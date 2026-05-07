Nhìn chiếc xe giao hàng của shipper, 1 triệu người thắc mắc: Anh ấy đã trải qua những gì?

Theo Phác Thái Anh | 07-05-2026 - 15:23 PM | Sống

Dân tình vừa tò mò vừa đồng cảm khi nhìn chiếc xe giao hàng của anh shipper.

Mới đây, tài khoản TikTok @nhiem71b4 đã đăng tải một đoạn video thu hút sự chú ý của nhiều người, ghi lại cảnh một shipper đi giao hàng trong tình huống tưởng chừng bình thường nhưng lại khá “lạ”. Theo đó, thay vì chỉ mang theo đơn hàng như thường lệ, anh shipper này còn cẩn thận... gắn camera giám sát như “bảo bối” đi kèm trên xe trong suốt quá trình giao hàng.

Đoạn video sau khi được chia sẻ nhanh chóng hút gần 1 triệu lượt xem. Nhiều người vừa bất ngờ vừa bật cười trước sự "phòng thủ" quá kỹ của anh shipper, đặt câu hỏi vui rằng không biết anh đã trải qua những gì mà phải mang theo camera "phòng thủ" kĩ càng đến thế.

Nguồn: TikTok @nhiem71b4

Chỉ với một chiếc camera lắp ở sọt đựng đồ, anh shipper đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn luận rôm rả. Nhiều người cho rằng chiếc camera này chính là “bảo bối sinh tồn”. Lỡ có hôm khách bảo “em chưa nhận hàng” hay “anh giao thiếu món”, thì anh shipper chỉ cần mở camera ra, tua lại nhẹ nhàng là có ngay "bằng chứng", không cần tốn nhiều thời gian giải thích hay tranh luận mất thời gian.

Shipper một ngày phải giao rất nhiều đơn, đi qua hàng loạt địa điểm nên chuyện phát sinh thắc mắc hay khiếu nại từ khách hàng là điều khó tránh. Nếu cứ mỗi lần có vấn đề lại phải nhớ lại, gọi điện xác minh hay giải thích từng chi tiết thì đúng là vừa mất thời gian vừa dễ rối não. Cho nên việc mang theo camera giống như anh shipper trong đoạn video viral được xem là cách hiệu quả để "tối ưu quy trình làm việc". Mỗi đơn hàng giao xong là có dữ liệu lưu lại luôn, sẵn sàng đối chiếu khi cần, tiện lợi đôi đường cho cả người giao lẫn người nhận.

Ở phần bình luận, nhiều người cũng tò mò về chiếc camera mà anh shipper sử dụng. Được biết đây là loại camera nhỏ gọn, có pin sạc kèm tấm pin năng lượng mặt trời nên khá tiện khi di chuyển cả ngày ngoài đường. Anh shipper chỉ cần gắn gọn phía sau sọt đồ là xong, không vướng víu gì khi chạy xe hay giao hàng. Nhìn nhỏ gọn vậy thôi nhưng lại “ra gì và này nọ”, vừa ghi lại hành trình làm việc, vừa giúp anh shipper yên tâm hơn mỗi lần giao đơn: giao đến đâu là có luôn “bằng chứng sống” để đối chứng với khách khi cần.

