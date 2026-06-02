Đội ngũ giảng viên quốc tế nâng tầm trải nghiệm học tập tại Gloucestershire Vietnam

Điểm nhấn khác biệt là đội ngũ giảng viên quốc tế, các thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn trực tiếp dẫn dắt, nâng tầm trải nghiệm học tập và định hình kỹ năng chuyên môn cho sinh viên trong môi trường đa văn hóa.

Gloucestershire Vietnam chú trọng chất lượng giảng viên

Với chương trình Gloucestershire Vietnam, chương trình đào tạo hợp tác giữa UEF và University of Gloucestershire (Vương quốc Anh), mang lộ trình học tập theo chuẩn Anh Quốc, chất lượng giảng viên quốc tế là một trong những yếu tố tạo nên môi trường học tập khác biệt, giúp sinh viên phát triển tư duy, kỹ năng và khả năng hội nhập ngay từ giảng đường.

TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc - Phó Hiệu trưởng UEF, Giám đốc Gloucestershire Vietnam cho biết, chất lượng giảng viên là một trong những yếu tố chương trình đặc biệt chú trọng.

"Các giảng viên phải đáp ứng những tiêu chí về kiểm định chất lượng của trường Đại học Gloucestershire Anh Quốc. Đối với giảng viên phụ trách giảng dạy tiếng Anh, các thầy cô phải đạt các chứng chỉ TESOL/TEFL/TESL hoặc CELTA. Nhóm giảng viên chuyên ngành có học vị thạc sĩ trở lên và kinh nghiệm học tập, giảng dạy, làm việc ở môi trường quốc tế."- TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc - Giám đốc chương trình Gloucestershire Vietnam cho biết.

Phương pháp đào tạo quốc tế gắn với thực tiễn nghề nghiệp

Điểm nổi bật của chương trình Gloucestershire Vietnam là sinh viên được tiếp cận phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế, chú trọng tương tác và gắn với thực tiễn nghề nghiệp. Trong lớp học, người học được khuyến khích thảo luận, phản biện thông qua các tình huống thực tế. Đặc biệt, các học phần được giảng viên lồng ghép theo hình thức dự án gắn với bối cảnh doanh nghiệp, giúp sinh viên rèn luyện năng lực ứng dụng kiến thức và làm quen với yêu cầu nghề nghiệp từ sớm.

TS. Ben Adam Clairmonte - giảng viên chương trình Gloucestershire Vietnam cho biết, yếu tố kỷ luật và trải nghiệm thực tế được lồng ghép vào lớp học để sinh viên sớm làm quen với môi trường nghề nghiệp.

TS. Ben Adam Clairmonte trong giờ giảng trải nghiệm doanh nghiệp cho sinh viên

"Chúng tôi xen kẽ các hoạt động thực tế như thử sức ứng tuyển vào công việc giả định ngay trong lớp học. Giữ kỷ luật trong lớp học như trong môi trường doanh nghiệp, sinh viên không được phép đi trễ hay vắng mặt nếu không có lý do chính đáng. Điều này giúp sinh viên hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường", TS. Ben Adam Clairmonte chia sẻ.

Môi trường quốc tế, sinh viên tự tin dùng tiếng Anh

Một lợi thế khác của việc học với giảng viên quốc tế là sinh viên được sử dụng tiếng Anh như một công cụ học tập và giao tiếp. Tại chương trình Gloucestershire Vietnam, tiếng Anh không chỉ xuất hiện trong giáo trình, mà còn được vận dụng xuyên suốt trong quá trình thảo luận và tiếp nhận phản hồi từ giảng viên. Môi trường học tập đa văn hóa cũng giúp người học mở rộng góc nhìn, rèn khả năng thích nghi và từng bước hình thành tư duy toàn cầu.

Sinh viên được rèn luyện tiếng Anh khi học tập với giảng viên nước ngoài

Từ trải nghiệm thực tế, bạn Đào Quốc Bảo - sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing của Gloucestershire Vietnam cho biết, việc học với giảng viên quốc tế giúp bạn thay đổi rõ rệt về sự tự tin và cách tiếp cận việc học.

"Trước đây em e ngại phát biểu bằng tiếng Anh, nhưng trong lớp, giảng viên luôn khuyến khích sinh viên trao đổi, đặt câu hỏi và trình bày ý kiến. Sau một thời gian, em tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong học tập và nghiên cứu. Điều em thấy khác biệt nhất là mình không chỉ học kiến thức, mà còn học cách tư duy và làm việc chuyên nghiệp hơn", Quốc Bảo bộc bạch.

Xét tuyển Cử nhân quốc tế năm 2026 với nhiều chính sách hỗ trợ

Năm 2026, Gloucestershire Vietnam triển khai nhiều phương thức xét tuyển cho các chương trình cử nhân quốc tế, gồm xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và xét kết quả kỳ thi V-SAT. Việc tìm hiểu chương trình, điều kiện xét tuyển sớm và chính sách học bổng giúp học sinh có thêm phương án học tập phù hợp, qua đó giảm áp lực tâm lý trong giai đoạn ôn thi cao điểm.

Đặc biệt, thí sinh đăng ký nhập học sớm chương trình Cử nhân quốc tế có cơ hội nhận ưu đãi 5.000.000 đồng, được trừ trực tiếp vào học phí học kỳ đầu tiên, áp dụng cho 100 suất nhập học đầu tiên theo quy định của chương trình.

Song song đó, chính sách học bổng tuyển sinh 2026 với các mức miễn giảm 25%, 50% và 100% học phí cũng tạo thêm điều kiện để thí sinh chủ động lựa chọn lộ trình học tập quốc tế phù hợp với năng lực và kế hoạch tài chính của gia đình.

Điều kiện xét học bổng tuyển sinh của Gloucestershire Vietnam năm 2026

Với đội ngũ giảng viên quốc tế, phương pháp đào tạo thực tiễn và môi trường học tập bằng tiếng Anh, Gloucestershire Vietnam mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận chương trình Cử nhân liên kết quốc tế ngay tại Việt Nam, đồng thời xây dựng nền tảng tư duy, kỹ năng và bản lĩnh cho tương lai.

