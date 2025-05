Mua trứng gà: Chọn quả to hay nhỏ? Người chăn nuôi tiết lộ bí mật, đừng ai mua sai nữa!

Khi đứng trước quầy trứng ở chợ hay siêu thị, với đủ loại kích cỡ và màu sắc, nhiều người băn khoăn: nên chọn trứng to hay nhỏ? Trứng màu trắng hay đỏ bổ hơn? Dựa trên kinh nghiệm thực tế từ người chăn nuôi, bài viết này sẽ bật mí cách chọn trứng tươi ngon, chất lượng, giúp bạn mua sắm thông minh hơn.

1. Trứng to và trứng nhỏ: Sự khác biệt thực sự là gì?

Khi mua trứng, không ít người ưu tiên chọn quả to, cho rằng trứng to chứa nhiều lòng hơn, ít vỏ, tiết kiệm hơn, hoặc thậm chí bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, kích cỡ trứng không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị dinh dưỡng . Dù to hay nhỏ, mỗi quả trứng đều cung cấp lượng protein, chất béo, vitamin và khoáng chất gần tương đương.

Vậy tại sao trứng lại có kích cỡ khác nhau? Người nuôi gà giải thích, kích thước trứng phụ thuộc vào ba yếu tố chính: giống gà, tuổi gà và điều kiện nuôi. Gà non, mới bắt đầu đẻ, thường cho trứng nhỏ, được gọi là "trứng đầu đàn". Khi gà lớn tuổi hơn, trứng cũng to dần. Gà khỏe mạnh, được chăm sóc tốt sẽ cho trứng đều và chất lượng cao hơn.

Bật mí cho mọi người một điều thú vị là trứng nhỏ từ gà non thường tươi ngon hơn vì gà trẻ có sức đề kháng tốt và ít bệnh tật.

2. Bốn mẹo chọn trứng tươi ngon từ chuyên gia

Thay vì chỉ tập trung vào việc chọn trứng to hay nhỏ, bạn nên chú ý đến độ tươi và chất lượng tổng thể. Dưới đây là 4 mẹo đơn giản, dễ áp dụng khi mua trứng ở chợ hay siêu thị:

Đầu tiên, bạn cần quan sát vỏ trứng cẩn thận

Trứng có vết nứt, dù nhỏ, cũng không nên mua vì vi khuẩn từ không khí hoặc vỏ dễ xâm nhập qua khe hở, khiến trứng nhanh hỏng. Về màu sắc, trứng có thể trắng, xanh, nâu đỏ tùy giống gà. Nhiều người tin trứng xanh hoặc trắng là "trứng gà ta", bổ hơn trứng nâu đỏ của "gà công nghiệp". Thực tế, màu vỏ chỉ do yếu tố di truyền và chất tạo màu tự nhiên trong cơ thể gà, không liên quan đến dinh dưỡng. Hãy chọn trứng sạch, không có đốm đen, vết máu hay mùi lạ, vì đó có thể là dấu hiệu gà bệnh.

Bạn cũng có thể sờ bề mặt vỏ trứng

Trứng mới đẻ thường phủ một lớp phấn trắng mịn, sờ vào hơi nhám, không trơn tru. Ngược lại, trứng để lâu sẽ có vỏ bóng láng, sờ mịn như được đánh bóng. Để đảm bảo độ tươi, ưu tiên chọn trứng có vỏ nhám. Nếu thấy vỏ quá sạch hoặc trơn, có thể trứng đã được lưu kho lâu hoặc rửa sạch lớp phấn bảo vệ.

Một cách khác là lắc trứng để nghe tiếng

Một cách kiểm tra trứng hỏng cực kỳ hiệu quả là lắc nhẹ. Cầm trứng, áp gần tai và lắc. Trứng tươi sẽ không phát ra tiếng động vì lòng đỏ và lòng trắng còn chắc. Nếu nghe thấy tiếng "ọc ọc" như nước va chạm, đó là dấu hiệu lòng đỏ đã lỏng hoặc hóa lỏng, trứng đã hỏng. Loại ngay những quả này khỏi giỏ hàng.

3. Cách bảo quản trứng để giữ tươi lâu

Chọn được trứng ngon là bước đầu, nhưng bảo quản đúng cách cũng quan trọng không kém để tránh lãng phí. Hãy ghi nhớ vài lưu ý sau:

Bảo quản trứng ở ngăn mát tủ lạnh, nhiệt độ 0-5°C, giúp trứng tươi trong 3-4 tuần.

Tránh rửa trứng trước khi cất vì lớp phấn trên vỏ giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập.

Khi xếp trứng, đặt đầu nhọn xuống dưới để lòng đỏ nằm chính giữa, tránh dính vỏ, giữ trứng tươi lâu hơn.

Nếu muốn kiểm tra độ tươi, thả trứng vào bát nước: trứng tươi chìm và nằm ngang, trứng cũ nổi lên hoặc đứng dựng do tích tụ khí bên trong.