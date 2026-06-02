Nam sinh 18 tuổi giao đồ ăn 7 tiếng mỗi ngày, mặc áo shipper nhận giấy báo trúng tuyển đại học top 1

Không phải trong bộ đồng phục học sinh hay giữa những tràng pháo tay tại lễ tuyên dương, khoảnh khắc nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) của Vương Gia Hạo lại diễn ra rất đặc biệt. Chàng trai 18 tuổi khi ấy vẫn đang mặc bộ đồng phục giao đồ ăn màu xanh quen thuộc, còn điện thoại liên tục hiện thông báo có đơn hàng mới.

Đoạn video ghi lại cảnh Vương Gia Hạo cẩn thận mở phong bì đỏ chứa giấy báo nhập học nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi nhìn thấy dòng chữ "Đại Học Đường" trên thư báo trúng tuyển, những người bạn làm cùng không giấu được sự phấn khích và đồng loạt reo hò chúc mừng.

Với 631 điểm trong kỳ thi đại học, nam sinh nghèo đến từ huyện Bình Lục, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) chính thức được nhận vào Đại học Bắc Kinh - trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc.

Ban ngày giao hàng, buổi tối vẫn ngồi vào bàn học

Mùa hè của Vương Gia Hạo không giống nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trong khi không ít học sinh chọn đi du lịch hoặc nghỉ ngơi sau kỳ thi căng thẳng, cậu lại dành phần lớn thời gian để làm nhân viên giao đồ ăn.

Lịch trình mỗi ngày của nam sinh được chia thành hai phần rõ rệt. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối là thời gian đi giao hàng. Trung bình mỗi ngày, cậu làm việc khoảng 7 giờ, có hôm hoàn thành tới 52 đơn hàng.

Sau khi trở về nhà, dù đã khá mệt mỏi, Vương Gia Hạo vẫn dành khoảng 3 giờ mỗi tối để ôn lại kiến thức phổ thông và chuẩn bị cho chương trình đại học sắp tới.

Nam sinh kể rằng ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu đang trên đường giao một đơn cá dưa chua thì nhận cuộc gọi từ cha. Người cha xúc động tới mức nói năng lộn xộn qua điện thoại, liên tục nhắc con trai đã đỗ Đại học Bắc Kinh.

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành đơn hàng cuối cùng, Vương Gia Hạo cố tình mặc bộ đồng phục giao hàng sạch sẽ nhất để cùng những người bạn đồng nghiệp quay video mở thư báo nhập học. Trong tiếng reo hò của mọi người là khoảnh khắc giấc mơ của một chàng trai nông thôn trở thành hiện thực.

Suốt những năm học phổ thông, Vương Gia Hạo luôn nằm trong nhóm học sinh đứng đầu trường. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cậu là người đặc biệt chịu khó và có ý chí.

Vào mùa đông, khi lớp học không có hệ thống sưởi, nam sinh thường mang theo túi sưởi giữ nhiệt để tiếp tục giải đề. Những ngày cuối tuần, khi nhiều bạn bè trở về nhà nghỉ ngơi, cậu vẫn ở lại thư viện tới lúc đóng cửa.

Muốn san sẻ gánh nặng với cha mẹ làm công trường

Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là thành tích học tập mà còn là sự trưởng thành của chàng trai 18 tuổi.

Cha của Vương Gia Hạo là công nhân buộc thép tại công trường xây dựng, còn mẹ làm các công việc thời vụ. Gia đình vẫn phải chăm sóc thêm bà nội lớn tuổi.

Sau kỳ thi đại học, thay vì tận hưởng kỳ nghỉ, Vương Gia Hạo thi bằng lái xe rồi nhanh chóng đăng ký làm nhân viên giao đồ ăn.

Nam sinh cho biết muốn kiếm thêm thu nhập để giảm bớt áp lực tài chính cho gia đình. Theo tính toán của cậu, nếu làm việc đều đặn trong hai tháng hè, số tiền tiết kiệm được có thể lên tới hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng), đủ chi trả phần lớn sinh hoạt phí trong học kỳ đầu tiên.

"Mỗi ngày giao đồ ăn có thể kiếm được hơn 200 nhân dân tệ (khoảng 720.000 đồng), nhưng bố mẹ phải làm việc vất vả ở công trường cả ngày mới được khoảng 150 nhân dân tệ (khoảng 540.000 đồng). So với họ, công việc của em nhẹ nhàng hơn nhiều", Vương Gia Hạo chia sẻ.

Điều đáng quý là dù được nhiều người gọi là "học bá", nam sinh luôn tỏ ra khiêm tốn. Cậu cho rằng bản thân chỉ may mắn và còn rất nhiều điều phải học hỏi.

Khi được hỏi về dự định tương lai, Vương Gia Hạo cho biết trước mắt muốn tập trung học thật tốt chuyên ngành tại Đại học Bắc Kinh. Xa hơn, cậu hy vọng có thể trở thành bác sĩ để trở về phục vụ quê hương.

Sự nổi tiếng bất ngờ của Vương Gia Hạo khiến nhiều người xem cậu như một biểu tượng truyền cảm hứng. Tuy nhiên, điều đáng trân trọng nhất có lẽ nằm ở thái độ sống của nam sinh này.

Cậu không xem công việc giao đồ ăn là điều đáng xấu hổ, cũng không coi việc đỗ Đại học Bắc Kinh là lý do để tự tách mình khỏi những người lao động bình thường.

Trái lại, Vương Gia Hạo cho rằng chính những ngày rong ruổi giao hàng đã giúp cậu hiểu rõ hơn sự vất vả của cha mẹ và giá trị của đồng tiền kiếm được bằng sức lao động.

Các chuyên gia giáo dục nhận định câu chuyện của nam sinh Sơn Tây một lần nữa cho thấy giáo dục vẫn là con đường quan trọng giúp nhiều người trẻ thay đổi tương lai. Nhưng bên cạnh thành tích học tập, điều khiến Vương Gia Hạo trở nên đặc biệt còn là tinh thần trách nhiệm, sự biết ơn và ý chí vượt khó.

Ít lâu nữa, chàng shipper 18 tuổi sẽ bước qua cánh cổng Đại học Bắc Kinh trong vai trò tân sinh viên. Tuy nhiên, những ngày tháng đội nắng đội mưa giao đồ ăn giữa mùa hè có lẽ sẽ trở thành một trong những ký ức đáng giá nhất của cậu.

Bởi như chính Vương Gia Hạo từng nói: "Cuộc sống có thể hơi vất vả, nhưng chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn".