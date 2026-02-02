Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TTCK top đầu châu Á rung chuyển, chỉ số chính tụt sâu, kích hoạt ‘cầu dao’ tạm ngừng giao dịch: Chuyện gì đây?

02-02-2026 - 13:55 PM | Tài chính quốc tế

Các chỉ số chứng khoán của Hàn Quốc là KOSPI và KOSDAQ đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 2.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, chỉ số KOSPI mở cửa ở mức 5.128,57 điểm, giảm 1,95% so với phiên trước. Đà giảm nới rộng trong phiên, khiến KOSPI rơi xuống dưới mốc 5.000 điểm vào khoảng 12h30. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đánh mất ngưỡng 5.000 điểm trong vòng 5 phiên giao dịch, kể từ ngày 26 tháng trước.

Cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc cho biết đã kích hoạt cơ chế “ngắt cầu dao” để hạn chế bán tháo trên thị trường vào lúc 12h31. Cơ chế ngắt mạch của KOSPI được kích hoạt khi hợp đồng tương lai KOSPI 200 có khối lượng giao dịch lớn nhất tăng hoặc giảm trên 5% so với giá đóng cửa phiên trước và duy trì trong 1 phút.

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đa phần giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 2.

Phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá, trong đó cổ phiếu Samsung Electronics giao dịch ở mức 152.200 won, giảm 5,17% so với phiên trước. Cổ phiếu SK Hynix giảm 7,04%, xuống còn 845.000 won.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường chứng khoán Hàn Quốc chịu tác động từ kỳ vọng tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ chậm lại, sau khi cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh, người được xem là có quan điểm “diều hâu”, được đề cử làm ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo.

Sau “cú sốc Warsh” vào tuần trước, thị trường tài sản toàn cầu đã chứng kiến đà giảm mạnh. Trong ngày đó, giá vàng giảm 11%. Giá bạc lao dốc 31%. Bitcoin cũng lần đầu tiên trong 9 tháng rơi xuống dưới mốc 80.000 USD. Trên thị trường chứng khoán New York, chỉ số Dow Jones giảm 0,36%. Chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 lần lượt giảm 0,94% và 0,43%.

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.284,3 tỷ won trên thị trường chứng khoán. Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3.379,1 tỷ won, góp phần kìm hãm đà giảm.

Cùng thời điểm, chỉ số KOSDAQ mở cửa ở mức 1.128,57 điểm, giảm 1,82% so với phiên trước. Tính đến 12h40, chỉ số này giảm 4,10%, xuống còn 1.102,28 điểm.

Theo Chosun Daily

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

