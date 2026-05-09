Shipper nhận án tù 3 năm vì giao bưu kiện chứa đầy tiền vàng mà không hề hay biết

Sự việc bắt nguồn từ ba đối tượng họ Tả, Vương và Tiêu, những người vừa bị tuyên án tù từ 1 năm 3 tháng đến 3 năm 3 tháng về tội che giấu tài sản do phạm tội mà có. Trong đó, Vương và Tiêu vốn là những shipper giao hàng chân chất nhưng lại dễ dàng bị mờ mắt bởi những lời mời chào đường mật.

Tả đã dụ dỗ họ đến thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) chơi và hứa hẹn một công việc cực kỳ nhàn hạ, chỉ cần đứng ra nhận các bưu kiện do người khác chỉ định là sẽ bỏ túi ngay 35 NDT (khoảng 125.000 VNĐ) tiền hoa hồng cho mỗi đơn, đồng thời được bao trọn gói chi phí ăn ở và đi lại. Đứng trước sức cám dỗ quá lớn, hai nam tài xế đã gật đầu đồng ý mà không hề hay biết bản thân đang bước một chân vào đường dây lừa đảo viễn thông quy mô lớn.

Nhiệm vụ thực chất của nhóm này là liên lạc với một kẻ giấu mặt qua phần mềm chat mã hóa để tiếp nhận những bưu kiện chứa đầy vàng thỏi và lượng lớn tiền mặt. Đây chính là khối tài sản do các nạn nhân bị thao túng tâm lý qua mạng, lừa làm nhiệm vụ nhận phần thưởng hoặc nạp tiền giải cứu tài khoản rồi tự tay đi mua và gửi đến các địa chỉ định sẵn. Điển hình như trường hợp của bà Lưu, một nạn nhân đã liên tục dốc tiền mua vàng khối và rút lượng lớn tiền mặt để gửi đi theo chỉ định của những kẻ lừa đảo.

Sau khi nhận trót lọt, nhóm của Tả sẽ quay video xác nhận rồi chuyển tiếp cho tuyến trên. Tuy nhiên, hành vi phạm pháp này đã bị triệt phá tận gốc, khiến Tả phải lĩnh án 3 năm 3 tháng tù kèm mức phạt 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng). Hai tài xế Vương và Tiêu cũng phải trả giá đắt với bản án 1 năm 3 tháng tù và nộp phạt 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng), chính thức vướng vào vòng lao lý chỉ vì hám chút lợi ích trước mắt.

Thủ đoạn rửa tiền tinh vi biến shipper thành đồng phạm bất đắc dĩ

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng đã bóc trần một thủ đoạn phạm tội hoàn toàn mới mang tên lừa đảo trực tuyến kết hợp giao nhận hàng trực tiếp. Khác với phương thức truyền thống, những kẻ giấu mặt giờ đây không còn yêu cầu nạn nhân chuyển khoản qua ngân hàng vì sợ bị lực lượng công an truy vết dòng tiền. Thay vào đó, chúng xúi giục nạn nhân dùng xe công nghệ hoặc thuê shipper để vận chuyển trực tiếp tài sản giá trị cao. Chính mánh khóe thâm độc này đã đẩy vô số tài xế vào kịch bản trở thành đồng phạm bất đắc dĩ. Kẻ gian thường đăng tin tuyển dụng cộng tác viên nhận hàng hoặc việc làm thêm cho shipper với mức hoa hồng cực khủng, biến những người lao động thiếu cảnh giác thành chân rết trực tiếp che giấu tài sản phi pháp.

Trước sự bùng phát của biến tướng lừa đảo này, lực lượng cảnh sát đặc biệt khuyến cáo cộng đồng tài xế công nghệ và người giao hàng phải nâng cao tinh thần cảnh giác lên mức tối đa. Trong quá trình tiếp nhận các cuốc xe, nếu nhận thấy khách hàng yêu cầu vận chuyển một lượng lớn tiền mặt hay vàng, thông tin về bưu kiện lại mập mờ, không rõ ràng thì tài xế cần phải lập tức đặt nghi vấn. Đặc biệt, những trường hợp khách hàng liên tục thay đổi địa điểm giao dịch hoặc người nhận có biểu hiện lén lút, trốn tránh đều là những dấu hiệu rủi ro cao cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng. Giới tài xế tuyệt đối không được nảy sinh lòng tham, không tin vào các lời mời nhận hộ hàng lạ để hưởng tiền công cao, bởi đằng sau những cuốc xe tưởng chừng béo bở đó rất có thể là một cái bẫy đẩy người lao động vào con đường tù tội.

Theo Sohu