân thường trực; người có công với cách mạng và cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; thân nhân liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

Đáng chú ý, người dân thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo... cũng nằm trong danh sách được hưởng toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Ngoài ra, những người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, người từ 75 tuổi trở lên đang nhận trợ cấp tuất hoặc người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo cũng được mở rộng quyền lợi BHYT đáng kể.

Dưới 351.000 đồng/lần khám, người bệnh không cần đồng chi trả

Luật BHYT sửa đổi còn quy định rõ những trường hợp đặc biệt mà người dân sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí, bao gồm:

- Chi phí khám chữa bệnh một lần thấp hơn mức Chính phủ quy định.

Theo đó, mức chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh được hưởng 100% BHYT là mức thấp hơn 15% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở từ hiện hành là 2.340.000 đồng).

Do đó, người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh chữa bệnh thấp hơn 351.000 đồng.

- Khám chữa bệnh tại cơ sở y tế thuộc cấp ban đầu gồm: Trạm y tế; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình; trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y.

Trung tâm y tế địa phương có hoạt động khám bệnh chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là phòng khám; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức do bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trong quân đội, công an do bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an quy định. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại phòng khám đa khoa khu vực.

Người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và số tiền cùng chi trả khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức lương cơ sở.

Khám chữa bệnh cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào.