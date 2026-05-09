Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shipper nhận án tù 3 năm vì giao bưu kiện chứa đầy tiền vàng mà không hề hay biết

Theo Khả Văn | 09-05-2026 - 09:45 AM | Sống

Một vụ án chấn động vừa được Tòa án đưa ra xét xử tại Trung Quốc đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép đối với cộng đồng tài xế công nghệ và người giao hàng (shipper).

Sự việc bắt nguồn từ ba đối tượng họ Tả, Vương và Tiêu, những người vừa bị tuyên án tù từ 1 năm 3 tháng đến 3 năm 3 tháng về tội che giấu tài sản do phạm tội mà có. Trong đó, Vương và Tiêu vốn là những shipper giao hàng chân chất nhưng lại dễ dàng bị mờ mắt bởi những lời mời chào đường mật.

Tả đã dụ dỗ họ đến thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) chơi và hứa hẹn một công việc cực kỳ nhàn hạ, chỉ cần đứng ra nhận các bưu kiện do người khác chỉ định là sẽ bỏ túi ngay 35 NDT (khoảng 125.000 VNĐ) tiền hoa hồng cho mỗi đơn, đồng thời được bao trọn gói chi phí ăn ở và đi lại. Đứng trước sức cám dỗ quá lớn, hai nam tài xế đã gật đầu đồng ý mà không hề hay biết bản thân đang bước một chân vào đường dây lừa đảo viễn thông quy mô lớn.

Ảnh minh họa

Nhiệm vụ thực chất của nhóm này là liên lạc với một kẻ giấu mặt qua phần mềm chat mã hóa để tiếp nhận những bưu kiện chứa đầy vàng thỏi và lượng lớn tiền mặt. Đây chính là khối tài sản do các nạn nhân bị thao túng tâm lý qua mạng, lừa làm nhiệm vụ nhận phần thưởng hoặc nạp tiền giải cứu tài khoản rồi tự tay đi mua và gửi đến các địa chỉ định sẵn. Điển hình như trường hợp của bà Lưu, một nạn nhân đã liên tục dốc tiền mua vàng khối và rút lượng lớn tiền mặt để gửi đi theo chỉ định của những kẻ lừa đảo.

Sau khi nhận trót lọt, nhóm của Tả sẽ quay video xác nhận rồi chuyển tiếp cho tuyến trên. Tuy nhiên, hành vi phạm pháp này đã bị triệt phá tận gốc, khiến Tả phải lĩnh án 3 năm 3 tháng tù kèm mức phạt 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng). Hai tài xế Vương và Tiêu cũng phải trả giá đắt với bản án 1 năm 3 tháng tù và nộp phạt 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng), chính thức vướng vào vòng lao lý chỉ vì hám chút lợi ích trước mắt.

Thủ đoạn rửa tiền tinh vi biến shipper thành đồng phạm bất đắc dĩ

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng đã bóc trần một thủ đoạn phạm tội hoàn toàn mới mang tên lừa đảo trực tuyến kết hợp giao nhận hàng trực tiếp. Khác với phương thức truyền thống, những kẻ giấu mặt giờ đây không còn yêu cầu nạn nhân chuyển khoản qua ngân hàng vì sợ bị lực lượng công an truy vết dòng tiền. Thay vào đó, chúng xúi giục nạn nhân dùng xe công nghệ hoặc thuê shipper để vận chuyển trực tiếp tài sản giá trị cao. Chính mánh khóe thâm độc này đã đẩy vô số tài xế vào kịch bản trở thành đồng phạm bất đắc dĩ. Kẻ gian thường đăng tin tuyển dụng cộng tác viên nhận hàng hoặc việc làm thêm cho shipper với mức hoa hồng cực khủng, biến những người lao động thiếu cảnh giác thành chân rết trực tiếp che giấu tài sản phi pháp.

Trước sự bùng phát của biến tướng lừa đảo này, lực lượng cảnh sát đặc biệt khuyến cáo cộng đồng tài xế công nghệ và người giao hàng phải nâng cao tinh thần cảnh giác lên mức tối đa. Trong quá trình tiếp nhận các cuốc xe, nếu nhận thấy khách hàng yêu cầu vận chuyển một lượng lớn tiền mặt hay vàng, thông tin về bưu kiện lại mập mờ, không rõ ràng thì tài xế cần phải lập tức đặt nghi vấn. Đặc biệt, những trường hợp khách hàng liên tục thay đổi địa điểm giao dịch hoặc người nhận có biểu hiện lén lút, trốn tránh đều là những dấu hiệu rủi ro cao cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng. Giới tài xế tuyệt đối không được nảy sinh lòng tham, không tin vào các lời mời nhận hộ hàng lạ để hưởng tiền công cao, bởi đằng sau những cuốc xe tưởng chừng béo bở đó rất có thể là một cái bẫy đẩy người lao động vào con đường tù tội.

Theo Sohu

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam MC VTV từng là thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội, con trai của Giáo sư Toán học, chỉ dẫn các sĩ tử cách ôn thi tốt nghiệp THPT

Nam MC VTV từng là thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội, con trai của Giáo sư Toán học, chỉ dẫn các sĩ tử cách ôn thi tốt nghiệp THPT Nổi bật

Từ 1/7 tới đây, hộ chiếu còn hạn vẫn có thể bị hủy giá trị

Từ 1/7 tới đây, hộ chiếu còn hạn vẫn có thể bị hủy giá trị Nổi bật

Cảnh báo: Đây mới là "loại ung thư hung hãn nhất hành tinh"! Nguy cơ tăng vọt sau tuổi 50, cẩn trọng với 7 triệu chứng này

Cảnh báo: Đây mới là "loại ung thư hung hãn nhất hành tinh"! Nguy cơ tăng vọt sau tuổi 50, cẩn trọng với 7 triệu chứng này

09:10 , 09/05/2026
Tin rất vui: Hàng triệu người dân Hải Phòng được miễn phí một dịch vụ này từ năm nay

Tin rất vui: Hàng triệu người dân Hải Phòng được miễn phí một dịch vụ này từ năm nay

09:09 , 09/05/2026
5 loại cây không nên trồng trước cửa nhà: Cây càng xanh tốt nhà càng suy

5 loại cây không nên trồng trước cửa nhà: Cây càng xanh tốt nhà càng suy

08:15 , 09/05/2026
Ngân hàng phát cảnh báo đỏ về cuộc gọi lạ có khả năng chiếm quyền điện thoại, trộm sạch tiền

Ngân hàng phát cảnh báo đỏ về cuộc gọi lạ có khả năng chiếm quyền điện thoại, trộm sạch tiền

08:10 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên