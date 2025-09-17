Dùng máy sấy tóc theo 7 cách “thần kỳ” này, chị em sẽ bất ngờ vì tiết kiệm được khối tiền

1. Xé nhãn mác mà không lo keo dính

Nhiều sản phẩm mới mua có nhãn mác để lại lớp keo khó chịu. Thay vì loay hoay cạo bằng dao hay dùng dung dịch tẩy rửa, bà cô trung niên chỉ đơn giản bật máy sấy tóc thổi hơi nóng vào phần nhãn. Keo mềm ra, nhãn bong tróc sạch sẽ mà không để lại vết bẩn.

Mẹo nhỏ này giúp tiết kiệm thời gian và không phải mua thêm dung dịch tẩy keo.

2. Tận dụng như máy hút chân không

Muốn bảo quản thực phẩm nhưng không có máy hút chân không? Một chiếc máy sấy tóc hoàn toàn có thể “ứng biến”.

Chỉ cần một chiếc túi kín, một ống hút và một cốc giấy, luồng khí của máy sấy tóc sẽ giúp hút bớt không khí thừa trong túi, tạo hiệu ứng gần giống hút chân không.

Giải pháp tiết kiệm cho gia đình không muốn tốn tiền mua máy hút chân không chuyên dụng.

3. Ủi phẳng quần áo nhanh chóng

Không có bàn ủi mà quần áo lại bị nhăn? Máy sấy tóc có thể “cứu nguy”.

Chỉ cần treo quần áo lên, thổi luồng khí nóng từ trên xuống dưới. Các nếp nhăn sẽ dần biến mất, áo quần phẳng phiu đủ để đi làm hoặc đi chơi.

Một mẹo hữu ích khi đi du lịch hoặc sống trong căn hộ nhỏ, không tiện dùng bàn ủi.

4. Làm sạch bụi trong khe hở

Các khe cửa, góc tường hay khe bàn thường khó làm sạch bằng khăn. Đặt một chiếc khẩu trang dùng một lần ở lỗ thoát khí của máy sấy, bật chế độ hút – thổi, và bụi bẩn sẽ được gom lại gọn gàng.

Biến máy sấy tóc thành máy hút bụi mini, tiết kiệm chi phí cho những thiết bị vệ sinh đắt tiền.

5. Giảm ngứa tay khi gọt khoai mỡ

Ai từng sơ chế khoai mỡ đều biết cảm giác ngứa rát khó chịu. Bà cô trung niên có cách đơn giản: bật máy sấy tóc, thổi hơi nóng vào vùng da ngứa vài phút, cảm giác khó chịu giảm hẳn.

Một mẹo rẻ tiền, nhanh hơn nhiều so với việc rửa tay nhiều lần bằng nước.

6. Mở nắp lọ thủy tinh bị kẹt

Lọ thủy tinh niêm phong chặt khiến bạn bực mình? Hãy thử dùng máy sấy tóc thổi hơi nóng quanh nắp lọ. Nhiệt độ làm kim loại giãn nở, nắp lọ sẽ lỏng ra và dễ mở hơn nhiều.

Không cần nhờ người khác, không lo đập phá chai lọ, lại còn… đỡ tốn sức.

7. Biến dây điện thành dây lò xo gọn gàng

Dây máy sấy hay các loại dây điện dài thường vướng víu. Bà cô trung niên đã nghĩ ra cách: quấn dây quanh một thanh kim loại, thổi hơi nóng cho đến khi dây mềm ra và định hình. Khi để nguội, dây sẽ giữ dáng lò xo, vừa gọn gàng vừa dễ bảo quản.

Một mẹo lưu trữ thông minh, giúp tiết kiệm không gian sống.

Tóm tắt

Máy sấy tóc không chỉ để làm đẹp mà còn là “người hùng trong căn bếp và phòng khách” nếu bạn biết tận dụng. Từ việc gỡ nhãn, ủi quần áo, dỗ trẻ, mở nắp lọ đến làm sạch khe bụi… tất cả đều có thể giải quyết chỉ bằng một thiết bị nhỏ gọn mà gia đình nào cũng có.

Có thể nói, học mẹo từ các bà cô trung niên chính là học cách sống khéo và tiết kiệm. Vậy trong nhà bạn, máy sấy tóc đã từng được dùng theo cách nào đặc biệt chưa?