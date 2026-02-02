Một sinh viên vừa bị kết án 3 tháng tù vì thuê người thi hộ chứng chỉ tiếng Anh TOEFL

Một sinh viên Trung Quốc vừa bị kết án 3 tháng tù giam vì thuê người thi hộ chứng chỉ năng lực tiếng Anh TOEFL ở Campuchia nhằm đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp.

Phía Tòa án Tuen Mun đã đưa ra phán quyết rằng, lao động công ích sẽ không giúp Huang Xinyi thay đổi bản thân sau lời khai từ một nhân viên quản chế về "giá trị lệch lạc" và "sự coi thường sâu sắc" của cô gái này. Thẩm phán David Chum Yau-fong cho biết cần phải đưa ra một bản án mang tính răn đe trước sự gia tăng các tội phạm tương tự trong những năm gần đây, đồng thời kêu gọi nỗ lực từ các cơ sở giáo dục đại học trong việc xác minh bằng cấp học vấn.

Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, không chỉ bởi bản án, mà vì phơi bày một vấn đề sâu rộng hơn: thị trường gian lận thi cử xuyên biên giới đang tồn tại và phát triển trong bối cảnh áp lực học thuật, di cư và toàn cầu hóa giáo dục ngày càng gia tăng.

Theo các báo nước ngoài, sinh viên này đã tìm đến một đường dây tổ chức thi hộ ở nước ngoài nhằm vượt qua các kỳ thi tiếng Anh chuẩn hóa-loại chứng chỉ thường được yêu cầu để du học, xin học bổng hoặc phục vụ mục đích định cư. Việc lựa chọn Campuchia, thay vì thi trong nước, cho thấy mức độ tinh vi của các mạng lưới gian lận: lợi dụng sự khác biệt về quản lý, giám sát và phối hợp pháp lý giữa các quốc gia để né tránh kiểm soát.

Trong nhiều năm qua, truyền thông quốc tế đã nhiều lần phản ánh tình trạng gian lận trong các kỳ thi tiếng Anh chuẩn hóa có liên quan đến công dân Trung Quốc. Reuters từng đưa tin về các vụ sử dụng thiết bị gian lận, thi hộ, hoặc đánh cắp đề thi, không chỉ ở Trung Quốc mà còn tại Mỹ, Australia, Anh và một số nước Đông Nam Á. Các vụ việc này thường gắn với những sinh viên chịu áp lực lớn trong việc đạt chuẩn ngôn ngữ để kịp thời gian nhập học hoặc đáp ứng yêu cầu visa.

Điểm đáng chú ý là gian lận không còn là hành vi cá nhân đơn lẻ. Nhiều báo cáo cho thấy sự tồn tại của các “dịch vụ trọn gói”, quảng bá công khai trên mạng xã hội và nền tảng nhắn tin, hứa hẹn điểm số cao với mức phí không nhỏ. Người mua dịch vụ không chỉ trả tiền cho người thi hộ, mà còn cho cả hệ thống giả mạo giấy tờ, đăng ký thi và che giấu danh tính. Điều này khiến gian lận thi cử dần mang dáng dấp của một ngành kinh doanh ngầm xuyên biên giới.

Bản án ba tháng tù trong vụ việc nói trên vì thế mang ý nghĩa răn đe rõ ràng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia được báo chí quốc tế dẫn lời, các cơ quan tư pháp ngày càng có xu hướng coi gian lận thi cử là hành vi xâm phạm trật tự quản lý xã hội, thậm chí liên quan đến tội lừa đảo hoặc làm giả tài liệu, thay vì chỉ là vi phạm hành chính hay đạo đức học thuật. Khi các chứng chỉ ngôn ngữ trở thành “tấm vé” để tiếp cận giáo dục, việc gian lận đồng nghĩa với việc phá vỡ sự công bằng trong cạnh tranh quốc tế.

Hệ lụy của những vụ việc như vậy không chỉ dừng ở cá nhân người vi phạm. Truyền thông phương Tây nhiều lần chỉ ra rằng gian lận có thể làm suy giảm uy tín của các kỳ thi quốc tế, buộc các tổ chức khảo thí phải tăng cường biện pháp an ninh, kéo theo chi phí cao hơn cho tất cả thí sinh. Đồng thời, các trường đại học và cơ quan cấp visa cũng trở nên thận trọng hơn, áp dụng các quy trình kiểm tra bổ sung, gây khó khăn cho cả những sinh viên trung thực.

Có ý kiến cho rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở áp lực thành tích và sự cạnh tranh khốc liệt. Trong bối cảnh số lượng sinh viên muốn ra nước ngoài học tập vẫn ở mức cao, trong khi yêu cầu đầu vào ngày càng chặt chẽ, một bộ phận người học sẵn sàng đánh đổi rủi ro pháp lý để đạt được mục tiêu ngắn hạn. Tuy nhiên, cái giá phải trả có thể lớn hơn rất nhiều so với lợi ích ban đầu.

Theo: SCMP, Reuters