Đi chợ nên mua trứng vỏ trơn hay vỏ nhám? Đây là lời khuyên của chuyên gia

Trứng gà vốn là thực phẩm quen thuộc, xuất hiện hầu như trong mọi bữa ăn gia đình Việt. Tuy nhiên, không ít người khi đi chợ vẫn phân vân: Nên chọn trứng vỏ trơn láng hay trứng vỏ nhám, sần sùi? Có ý kiến cho rằng vỏ nhám mới “tươi lâu”, trong khi nhiều người lại tin chỉ trứng vỏ trơn mới ngon. Các chuyên gia từ trang aboluowang đã đưa ra lời giải thích, giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc chọn lựa.

Trứng vỏ trơn hay vỏ nhám thì nên mua hơn?

Theo các chuyên gia nông nghiệp, vỏ trứng trơn láng, sáng và đồng đều thường là dấu hiệu của quả trứng chất lượng tốt. Khi bề mặt trứng mịn, điều đó cho thấy lượng canxi và khoáng chất đã được phân bổ đồng đều, tạo nên lớp vỏ chắc chắn, bảo vệ phần bên trong hiệu quả. Những quả trứng như vậy thường đến từ gà mái khỏe mạnh, có chế độ ăn uống cân bằng và điều kiện nuôi dưỡng phù hợp.

Ngược lại, trứng vỏ nhám, sần sùi hay có chỗ gồ ghề thường phản ánh bất thường trong quá trình tạo vỏ. Có thể gà ăn quá nhiều tinh bột khiến trứng phát triển quá to, khiến vỏ hình thành không đều. Việc thiếu canxi, phốt pho hoặc vitamin D cũng dễ dẫn đến tình trạng này. Ngoài ra, gà mái già, gà mắc bệnh hoặc bị căng thẳng do môi trường sống, nhiệt độ quá cao cũng có thể đẻ ra trứng có bề mặt kém đẹp.

Một quan niệm phổ biến trong dân gian cho rằng trứng vỏ nhám giữ được lớp màng bảo vệ tốt hơn nên để được lâu hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mọi quả trứng đều có lớp màng này, bất kể bề mặt trơn hay nhám. Yếu tố quyết định độ tươi của trứng phụ thuộc vào thời gian kể từ khi gà đẻ và cách bảo quản tại nhà, chứ không phải do hình dạng bề mặt vỏ.

Điều này đồng nghĩa với việc, trứng vỏ nhám vẫn có thể ăn được, nhưng thường dễ nứt, nhanh hỏng và chất lượng không ổn định. Vì vậy, khi đi chợ, người tiêu dùng nên ưu tiên chọn những quả vỏ trơn, đều màu để đảm bảo bữa ăn vừa ngon vừa an toàn.

Cách chọn mua trứng ngon, bảo quản trứng tại nhà

Ngoài việc quan sát bề mặt vỏ, có nhiều cách đơn giản giúp người nội trợ nhận biết được trứng tươi. Một quả trứng ngon thường cầm chắc tay, có cảm giác nặng so với kích thước. Khi lắc nhẹ không nghe thấy tiếng động bên trong, chứng tỏ lòng trắng và lòng đỏ vẫn còn đặc, chưa bị loãng. Ngược lại, trứng cũ hoặc kém chất lượng thường nhẹ hơn, lắc có tiếng động lạo xạo vì phần lòng bên trong đã xuống nước.

Một mẹo khác là soi trứng dưới ánh sáng. Nếu bên trong trong suốt, lòng đỏ nằm giữa và không xê dịch nhiều, đó là trứng còn mới. Trong khi đó, trứng để lâu lòng đỏ sẽ xệ xuống một phía, không còn giữ được vị trí cân bằng.

Sau khi chọn được trứng ngon, cách bảo quản cũng rất quan trọng để giữ độ tươi lâu. Nhiều người thường rửa sạch trứng trước khi cất vào tủ lạnh, nhưng thực tế việc này lại làm mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên. Nếu bề mặt không quá bẩn, chỉ nên lau khô rồi cho vào hộp. Trứng nên được bảo quản ở ngăn mát, nhiệt độ ổn định khoảng 4–7°C. Việc đặt trứng trong ngăn cánh tủ lạnh thường khiến chúng chịu nhiều dao động nhiệt khi mở cửa, dễ ảnh hưởng đến chất lượng, vì thế tốt nhất nên đặt trong khay ở sâu bên trong ngăn mát.

Trong quá trình sử dụng, nên ưu tiên dùng trứng cũ trước, trứng mới để lại sau. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, có thể đánh tan trứng, cho vào hộp kín rồi cấp đông, nhưng khi rã đông chỉ nên dùng để chế biến các món nấu chín.





Chọn trứng tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bữa ăn và sức khỏe gia đình. Theo khuyến nghị của chuyên gia, trứng vỏ trơn láng, đồng đều và cầm chắc tay vẫn là lựa chọn tối ưu. Người nội trợ khi đi chợ chỉ cần để ý một chút đến bề mặt, trọng lượng và thử lắc nhẹ, đã có thể dễ dàng chọn được những quả trứng ngon, vừa đảm bảo hương vị cho món ăn, vừa an toàn cho cả nhà.

Theo aboluowang



