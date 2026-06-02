Máy sấy tóc bỗng nhiên phát nổ kinh hoàng ngay cạnh em bé

Sự việc xảy ra vào lúc 19h21 tối ngày 30/05/2026, được camera trong nhà một gia đình ghi lại trọn vẹn. Đoạn video cho thấy một người mẹ đang ngồi giường và sử dụng máy sấy tóc. Ngay bên cạnh, con gái nhỏ của chị đang nằm ngủ say sưa.

Trong lúc sấy, chiếc máy sấy bất ngờ bốc khói đen dữ dội, kèm theo một tiếng nổ nhỏ. Khoảnh khắc kinh hoàng nhất là khi khói đen nhanh chóng bao phủ xung quanh, lọt vào khu vực em bé đang nằm. Người mẹ lập tức giật mình, buông chiếc máy sấy và vội vàng bò về phía con. Em bé bị khói vây lấy một lúc, sau đó lồm cồm bò dậy, điều đáng mừng là bé đã kịp bước ra khỏi khu vực khói bốc lên và bò ra ngoài . Người mẹ cũng nhanh chóng ôm lấy bé và di chuyển đến nơi an toàn.

May mắn thay, nhờ phản ứng nhanh của người mẹ và em bé cũng kịp thời di chuyển, cả hai mẹ con đều không bị thương tích. Tuy nhiên, sự việc đã để lại một phen hú vía và sự hoảng loạn tột cùng cho gia đình.

Lời cảnh báo từ thói quen "bức tử" thiết bị điện

Chia sẻ về sự việc, người mẹ trong clip cho biết chiếc máy sấy tóc này đã được gia đình sử dụng từ năm 2021, tức là đã dùng được khoảng 5 năm. Chị thừa nhận gia đình hay có thói quen cuốn dây máy sấy vo tròn theo thân máy sau khi sử dụng để gọn gàng.

Đây chính là một trong những thói quen tàn phá thiết bị điện phổ biến nhất mà nhiều người sấy tóc vẫn mắc phải. Việc cuốn dây sấy tóc quanh thân máy, đặc biệt là khi máy vẫn còn nóng hoặc cuốn quá chặt, sẽ làm:

Tạo áp lực lên dây dẫn: Gây ra các vết nứt nhỏ trên lớp vỏ cách điện, lâu ngày có thể làm hở lõi dây đồng bên trong.

Gây chập điện: Khi lớp cách điện bị hỏng, các sợi dây đồng có thể tiếp xúc trực tiếp với nhau, gây ra hiện tượng chập điện, sinh nhiệt cao và dẫn đến cháy nổ.

Hư hỏng linh kiện bên trong: Việc cuốn dây chặt có thể làm uốn cong quá mức dây dẫn ở điểm tiếp nối với thân máy, gây hỏng các mối nối bên trong.

Cảnh giác cho mọi gia đình

Sự việc này là một lời cảnh báo đắt giá cho tất cả mọi người về tầm quan trọng của việc sử dụng các thiết bị điện trong gia đình đúng cách. Đừng vì sự gọn gàng nhất thời mà bỏ qua các nguyên tắc an toàn cơ bản:

Không cuốn dây sấy tóc quanh thân máy: Hãy cuộn dây lại một cách lỏng lẻo sau khi máy đã nguội hẳn, hoặc treo dây lên một móc nhỏ.

Mua máy sấy tóc chính hãng, chất lượng tốt: Hãy đầu tư một chiếc máy sấy từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, để đảm bảo an toàn. Tránh mua các loại máy sấy giá rẻ, trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Thay thế máy sấy mới định kỳ: Tuổi thọ của máy sấy tóc thường chỉ từ 3 đến 5 năm, tùy thuộc vào tần suất sử dụng và cách bảo quản. Hãy thay máy sấy mới khi thấy có dấu hiệu hư hỏng, quá nhiệt, hoặc dùng quá lâu.

Để ý các dấu hiệu cảnh báo: Nếu thấy máy sấy có mùi khét, bốc khói, hoạt động không ổn định, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.

Sử dụng máy sấy tóc ở khoảng cách an toàn: Giữ máy sấy cách xa tóc và cơ thể ít nhất 15cm. Đặc biệt, hãy cẩn thận khi sử dụng máy sấy gần trẻ em.

Đừng để sự chủ quan và những thói quen sai lầm tước đi sự an toàn của gia đình bạn. Hãy luôn cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi sử dụng các thiết bị điện, để bảo vệ bản thân và những người thân yêu khỏi những tai nạn đáng tiếc.