Vụ lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh: Tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) bóc gỡ đường dây lừa đảo tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục - IEMS), Đặng Thị Huyền (30 tuổi, ở phường Phú Diễn, nhân viên IEMS), Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, ở phường Ba Đình, TP Hà Nội, liên quan Bright Online LLC Academy) đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Đỗ Văn Mạnh. Ảnh: Theo ANTV

Theo cơ quan công an, từ năm 2020, Đỗ Văn Mạnh (Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục - IEMS) đã câu kết với một số người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành một tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu có tên "Học viện Bright online LLC".

Mặc dù tổ chức trên chưa đủ các điều kiện, không được cấp phép liên kết tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) tại Việt Nam, nhưng Mạnh và những người liên quan vẫn ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác để hoạt động tuyển sinh, thi để cấp chứng chỉ.

Đường dây này đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ như chứng chỉ tương đương với Khung trình độ ngoại ngữ châu Âu (CEFR) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam nhằm mục đích lôi kéo nhiều người đóng tiền tham gia kỳ thi trực tuyến. Mỗi thí sinh dự thi, các đối tượng thu từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tùy theo cấp độ chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1...

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của các đối tượng. Ảnh: Theo ANTV

Bước đầu cơ quan điều tra xác định "Học viện Bright online LLC" thực chất chỉ là một công ty được thành lập từ năm 2020 tại bang Daleware, Mỹ.

Công ty này chuyên cung cấp nền tảng học, đánh giá trình độ tiếng Anh trực tuyến, không có chức năng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Mỹ. Số phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, nhóm của Đỗ Văn Mạnh đã tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính số tiền ước tính khoảng 200 tỉ đồng.

Đại úy Đỗ Văn Phú, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đây là vụ án có tính chất, quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng hoạt động phạm tội trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có yếu tố nước ngoài. Các đối tượng đã sử dụng pháp nhân tại Việt Nam ký kết hợp đồng, thỏa thuận liên kết với pháp nhân là công ty có trụ sở tại Mỹ nhằm tạo sự tin tưởng của người dân, né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan trong quá trình khám xét. Ảnh: Theo ANTV

Một cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân có nhu cầu thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ nói chung, chứng chỉ tiếng Anh nói riêng theo khung tham chiếu châu Âu trước khi thi cần phải nghiên cứu kỹ tính pháp lý của chứng chỉ, đơn vị cấp. Tuyệt đối không đăng ký thi đối với những tổ chức, đơn vị mà chưa được cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép, phê duyệt.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan công an đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động rà soát việc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ do Viện Khoa học quản lý giáo dục liên kết với tổ chức nêu trên kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.