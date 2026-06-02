Phát hiện vật thể lạ khổng lồ phủ đầy "lông" trên bờ biển, hình dạng khiến nhiều người tranh cãi

Vật thể lạ trắng nhợt xuất hiện trên bờ biển Phuket

Vật thể lạ có hình dạng khó nhận biết bất ngờ xuất hiện trên một bãi biển ở tỉnh Phuket, Thái Lan, nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nước này.

Theo Khaosod và MGR Online, ngày 31/5, một người dùng Facebook đã đăng tải hình ảnh cùng video về khối vật thể lớn bị sóng đánh dạt vào bờ biển Phuket trong nhóm "นี่ตัวอะไร", có thể hiểu là "Đây là con gì?". Người đăng cho biết không xác định được thứ đang nằm trên bãi cát là gì nên lên mạng nhờ cộng đồng giải đáp.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, khối vật thể có màu trắng nhợt, bề mặt phủ nhiều sợi dài trông giống lông hoặc tóc. Hình dáng biến dạng, không còn đặc điểm rõ ràng của bất kỳ loài động vật nào khiến không ít người xem cảm thấy hoang mang.

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, hàng loạt bình luận đã được để lại. Một số cư dân mạng cho rằng vật thể lạ này có thể là long diên hương, thường được nhiều người gọi nôm na là "chất nôn của cá voi". Những người khác lại nghi ngờ đây là xác của một sinh vật biển lớn đang trong quá trình phân hủy.

Sự việc càng gây chú ý khi nhiều người đặt câu hỏi liệu khối vật thể có phải dấu vết của một sinh vật bí ẩn dưới đại dương hay không. Tuy nhiên, phần giải thích được đưa ra sau đó cho thấy hiện tượng này không hiếm gặp như vẻ ngoài kỳ lạ của nó.

Hình dạng phủ "lông" thực chất có thể xuất phát từ quá trình phân hủy

Theo thông tin được quản trị viên nhóm Facebook chia sẻ và được báo chí Thái Lan dẫn lại, khối vật thể dạt vào bờ nhiều khả năng là một dạng "globster" hoặc "blob". Đây là thuật ngữ dùng để chỉ những khối mô hữu cơ lớn trôi dạt vào bờ biển trong tình trạng phân hủy mạnh, gần như không còn đủ đặc điểm để nhận diện bằng mắt thường.

Những vật thể dạng này từng nhiều lần xuất hiện tại các vùng biển trên thế giới và thường gây xôn xao bởi vẻ ngoài khác thường. Không ít trường hợp trước đây từng bị nhầm là sinh vật biển lạ hoặc "quái vật đại dương".

Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học cho thấy nhiều khối "globster" thực chất là phần mô còn sót lại của cá voi sau thời gian dài phân hủy ngoài biển. Năm 2004, một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Biological Bulletin đã phân tích "Chilean Blob", khối vật thể lớn từng dạt vào bờ biển Chile và gây tranh cãi quốc tế. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp sinh hóa, kính hiển vi và ADN xác định vật thể này là phần lớp mỡ đã phân hủy gần như hoàn toàn của một con cá nhà táng.

Quá trình phân hủy cũng lý giải vì sao vật thể lạ ở Phuket trông như được phủ đầy "lông". Khi một con cá voi chết ngoài biển, nhiều phần mô mềm và xương có thể dần tách rời. Trong khi đó, lớp mỡ dày dưới da cùng mô liên kết có khả năng tồn tại lâu hơn và bị dòng nước đưa đi xa.

Dưới tác động của nước biển, sóng và dòng chảy, các sợi collagen trong lớp mô này dần lộ ra, tách thành từng dải dài. Nhìn từ xa, chúng có thể trông giống lông hoặc tóc phủ quanh khối vật thể, tạo nên hình dạng khiến người chứng kiến khó liên tưởng tới một phần xác động vật biển đã phân hủy.

Theo MGR Online, khối vật thể xuất hiện tại Phuket được nhận định nhiều khả năng là phần mô mỡ hoặc mô liên kết của cá voi đã phân hủy tự nhiên rồi bị sóng cuốn vào bờ. Dù vậy, hiện chưa có thông tin về việc cơ quan chuyên môn tại Thái Lan đã lấy mẫu và công bố kết quả giám định chính thức đối với vật thể này.

Sự xuất hiện của vật thể lạ trên bờ biển Phuket một lần nữa cho thấy những cảnh tượng tưởng như khó lý giải trong tự nhiên đôi khi có thể bắt nguồn từ quá trình phân hủy bình thường của sinh vật biển. Dù lời giải khoa học đã phần nào được đưa ra, hình dáng phủ đầy những sợi dài bất thường của khối vật thể vẫn đủ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy.

Theo Khaosod, Mgronline