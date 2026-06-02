Nam sinh tốt nghiệp ĐH top đầu đi giao đồ ăn, ai cũng chê "lãng phí tương lai": Khi biết thu nhập 1,3 tỷ đồng/3 năm tất cả nín lặng

Kiếm 400.000 NDT trong 3 năm, chọn tiền thay vì “đúng ngành”

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, câu chuyện của một nam sinh tốt nghiệp Đại học Thiên Tân (thuộc nhóm 985 – top đầu Trung Quốc) từng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Theo đó, chàng trai này đạt 607 điểm trong kỳ thi đại học – mức điểm vượt qua hàng trăm nghìn thí sinh. Anh theo học ngành logistics, một lĩnh vực không quá phổ biến nhưng có tính ứng dụng cao.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, thay vì theo đuổi công việc đúng chuyên ngành, anh lại lựa chọn trở thành tài xế giao đồ ăn – công việc vốn không đòi hỏi trình độ học vấn cao.

Chia sẻ về quyết định của mình, nam sinh cho biết nguyên nhân chính đến từ thực tế thị trường việc làm ảm đạm, sinh viên mới ra trường khó kiếm việc làm phù hợp. “Thời điểm đó, mức lương của sinh viên mới ra trường là khoảng 3.000 NDT/tháng. Sau khi trừ tiền thuê nhà và sinh hoạt, tôi gần như không thể tiết kiệm”, anh nói.

Trong khi đó, công việc giao đồ ăn dù vất vả nhưng mang lại thu nhập tốt hơn đáng kể. Sau 3 năm, anh đã tích lũy được khoảng 400.000 NDT (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng). Với thanh niên này, ưu tiên của cuộc sống rất rõ ràng: “Miễn là kiếm được tiền, tôi sẵn sàng làm.”

Thực dụng hay “phí hoài tương lai”?

Câu chuyện của thanh niên này được chia sẻ trên MXH ở Trung Quốc va fnhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng đây là lựa chọn thiếu tầm nhìn dài hạn. Theo họ, giao đồ ăn là công việc dựa nhiều vào sức trẻ, khó duy trì lâu dài và không có lộ trình thăng tiến rõ ràng. “Bạn có thể làm nghề này cả đời không? Khi 40 tuổi thì sao? Bỏ qua cơ hội phát triển sự nghiệp chỉ để đổi lấy thu nhập ngắn hạn là điều đáng tiếc”, một bình luận nhận định.

Tuy nhiên, không ít người lại bày tỏ sự đồng cảm. Họ cho rằng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc ưu tiên thu nhập thực tế là hoàn toàn hợp lý.

“Nếu hiện tại còn không đủ sống thì nói gì đến lý tưởng?”, một ý kiến khác đặt vấn đề.

Câu chuyện cũng phản ánh thực trạng chung: giá trị bằng cấp đại học đang dần thay đổi. Việc mở rộng quy mô tuyển sinh trong nhiều năm khiến số lượng sinh viên tốt nghiệp tăng mạnh, kéo theo áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Không ít cử nhân chấp nhận mức lương thấp hoặc làm trái ngành để duy trì cuộc sống.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn của nam sinh tốt nghiệp trường top đầu này đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: liệu bằng cấp có còn là “bảo chứng” cho một tương lai ổn định?

Thực tế, mỗi người đều có hoàn cảnh và ưu tiên riêng. Việc lựa chọn công việc - dù là giao đồ ăn hay làm văn phòng - đều phản ánh cách họ cân bằng giữa thu nhập, cơ hội và rủi ro. Tùy vào hoàn cảnh, những sinh viên xuất sắc vẫn có thể cân nhắc những công việc tạm thời hoặc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt trước mắt, đồng thời chờ cơ hội tốt hơn phù hợp với chuyên môn. Tuy nhiên, việc làm trái ngành lâu dài có thể lãng phí nguồn lực giáo dục, bởi công việc không chỉ là kiếm tiền mà còn là cơ hội để phát triển bản thân và xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa. Các chuyên gia cũng cho rằng nếu kéo dài tình trạng làm việc không phù hợp với chuyên môn, cá nhân không tự trau dồi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn thì có thể ảnh hưởng đến con đường phát triển dài hạn.

Vì vậy, trong khi giải quyết bài toán trước mắt, người trẻ vẫn cần tính đến chiến lược nghề nghiệp dài hạn để tránh rơi vào “bẫy thu nhập ngắn hạn”.

Theo Sohu